O que é análise de dados prescritiva?

Antecipando as necessidades e preferências dos clientes, as empresas podem oferecer experiências personalizadas e soluções sob medida. A análise de dados prescritiva permite que as organizações segmentem sua base de clientes para melhorar a segmentação e ofereçam recomendações específicas e outras engajamentos antecipados com base no que o modelo acha que os clientes desejam.

As empresas de hoje podem reduzir a rotatividade prevendo como os clientes querem se envolver com as marcas e os produtos, usando a tomada de decisões orientada por dados, quando antes só podiam fazer suposições. Essas ferramentas não são apenas para vendas e marketing - elas são para toda a organização. Tudo sobre o desenvolvimento e a evolução de um produto ao longo do tempo agora pode ser informado por uma análise prescritiva que recomenda as melhores ações para aumentar a satisfação do cliente.