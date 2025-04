O que é o AI Bill of Rights?

Algumas das proteções sugeridas no AI Bill of Rights já são exigidas pela Criação dos EUA ou existem nas leis atuais dos EUA. Por exemplo, a vigilância do Governo mencionada no princípio de "privacidade de dados" já está sujeita a requisitos legais e supervisão judicial, ao passo que existem leis de direitos civis para proteger o povo americano contra a discriminação.

Exemplos de outras normas de IA com as quais o Blueprint se alinha incluem:

A Recomendação de 2019 da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre Inteligência Artificial. Inclui princípios para administração responsável de IA confiável, adotados pelos EUA.





Ordem executiva 13960 sobre a promoção do uso da inteligência artificial confiável no governo federal. Ela estabelece princípios que regem o uso da IA pelo governo federal .





Ordem Executiva 13985 sobre o avanço da igualdade racial e apoio a comunidades carentes por meio do governo federal.

Novas políticas e práticas podem ser adotadas para ajudar a garantir que as proteções encontradas no AI Bill of Rights sejam implementadas. O Blueprint reconhece que, em alguns casos, podem ser necessárias exceções aos princípios para ajudar a garantir a conformidade com a legislação existente, em conformidade com os aspectos práticos de um caso de uso específico ou para equilibrar interesses públicos concorrentes. Por exemplo, as autoridades policiais e outros órgãos do governo são incentivados a seguir as diretrizes estabelecidas no AI Bill of Rights. No entanto, para proteger os direitos e a privacidade das pessoas, elas podem precisar usar métodos alternativos.

Olhando para o futuro, o the AI Bill of Rights pode desempenhar um papel fundamental na influência da próxima onda de políticas, à medida que as nações do mundo adotam uma abordagem mais holística da IA responsável.