O que é segurança do DevOps?

A segurança do DevOps (ou DevSecOps) é uma abordagem de desenvolvimento em que os processos de segurança são priorizados e executados durante cada estágio do ciclo de vida de desenvolvimento de software (SDLC).
DevSecOps distribui e Compartilhe as responsabilidades de segurança entre as diversas equipesde desenvolvimento, operações e segurança envolvidas.
A necessidade de maior segurança do DevOps se deve à presença onipresente de ameaças cibernéticas ativas que se tornaram parte da condição atual. Roubo e sabotagem não são elementos novos do comportamento humano; apenas os tipos de materiais roubados e as metodologias usadas para realizá-los foram atualizados. Os piratas modernos procuram Data Cache lucrativos em vez de tesouros de ouro e usam roubo eletrônico para realizar seus crimes.
Esses criminosos se tornaram tão hábeis em explorar vulnerabilidades de cibersegurança em sistemas de software — em todos os níveis e estágios de desenvolvimento — que organizações inovadoras estão adotando maneiras de fortalecer e aprimorar sua postura de segurança em cada fase do desenvolvimento. O DevSecOps apoia totalmente essa missão de combater desafios de segurança, como violações de dados e outras vulnerabilidades onde quer que estejam presentes no processo de desenvolvimento.
A ascensão do DevSecOps marca uma mudança nas atitudes corporativas sobre questões de segurança. Houve um tempo em que a segurança do DevOps era tratada por muitas organizações como uma reflexão tardia. As verificações de segurança foram implementadas junto com outras verificações finais realizadas no final do SDLC. Isso muitas vezes criava situações em que os silos podiam surgir e ocultar vulnerabilidades, com as correções eventuais que precisavam ser feitas custando ainda mais do que custariam se tivessem sido sinalizadas e corrigidas mais cedo.
Essas antigas atitudes ainda existem, mas para a maioria, a segurança do DevOps migrou significativamente. O DevSecOps reconhece totalmente a complexidade avançada dos muitos tipos de ameaças que as equipes de desenvolvimento de software enfrentam agora e busca lidar com os problemas de cibersegurança durante um estágio inicial de desenvolvimento e distribuir a responsabilidade compartilhada de combater os riscos de segurança entre mais ou todos os membros da equipe relacionados.
Esse conceito de incorporar segurança aprimorada em um projeto que começa em um estágio anterior é conhecido como "shift left". O termo supõe que o espectador está olhando para uma linha do tempo de produção da esquerda para a direita. Realizar testes shift-left significa integrar testes intensificados na extremidade esquerda do gráfico, perto do início da atividade do projeto.
Boletim informativo do setor
Mantenha-se atualizado sobre as tendências mais importantes e fascinantes do setor em IA, automação, dados e muito mais com o boletim informativo da Think. Consulte a declaração de privacidade da IBM.
Sua inscrição será entregue em inglês. Você pode encontrar um link para cancelar a inscrição em todos os boletins informativos. Você pode gerenciar suas inscrições ou cancelar a inscrição aqui. Consulte nossa declaração de privacidade da IBM para obter mais informações.
Incutir e garantir segurança requer uma série de partes móveis e práticas diferentes que operam em coordenação adequada.
Considere-o como o defensor no portão, impedindo a entrada de intrusos indesejados. O controle de acesso rege como as permissões são concedidas a entidades que buscam acessar recursos digitais. Ele faz isso por meio de processos de autenticação que confirmam a identidade individual e concedem acesso privilegiado a usuários especialmente autorizados. O gerenciamento de acesso desempenha um papel fundamental na conformidade das empresas com os requisitos regulatórios como o HIPAA, que protege a confidencialidade dos dados médicos do paciente.
O negócio de definir como o software deve se comportar recai sobre os frameworks de DevSecOps vigentes. Os frameworks fornecem informações relacionadas às melhores práticas, processos relacionados e ferramentas de segurança. Eles também explicam como a segurança deve ser integrada em cada estágio de desenvolvimento e quais dependências existem entre diferentes componentes ou sistemas de software. Isso auxilia no gerenciamento de vulnerabilidades e na proteção de ambientes de produção.
No processo de engenharia de sistemas de gerenciamento de configuração , a ênfase está em garantir que os atributos de um produto permaneçam consistentes durante todo o seu ciclo de vida. Não haveria necessidade de gerenciamento de configuração se não fosse pelo grande número de mudanças que um sistema de software rotineiramente precisa absorver. O gerenciamento de configuração garante que, apesar das alterações, o sistema funcione conforme o planejado.
Em vez de assumir cegamente que o software da empresa é seguro, o gerenciamento de vulnerabilidades pressupõe que ele pode não ser e poderia estar sujeito a várias responsabilidades de segurança. É uma abordagem altamente proativa, baseada na identificação de possíveis vulnerabilidades por meio da varredura de vulnerabilidades da base de código e, posteriormente, no uso da remediação para corrigir essas vulnerabilidades antes que possam ser exploradas por cibercriminosos.
O gerenciamento de segredos é outra disciplina relacionada que lida com a necessidade urgente e contínua de informações seguras. Como o próprio nome indica, o gerenciamento de segredos ajuda os usuários a armazenar e gerenciar dados confidenciais, como senhas, chaves de criptografia (códigos secretos para proteger dados) e chaves de API que autorizam aplicações quando elas interagem com uma interface de programação de aplicativos (API).
Os ambientes de nuvem geralmente são repositórios de dados ricamente compactados, portanto, eles precisam da proteção extra que o DevSecOps oferece. Os aplicativos nativos da nuvem devem ser executados rapidamente e o DevSecOps ajuda, garantindo que eles operem sem problemas, mesmo com seus ciclos de desenvolvimento rápidos. A segurança do DevOps também protege as cargas de trabalho contra configurações incorretas e outras ameaças cibernéticas.
É fácil dizer que uma empresa está colocando força extra na manutenção de medidas de segurança eficazes. No entanto, para que uma organização atinja totalmente suas metas de segurança, ela precisará adotar as melhores práticas de segurança, além de processos eficazes de DevOps. Aqui estão alguns dos principais conceitos para fazer o DevSecOps valer a pena.
A visão antiga de segurança afirmava que ela é apenas mais uma tarefa atribuída a ser tratada pelas equipes de DevOps. A visão contemporânea, no entanto, postula que a segurança é um projeto conjunto realizado pelas equipes de operações de TI, equipes de segurança e equipes de desenvolvimento. A chave para fazer esse esforço de grupo funcionar é a comunicação eficaz entre as equipes, para que as expectativas possam ser gerenciadas com sucesso e os resultados desejados sejam entregues.
Garantir que todos os requisitos de segurança sejam atendidos pode ser uma tarefa assustadora. Além dos talentos estratégicos dos especialistas em segurança, as equipes têm acesso a ferramentas avançadas de segurança. Além disso, o DevSecOps aproveita amplamente o efeito de otimização da automação e de ferramentas poderosas de automação para liberar fluxos de trabalho e fazer com que os testes de segurança ocorram de forma mais eficiente.
O desenvolvimento de uma postura de segurança mais forte não acontece sem muito esforço extra. Ela exige que políticas de segurança aprimoradas sejam implementadas em todas as conjunturas possíveis. Isso inclui as etapas iniciais do projeto, como a análise de código (para detectar possíveis erros no código-fonte), até o pipeline de desenvolvimento e as etapas de estágio posterior, como avaliações de código por pares e testes de segurança.
Entre os benefícios mais vantajosos oferecidos pelo DevSecOps está a forma como ele adiciona velocidade e segurança aos lançamentos de software que uma empresa publica. Ao implementar um pipeline de entrega constante (CD ), os aplicativos e outros lançamentos de software que a empresa lança no mercado exibirão código seguro e terão mais chances de atender aos requisitos necessários de segurança.
A abordagem do CD para o pipeline do DevOps também se baseia no princípio orientador de que o importante trabalho de segurança nunca para de fato, nem a educação em torno dele. Lembre-se: os hackers nunca param de trabalhar para aprimorar sua metodologia, portanto, sempre há novas técnicas que precisam ser detectadas e controles de segurança emergentes a serem implementados.
Há um pouco de especialização presente entre os vários esquemas de testes de DevSecOps, como você pode ver nestes exemplos:
A metodologia de DevSecOps é versátil e pode ser aplicada a uma variedade de fins de programação:
Cadastre-se agora para saber como a análise de dados avançada com IA pode criar novas oportunidades de crescimento e inovação para sua empresa. Acesse insights de especialistas e saiba como as soluções de IA podem melhorar a eficiência operacional, otimizar recursos e levar a resultados de negócios mensuráveis.
Conheça a mais recente publicação do IBM® Redbooks sobre modernização de mainframes para ambientes de nuvem híbrida. Aprenda estratégias para usar na prática, soluções de arquitetura e técnicas de integração a fim de gerar agilidade, inovação e sucesso nos negócios.
Explore como o IBM® Wazi Deploy e os recursos de linguagem modernos podem simplificar o DevOps do seu IBM® Z/OS. Saiba como a automação e as ferramentas de código aberto melhoram a eficiência em todas as plataformas.
Embarque em sua jornada de transformação de DevOps com o programa de aceleração de DevOps da IBM. Esse programa orienta as empresas ao longo de estágios críticos, como avaliação, treinamento, implementação e adoção, para alcançar uma implementação de DevOps tranquila e eficiente.
Automatize a entrega de software para qualquer aplicação no local, na nuvem ou no mainframe.
Utilize softwares e ferramentas de DevOps para desenvolver, implementar e gerenciar aplicativos nativos da nuvem em diversos dispositivos e ambientes.
Libere novos recursos e aumente a agilidade dos negócios com os serviços de consultoria em nuvem da IBM. Descubra como cocriar soluções, acelerar a transformação digital e otimizar o desempenho por meio de estratégias de nuvem híbrida e parcerias especializadas.
Libere o potencial do DevOps para criar, testar e implementar aplicativos seguros nativos da nuvem com integração e entrega contínuas.