O que é segurança do DevOps?

DevSecOps distribui e Compartilhe as responsabilidades de segurança entre as diversas equipesde desenvolvimento, operações e segurança envolvidas.

A necessidade de maior segurança do DevOps se deve à presença onipresente de ameaças cibernéticas ativas que se tornaram parte da condição atual. Roubo e sabotagem não são elementos novos do comportamento humano; apenas os tipos de materiais roubados e as metodologias usadas para realizá-los foram atualizados. Os piratas modernos procuram Data Cache lucrativos em vez de tesouros de ouro e usam roubo eletrônico para realizar seus crimes.

Esses criminosos se tornaram tão hábeis em explorar vulnerabilidades de cibersegurança em sistemas de software — em todos os níveis e estágios de desenvolvimento — que organizações inovadoras estão adotando maneiras de fortalecer e aprimorar sua postura de segurança em cada fase do desenvolvimento. O DevSecOps apoia totalmente essa missão de combater desafios de segurança, como violações de dados e outras vulnerabilidades onde quer que estejam presentes no processo de desenvolvimento.

A ascensão do DevSecOps marca uma mudança nas atitudes corporativas sobre questões de segurança. Houve um tempo em que a segurança do DevOps era tratada por muitas organizações como uma reflexão tardia. As verificações de segurança foram implementadas junto com outras verificações finais realizadas no final do SDLC. Isso muitas vezes criava situações em que os silos podiam surgir e ocultar vulnerabilidades, com as correções eventuais que precisavam ser feitas custando ainda mais do que custariam se tivessem sido sinalizadas e corrigidas mais cedo.

Essas antigas atitudes ainda existem, mas para a maioria, a segurança do DevOps migrou significativamente. O DevSecOps reconhece totalmente a complexidade avançada dos muitos tipos de ameaças que as equipes de desenvolvimento de software enfrentam agora e busca lidar com os problemas de cibersegurança durante um estágio inicial de desenvolvimento e distribuir a responsabilidade compartilhada de combater os riscos de segurança entre mais ou todos os membros da equipe relacionados.

Esse conceito de incorporar segurança aprimorada em um projeto que começa em um estágio anterior é conhecido como "shift left". O termo supõe que o espectador está olhando para uma linha do tempo de produção da esquerda para a direita. Realizar testes shift-left significa integrar testes intensificados na extremidade esquerda do gráfico, perto do início da atividade do projeto.