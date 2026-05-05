Gerencie todos os seus agentes de IA em um só lugar com o watsonx Orchestrate

As empresas não precisam de outra forma de construir agentes — elas precisam de uma forma de operacionalizar os agentes que já criaram. Nas grandes organizações, agentes estão sendo criados em todos os lugares, entre diferentes equipes, ferramentas e frameworks. Alguns são desenvolvidos internamente, alguns vêm de fornecedores e outros estão incorporados em aplicações. À medida que a adoção cresce, essa diversidade só aumenta.

As organizações querem a flexibilidade para criar e executar agentes de IA a partir das ferramentas de sua escolha. Na prática, a maioria das empresas continuará operando em vários frameworks e abordagens de desenvolvimento. O que tem faltado é uma maneira de gerenciar essa realidade.

O IBM watsonx Orchestrate foi desenvolvido com base em uma abordagem aberta, reunindo os agentes em uma única camada operacional sem exigir que as equipes reconstruam o que já possuem. Com seus novos recursos de painel de controle agêntico, o Orchestrate fornece uma maneira simplificada de gerenciar e governar a propriedade agêntica de uma organização, independentemente de como esses agentes foram criados ou onde são executados.