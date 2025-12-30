O que é observabilidade de IA?

As ferramentas tradicionais de observabilidade compreendem o estado interno ou a condição de um sistema complexo usando os três pilares da observabilidade: logs, rastreamentos e métricas. As aplicações de IA e os agentes de IA introduzem uma camada adicional de complexidade que exige ferramentas de observabilidade específicas, capazes de otimizar o desempenho do modelo ao monitorar saídas específicas de IA e produzir visualizações (frequentemente geradas por IA).

Diferentemente do software tradicional, as saídas de grandes modelos de linguagem (LLMs) e de outras aplicações de IA generativa são probabilísticas. Inputs idênticos podem gerar respostas diferentes, o que pode dificultar o rastreamento de como as entradas moldam as saídas, causando problemas para ferramentas convencionais de observabilidade. Portanto, a solução de problemas, a depuração e o monitoramento de desempenho são mais complexos em sistemas de IA generativa.

Além disso, a explicabilidade em IA — um campo em crescimento que busca reduzir as características de “caixa-preta” de muitos modelos de IA — ainda não consegue explicar totalmente como os modelos interagem com sistemas e fluxos de trabalho de TI mais amplos. As soluções de observabilidade de IA devem priorizar aspectos que possam ser medidos e analisados de forma eficaz. Essa priorização é especialmente importante ao usar modelos de terceiros, como OpenAI ou Google, que executam e gerenciam os modelos de forma privada.

Os agentes de IA — sistemas que atuam de forma autônoma para projetar e executar fluxos de trabalho em todo o ecossistema de TI — apresentam seus próprios desafios exclusivos para a observabilidade e exigem uma abordagem igualmente exclusiva para a coleta de dados. Quase metade dos executivos entrevistados em 2025 pelo IBM Institute for Business Value citou “a falta de visibilidade nos processos de tomada de decisão dos agentes como uma barreira significativa de implementação” para a IA agêntica. A observabilidade desses sistemas é crucial para a adoção.