O que é extração de IA?

A IA permite que modelos sofisticados extraiam sites de forma mais inteligente, ajustando-se a ambientes digitais em mudança com fluxos de trabalho adaptáveis e até mesmo atuando de forma mais ética, evitando as armadilhas de ferramentas de extração da web mais simples.

A extração de IA também torna o processo mais fácil e econômico. Agora, as startups de comércio eletrônico podem usá-la para realizar pesquisas de mercado e social media analytics. Pesquisadores acadêmicos podem analisar artigos de notícias, listagens de produtos da Amazon ou postagens de vagas de emprego no LinkedIn. Especialistas em SEO podem monitorar classificações de palavras-chave, backlinks e sites concorrentes para se manter à frente. E as empresas de IA podem usar os dados extraídos para treinar seus modelos.

Interfaces no-code, como o browse.ai simplificam a criação de extratores de dados usando modelos, ações de arrastar e soltar e gatilhos automatizados. Essas ferramentas de IA podem até fazer capturas de tela de cada página para auditoria.

Embora não seja inerentemente ilegal ou antiética, a extração da web pode ser problemática quando realizada de maneira antiética. Os casos de uso legítimos incluem análise de dados, pesquisa e monitoramento de preços da concorrência. As tarefas de extração de dados comumente consideradas antiéticas incluem a extração de dados privados, sobrecarregar servidores ou plagiar conteúdo. É responsabilidade do profissional coletar dados de forma ética e em conformidade com os frameworks regulatórios relevantes sobre coleta de dados.