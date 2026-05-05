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Gerencie todos os seus agentes de IA em um só lugar com o watsonx Orchestrate

O novo painel de controle agêntico no watsonx Orchestrate oferece uma maneira centralizada de executar, gerenciar e governar a propriedade agêntica de uma organização.

Publicado 05/05/2026

As empresas não precisam de outra forma de construir agentes — elas precisam de uma forma de operacionalizar os agentes que já criaram. Nas grandes organizações, agentes estão sendo criados em todos os lugares, entre diferentes equipes, ferramentas e frameworks. Alguns são desenvolvidos internamente, alguns vêm de fornecedores e outros estão incorporados em aplicações. À medida que a adoção cresce, essa diversidade só aumenta.

As organizações querem a flexibilidade para criar e executar agentes de IA a partir das ferramentas de sua escolha. Na prática, a maioria das empresas continuará operando em vários frameworks e abordagens de desenvolvimento. O que tem faltado é uma maneira de gerenciar essa realidade.

O IBM watsonx Orchestrate foi desenvolvido com base em uma abordagem aberta, reunindo os agentes em uma única camada operacional sem exigir que as equipes reconstruam o que já possuem. Com seus novos recursos de painel de controle agêntico, o Orchestrate fornece uma maneira simplificada de gerenciar e governar a propriedade agêntica de uma organização, independentemente de como esses agentes foram criados ou onde são executados.

Seis melhorias principais do watsonx Orchestrate

1. Execute agentes em todos os frameworks e ambientes

A maioria das empresas não padroniza uma única maneira de criar agentes. Em vez disso, elas continuarão a operar uma combinação de agentes criados com diferentes tecnologias e frameworks, muitas vezes entre várias equipes.

O watsonx Orchestrate agora começa a lidar com isso sendo compatível com agentes além de seu ambiente nativo. Atualmente, isso inclui agentes nativos da IBM, agentes do Langflow, agentes do LangGraph e agentes criados com o protocolo A2A aberto, com uma interoperabilidade mais ampla em breve. Isso oferece um caminho prático para reduzir a fragmentação e, ao mesmo tempo, preservar os investimentos existentes.

Na prática, isso significa:

  • Agentes compatíveis de frameworks como o LangGraph e A2A podem ser incorporados ao Orchestrate
  • Agentes podem ser operados em ambientes seguros e isolados com serviços compartilhados
  • O monitoramento e a avaliação podem ser aplicados de forma mais consistente em todos os agentes compatíveis

Essa abordagem permite que as organizações comecem a consolidar a visibilidade e o controle operacionais, sem exigir uma reconstrução completa ou uma mudança para um único framework de desenvolvimento.

2. Observe, avalie e otimize os agentes

Operar agentes em produção exige mais do que implementação. As equipes precisam de visibilidade sobre como os agentes se comportam, o nível de desempenho deles e onde são necessárias melhorias. O Watsonx Orchestrate introduz recursos operacionais para apoiar isso:

  • Observabilidade e rastreamento em interações e fluxos de trabalho
  • Avaliação de tempo de construção e tempo de execução para avaliar a qualidade e o desempenho
  • Otimização contínua de desempenho, custo e resultados

Esses recursos ajudam as equipes a migrar da implementação inicial para o gerenciamento contínuo, permitindo um desempenho mais consistente e melhores resultados ao longo do tempo.

3. Crie agentes como quiser

A plataforma também melhora a forma como as equipes projetam, testam e entendem o comportamento dos agentes antes da implementação. Os novos recursos incluem:

  • Avaliações e simulações integradas em relação a cenários realistas
  • Depuração avançada e inspeção de fluxos de trabalho
  • Experiência de desenvolvimento aprimorada para agentes nativos e importados

Isso é compatível com ciclos de desenvolvimento mais rápidos e, ao mesmo tempo, ajuda a reduzir o risco antes que os agentes cheguem à produção.

4. Escale a IA com segurança, confiança, segurança e identidade integradas

À medida que os agentes interagem mais profundamente com os sistemas corporativos, a segurança e a governança se tornam essenciais. O watsonx Orchestrate inclui controles de nível empresarial em todo o ciclo de vida:

  • Gerenciamento centralizado de identidades e credenciais
  • Imposição de controle e registro de auditoria
  • Isolamento e segmentação

Essas funcionalidades ajudam a garantir que os agentes operem dentro de limites definidos, com níveis apropriados de supervisão e rastreabilidade.

5. Controle como os agentes se comportam com controles e proteções

Um gateway de IA unificado fornece supervisão centralizada de como os agentes, modelos e ferramentas compatíveis se comportam na produção. Os recursos incluem:

  • Imposição de controle em tempo de execução
  • Proteções de segurança e conformidade
  • Monitoramento dos gatilhos de controle

Isso permite que as organizações apliquem políticas operacionais consistentes e mantenham o controle sobre o comportamento dos agentes.

6. Descubra agentes e ferramentas confiáveis

Um catálogo governado fornece estrutura e visibilidade sobre os ativos de IA. Os recursos incluem:

  • Um catálogo centralizado de agentes e ferramentas com métricas de desempenho
  • Fluxos de trabalho de certificação e publicação
  • Gerenciamento do ciclo de vida do desenvolvimento à produção

Isso apoia uma melhor reutilização, visibilidade e governança à medida que a adoção da IA se expande em toda a organização.

De investimentos fragmentados em IA a operações unificadas, governadas e otimizadas

À medida que as empresas escalam o uso da IA, o número e a diversidade de agentes continuarão crescendo. Gerenciar esse cenário de forma eficaz está se tornando um requisito operacional fundamental.

O IBM watsonx Orchestrate traz todo o seu ecossistema de agentes para um único painel de controle — para você ver o que está acontecendo, gerenciar como os agentes trabalham juntos e escalar o que gera resultados em toda a sua empresa.

  • Construído para ser aberto para funcionar com os agentes, ferramentas e sistemas que você já usa, sem obrigar você a reconstruí-los ou substituí-los.
  • Híbrido, para que você possa operar agentes em nuvens, no local e sistemas existentes sem precisar trocar de plataforma
  • Confiável com segurança, governança e conformidade integradas.
  • Híbrido para você poder executar a IA onde ela fizer mais sentido: na nuvem e no local.

Em vez de exigir a padronização em uma única stack de tecnologia, essa abordagem permite que as organizações mantenham a flexibilidade na forma como os agentes são criados, ao mesmo tempo em que estabelecem uma maneira consistente de gerenciá-los, governá-los e otimizá-los.

Para as organizações que estão indo além da experimentação e avançando para o uso de produção em escala da IA, isso representa uma mudança importante, da criação de agentes individuais para a operação de um ecossistema de agentes integrados.

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Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate