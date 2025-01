O que é inteligência de dados? 

De acordo com o IBM Institute for Business Value, 72% dos CEOs de alto desempenho concordam que ter as ferramentas de IA generativa mais avançadas dá à organização uma vantagem competitiva. E a IA generativa avançada requer quantidades maciças de dados de alta qualidade e prontamente acessíveis.

A inteligência de dados ajuda a melhorar a qualidade de dados, facilitar o acesso e impor políticas de governança para garantir que os dados sejam usados apenas para os fins certos, uma parte central da IA responsável.

Um caso de uso específico para a inteligência de dados está no campo da inteligência de modelos de IA. Inteligência de modelos é a prática de entender, gerenciar e governar os ciclos de vida dos vários modelos de IA e ML no portfólio de uma organização.

Em vez de depender de um único modelo, muitas organizações hoje usam vários modelos para diferentes fins. As iniciativas de inteligência de dados oferecem às organizações a transparência necessária para selecionar os dados certos para os modelos certos e pelos motivos certos.

Especificamente, a inteligência de dados pode ajudar as organizações a selecionar os dados certos em termos de governança (esses dados estão autorizados para uso nesse modelo?) e adequação (esses dados são precisos e relevantes o suficiente para esse modelo?)

Além disso, muitos fornecedores estão incorporando funções de gerenciamento de modelos em suas ofertas de inteligência de dados. Por exemplo, alguns catálogos de dados estão introduzindo recursos de catálogo de modelos, permitindo que inventariem os modelos de IA e ML de uma organização da mesma forma que inventariam dados corporativos.