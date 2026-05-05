Gerencie todos os seus agentes de IA em um só lugar com o watsonx Orchestrate

O novo painel de controle agêntico no watsonx Orchestrate oferece uma maneira centralizada de executar, gerenciar e governar a propriedade agêntica de uma organização.
As empresas não precisam de outra forma de construir agentes — elas precisam de uma forma de operacionalizar os agentes que já criaram. Nas grandes organizações, agentes estão sendo criados em todos os lugares, entre diferentes equipes, ferramentas e frameworks. Alguns são desenvolvidos internamente, alguns vêm de fornecedores e outros estão incorporados em aplicações. À medida que a adoção cresce, essa diversidade só aumenta.
As organizações querem a flexibilidade para criar e executar agentes de IA a partir das ferramentas de sua escolha. Na prática, a maioria das empresas continuará operando em vários frameworks e abordagens de desenvolvimento. O que tem faltado é uma maneira de gerenciar essa realidade.
O IBM watsonx Orchestrate foi desenvolvido com base em uma abordagem aberta, reunindo os agentes em uma única camada operacional sem exigir que as equipes reconstruam o que já possuem. Com seus novos recursos de painel de controle agêntico, o Orchestrate fornece uma maneira simplificada de gerenciar e governar a propriedade agêntica de uma organização, independentemente de como esses agentes foram criados ou onde são executados.
A maioria das empresas não padroniza uma única maneira de criar agentes. Em vez disso, elas continuarão a operar uma combinação de agentes criados com diferentes tecnologias e frameworks, muitas vezes entre várias equipes.
O watsonx Orchestrate agora começa a lidar com isso sendo compatível com agentes além de seu ambiente nativo. Atualmente, isso inclui agentes nativos da IBM, agentes do Langflow, agentes do LangGraph e agentes criados com o protocolo A2A aberto, com uma interoperabilidade mais ampla em breve. Isso oferece um caminho prático para reduzir a fragmentação e, ao mesmo tempo, preservar os investimentos existentes.
Na prática, isso significa:
Essa abordagem permite que as organizações comecem a consolidar a visibilidade e o controle operacionais, sem exigir uma reconstrução completa ou uma mudança para um único framework de desenvolvimento.
Operar agentes em produção exige mais do que implementação. As equipes precisam de visibilidade sobre como os agentes se comportam, o nível de desempenho deles e onde são necessárias melhorias. O Watsonx Orchestrate introduz recursos operacionais para apoiar isso:
Esses recursos ajudam as equipes a migrar da implementação inicial para o gerenciamento contínuo, permitindo um desempenho mais consistente e melhores resultados ao longo do tempo.
A plataforma também melhora a forma como as equipes projetam, testam e entendem o comportamento dos agentes antes da implementação. Os novos recursos incluem:
Isso é compatível com ciclos de desenvolvimento mais rápidos e, ao mesmo tempo, ajuda a reduzir o risco antes que os agentes cheguem à produção.
À medida que os agentes interagem mais profundamente com os sistemas corporativos, a segurança e a governança se tornam essenciais. O watsonx Orchestrate inclui controles de nível empresarial em todo o ciclo de vida:
Essas funcionalidades ajudam a garantir que os agentes operem dentro de limites definidos, com níveis apropriados de supervisão e rastreabilidade.
Um gateway de IA unificado fornece supervisão centralizada de como os agentes, modelos e ferramentas compatíveis se comportam na produção. Os recursos incluem:
Isso permite que as organizações apliquem políticas operacionais consistentes e mantenham o controle sobre o comportamento dos agentes.
Um catálogo governado fornece estrutura e visibilidade sobre os ativos de IA. Os recursos incluem:
Isso apoia uma melhor reutilização, visibilidade e governança à medida que a adoção da IA se expande em toda a organização.
À medida que as empresas escalam o uso da IA, o número e a diversidade de agentes continuarão crescendo. Gerenciar esse cenário de forma eficaz está se tornando um requisito operacional fundamental.
O IBM watsonx Orchestrate traz todo o seu ecossistema de agentes para um único painel de controle — para você ver o que está acontecendo, gerenciar como os agentes trabalham juntos e escalar o que gera resultados em toda a sua empresa.
Em vez de exigir a padronização em uma única stack de tecnologia, essa abordagem permite que as organizações mantenham a flexibilidade na forma como os agentes são criados, ao mesmo tempo em que estabelecem uma maneira consistente de gerenciá-los, governá-los e otimizá-los.
Para as organizações que estão indo além da experimentação e avançando para o uso de produção em escala da IA, isso representa uma mudança importante, da criação de agentes individuais para a operação de um ecossistema de agentes integrados.
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