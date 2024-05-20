O que é um marketplace de dados?

Embora os marketplaces de dados sejam em grande parte voltados para o exterior, há também mercados internos ou trocas de dados, que podem se concentrar no compartilhamento interno e externo de dados para fornecer uma plataforma centralizada para as necessidades de dados de uma organização. Os recursos avançados de pesquisa e filtragem ajudam os usuários a encontrar dados relevantes adaptados às suas necessidades específicas. Normalmente hospedadas em serviços em nuvem, essas plataformas permitem que os produtores de dados carreguem facilmente seus conjuntos de dados.

Historicamente, solicitar acesso a dados externos envolvia entrar em contato com vários provedores, negociar contratos e gerenciar transferências complexas de dados. O aumento do big data tornou os marketplaces de dados uma necessidade para empresas modernas que buscam tornar os dados mais acessíveis e utilizáveis para inovação. Organizações de vários setores entendem que os dados coletados e gerados não são apenas um subproduto das operações, mas um ativo valioso que pode ser usado para obter vantagens competitivas.

As empresas usam dados para manter e expandir suas posições no mercado. Por exemplo, grandes cadeias de varejo usam dados para gerenciar o inventário de forma mais eficiente, prever tendências de vendas e otimizar a logística. Os gigantes da tecnologia analisam os dados do usuário para melhorar os recursos do produto e direcionar a publicidade de forma mais eficaz. Conforme os recursos de aprendizado de máquina (ML) e inteligência artificial (IA) amadurecem, os dados internos das organizações não são suficientes para criar modelos precisos e relevantes, impulsionando a necessidade de acesso a dados externos.

Esses dados externos vêm de ecossistemas de compartilhamento, como programas governamentais de dados abertos, dados de sensores de cidades inteligentes, trocas de dados urbanos e provedores de dados comerciais terceirizados. O surgimento de marketplaces de dados dá às organizações acesso aos dados necessários para a tomada de decisões informadas, business intelligence aprimorada e a aplicação de modelos de IA e ML.