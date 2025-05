O sensoriamento remoto coleta dados geoespaciais e realiza medições da superfície terrestre a partir do alto. O processo utiliza sensores em satélites, balões, drones e aviões para captar e registrar a energia refletida ou emitida. As informações obtidas podem ser integradas a programas de GIS e ajudam os usuários a tomar decisões com base em dados, considerando uma perspectiva global.

Existem dois tipos de detecção remota: ativa e passiva.

O sensoriamento remoto ativo utiliza sensores que emitem sua própria fonte de energia ou luz e detectam a radiação refletida. Um exemplo é o LiDAR (detecção e alcance por luz), que usa feixes de laser para medir distâncias e movimentos em tempo real.

O LiDAR é usado para criar mapas topográficos e modelos 3D precisos que orientam veículos autônomos pelas ruas. O sensoriamento remoto ativo também serve para analisar desastres naturais, como fluxos de lava, deslizamentos de terra e enchentes.

O sensoriamento remoto passivo não emite energia própria. Em vez disso, ele coleta a radiação natural emitida e refletida ou seja, proveniente do sol. Entre os sensores passivos mais comuns estão os radiômetros (que medem radiação eletromagnética) e os acelerômetros (que medem aceleração).

O volume de dados de sensoriamento remoto cresceu consideravelmente nos últimos anos, principalmente por causa do aumento no número de satélites e dos avanços na tecnologia de sensores. Isso também tornou o gerenciamento desses dados mais desafiador. modelos de base de IA estão sendo adotados para facilitar a análise desse volume crescente, ajudando órgãos públicos e empresas a obter respostas específicas e realizar análises com mais eficiência.