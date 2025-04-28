Tags
O que é segurança do DevOps?

O que é segurança do DevOps?

A segurança do DevOps (ou DevSecOps) é uma abordagem de desenvolvimento em que os processos de segurança são priorizados e executados durante cada estágio do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC).

DevSecOps distribui e Compartilhe as responsabilidades de segurança entre as diversas equipesde desenvolvimento, operações e segurança envolvidas.

A necessidade de maior segurança do DevOps se deve à presença onipresente de ameaças cibernéticas ativas que se tornaram parte da condição atual. Roubo e sabotagem não são elementos novos do comportamento humano; apenas os tipos de materiais roubados e as metodologias usadas para realizá-los foram atualizados. Os piratas modernos procuram Data Cache lucrativos em vez de tesouros de ouro e usam roubo eletrônico para realizar seus crimes.

Esses criminosos se tornaram tão hábeis em explorar vulnerabilidades de cibersegurança em sistemas de software — em todos os níveis e estágios de desenvolvimento — que organizações inovadoras estão adotando maneiras de fortalecer e aprimorar sua postura de segurança em cada fase do desenvolvimento. O DevSecOps apoia totalmente essa missão de combater desafios de segurança, como violações de dados e outras vulnerabilidades onde quer que estejam presentes no processo de desenvolvimento.

A ascensão do DevSecOps marca uma mudança nas atitudes corporativas sobre questões de segurança. Houve um tempo em que a segurança do DevOps era tratada por muitas organizações como uma reflexão tardia. As verificações de segurança foram implementadas junto com outras verificações finais realizadas no final do SDLC. Isso muitas vezes criava situações em que os silos podiam surgir e ocultar vulnerabilidades, com as correções eventuais que precisavam ser feitas custando ainda mais do que custariam se tivessem sido sinalizadas e corrigidas mais cedo.

Essas antigas atitudes ainda existem, mas para a maioria, a segurança do DevOps migrou significativamente. O DevSecOps reconhece totalmente a complexidade avançada dos muitos tipos de ameaças que as equipes de desenvolvimento de software enfrentam agora e busca lidar com os problemas de cibersegurança durante um estágio inicial de desenvolvimento e distribuir a responsabilidade compartilhada de combater os riscos de segurança entre mais ou todos os membros da equipe relacionados.

Esse conceito de incorporar segurança aprimorada em um projeto que começa em um estágio anterior é conhecido como "shift left". O termo supõe que o espectador está olhando para uma linha do tempo de produção da esquerda para a direita. Realizar testes shift-left significa integrar testes intensificados na extremidade esquerda do gráfico, perto do início da atividade do projeto.

Como funciona o DevSecOps?

Incutir e garantir segurança requer uma série de partes móveis e práticas diferentes que operam em coordenação adequada.

Controle de acesso

Considere-o como o defensor no portão, impedindo a entrada de intrusos indesejados. O controle de acesso rege como as permissões são concedidas a entidades que buscam acessar recursos digitais. Ele faz isso por meio de processos de autenticação que confirmam a identidade individual e concedem acesso privilegiado a usuários especialmente autorizados. O gerenciamento de acesso desempenha um papel fundamental na conformidade das empresas com os requisitos regulatórios como o HIPAA, que protege a confidencialidade dos dados médicos do paciente.

Frameworks

O negócio de definir como o software deve se comportar recai sobre os frameworks de DevSecOps vigentes. Os frameworks fornecem informações relacionadas às melhores práticas, processos relacionados e ferramentas de segurança. Eles também explicam como a segurança deve ser integrada em cada estágio de desenvolvimento e quais dependências existem entre diferentes componentes ou sistemas de software. Isso auxilia no gerenciamento de vulnerabilidades e na proteção de ambientes de produção.

Gerenciamento de configuração

No processo de engenharia de sistemas de gerenciamento de configuração , a ênfase está em garantir que os atributos de um produto permaneçam consistentes durante todo o seu ciclo de vida. Não haveria necessidade de gerenciamento de configuração se não fosse pelo grande número de mudanças que um sistema de software rotineiramente precisa absorver. O gerenciamento de configuração garante que, apesar das alterações, o sistema funcione conforme o planejado.

Gerenciamento de vulnerabilidades

Em vez de assumir cegamente que o software da empresa é seguro, o gerenciamento de vulnerabilidades pressupõe que ele pode não ser e poderia estar sujeito a várias responsabilidades de segurança. É uma abordagem altamente proativa, baseada na identificação de possíveis vulnerabilidades por meio da varredura de vulnerabilidades da base de código e, posteriormente, no uso da remediação para corrigir essas vulnerabilidades antes que possam ser exploradas por cibercriminosos.

Gerenciamento de segredos

O gerenciamento de segredos é outra disciplina relacionada que lida com a necessidade urgente e contínua de informações seguras. Como o próprio nome indica, o gerenciamento de segredos ajuda os usuários a armazenar e gerenciar dados confidenciais, como senhas, chaves de criptografia (códigos secretos para proteger dados) e chaves de API que autorizam aplicações quando elas interagem com uma interface de programação de aplicativos (API).

Aprimoramento da segurança na nuvem

Os ambientes de nuvem geralmente são repositórios de dados ricamente compactados, portanto, eles precisam da proteção extra que o DevSecOps oferece. Os aplicativos nativos da nuvem devem ser executados rapidamente e o DevSecOps ajuda, garantindo que eles operem sem problemas, mesmo com seus ciclos de desenvolvimento rápidos. A segurança do DevOps também protege as cargas de trabalho contra configurações incorretas e outras ameaças cibernéticas.

IBM DevOps

O que é DevOps?

Andrea Crawford explica o que é DevOps, seu valor e como suas práticas e ferramentas ajudam você a migrar suas aplicações por todo o pipeline de entrega de software, desde a concepção até a produção. Conduzido pelos principais líderes da IBM, o conteúdo foi concebido para ajudar os líderes empresariais a adquirir o conhecimento necessário para priorizar os investimentos em IA que podem estimular o crescimento.
Explore o DevOps

Conceitos orientadores de DevSecOps

É fácil dizer que uma empresa está colocando força extra na manutenção de medidas de segurança eficazes. No entanto, para que uma organização atinja totalmente suas metas de segurança, ela precisará adotar as melhores práticas de segurança, além de processos eficazes de DevOps. Aqui estão alguns dos principais conceitos para fazer o DevSecOps valer a pena.

Segurança como um esforço de equipe

A visão antiga de segurança afirmava que ela é apenas mais uma tarefa atribuída a ser tratada pelas equipes de DevOps. A visão contemporânea, no entanto, postula que a segurança é um projeto conjunto realizado pelas equipes de operações de TI, equipes de segurança e equipes de desenvolvimento. A chave para fazer esse esforço de grupo funcionar é a comunicação eficaz entre as equipes, para que as expectativas possam ser gerenciadas com sucesso e os resultados desejados sejam entregues.
Aproveitando as vantagens da tecnologia

Garantir que todos os requisitos de segurança sejam atendidos pode ser uma tarefa assustadora. Além dos talentos estratégicos dos especialistas em segurança, as equipes têm acesso a ferramentas avançadas de segurança. Além disso, o DevSecOps aproveita amplamente o efeito de otimização da automação e de ferramentas poderosas de automação para liberar fluxos de trabalho e fazer com que os testes de segurança ocorram de forma mais eficiente.
Segurança, segurança em todos os lugares

O desenvolvimento de uma postura de segurança mais forte não acontece sem muito esforço extra. Ela exige que políticas de segurança aprimoradas sejam implementadas em todas as conjunturas possíveis. Isso inclui as etapas iniciais do projeto, como a análise de código (para detectar possíveis erros no código-fonte), até o pipeline de desenvolvimento e as etapas de estágio posterior, como avaliações de código por pares e testes de segurança.
Lançamentos de software mais rápidos e melhores

Entre os benefícios mais vantajosos oferecidos pelo DevSecOps está a forma como ele adiciona velocidade e segurança aos lançamentos de software que uma empresa publica. Ao implementar um pipeline de entrega constante (CD ), os aplicativos e outros lançamentos de software que a empresa lança no mercado exibirão código seguro e terão mais chances de atender aos requisitos necessários de segurança.
Jornada de treinamento sem fim

A abordagem do CD para o pipeline do DevOps também se baseia no princípio orientador de que o importante trabalho de segurança nunca para de fato, nem a educação em torno dele. Lembre-se: os hackers nunca param de trabalhar para aprimorar sua metodologia, portanto, sempre há novas técnicas que precisam ser detectadas e controles de segurança emergentes a serem implementados.

Tipos de testes de DevSecOps

Há um pouco de especialização presente entre os vários esquemas de testes de DevSecOps, como você pode ver nestes exemplos:

  • Testes de Segurança de Aplicações (AST): como seu nome implica, os testes de segurança de aplicações (AST) lidam com a avaliação dos problemas de segurança que afetam as aplicações. O AST abrange uma variedade de testes altamente exclusivos, cada um com sua própria interpretação do processo de DevOps.    
    • Os Testes Estáticos de Segurança de Aplicações (SAST) permitem que os testadores identifiquem vulnerabilidades de segurança em uma aplicação por meio da análise de código do código-fonte, bytecode ou código binário.
    • Os Testes Dinâmicos de Segurança de Aplicações (DAST) são um processo de cibersegurança no qual as aplicações são executadas e seu comportamento é verificado em busca de anomalias. O DAST permite que as equipes vejam como os aplicativos reagem a ataques cibernéticos do mundo real.
  • Teste de penetração: também chamado de "pen testing", o teste de penetração consiste em um ataque cibernético simulado (desencadeado por um especialista em segurança que se passa por um hacker) em uma aplicação, rede ou sistema. Este é basicamente um tipo de simulação de incêndio em que a infraestrutura de segurança de uma organização é enfrentada contra um ataque invasor para verificar se os recursos da organização podem suportar os danos e ainda operar conforme a necessidade.
  • Análise de composição de software: a análise de composição de software avalia os componentes de software que entram na composição de uma aplicação e os verifica em busca de possíveis vulnerabilidades. Esses componentes incluem código de terceiros e bibliotecas de código aberto. A análise da composição de software também auxilia na conformidade com as licenças.

Usos adicionais de segurança do DevOps

A metodologia de DevSecOps é versátil e pode ser aplicada a uma variedade de fins de programação:

  • Kubernetes: a plataforma Kubernetes trabalha em conjunto com as práticas de DevSecOps, especialmente quando se trata de trazer segurança aprimorada para aplicativos e infraestrutura conteinerizados. O Kubernetes promove um framework baseado em segurança em que as ameaças são detectadas, analisadas e desativadas com eficácia, desde o início do desenvolvimento até a implementação e o tempo de execução (que é o período em que o programa de computador está sendo executado).
  • Microsserviços: os microsserviços surgem da ideia de que uma aplicação pode ser construída a partir de uma série de serviços menores e fracamente acoplados que são independentes por natureza. Embora isso permita aplicativos com mais escalabilidade e agilidade e que possam ser introduzidos em um ciclo de lançamento mais rápido, as arquiteturas de microsserviços são intrinsecamente mais complexas e, portanto, precisam da ajuda de segurança extra que o DevSecOps oferece.   
  • Cadeias de suprimentos: as cadeias de suprimentos têm alto benefício do DevSecOps. As cadeias de suprimentos podem ser assustadoramente complicadas, e essas complexidades geralmente oferecem aos hackers oportunidades para ocultar malware. O gerenciamento da cadeia de suprimentos requer um ambiente de produção "limpo", e o DevSecOps ajuda a promover isso.

