O que é um marketplace de dados?

Um marketplace de dados é uma plataforma online na qual provedores de dados e consumidores podem listar, comprar e negociar dados. Nessas vitrines digitais, os fornecedores promovem, gerenciam e vendem os dados com eficiência, enquanto os consumidores podem explorar, comparar e comprar diversos conjuntos de dados por meio de uma interface de autoatendimento e fácil de usar.
Embora os marketplaces de dados sejam em grande parte voltados para o exterior, há também mercados internos ou trocas de dados, que podem se concentrar no compartilhamento interno e externo de dados para fornecer uma plataforma centralizada para as necessidades de dados de uma organização. Os recursos avançados de pesquisa e filtragem ajudam os usuários a encontrar dados relevantes adaptados às suas necessidades específicas. Normalmente hospedadas em serviços em nuvem, essas plataformas permitem que os produtores de dados carreguem facilmente seus conjuntos de dados.
Historicamente, solicitar acesso a dados externos envolvia entrar em contato com vários provedores, negociar contratos e gerenciar transferências complexas de dados. O aumento do big data tornou os marketplaces de dados uma necessidade para empresas modernas que buscam tornar os dados mais acessíveis e utilizáveis para inovação. Organizações de vários setores entendem que os dados coletados e gerados não são apenas um subproduto das operações, mas um ativo valioso que pode ser usado para obter vantagens competitivas.
As empresas usam dados para manter e expandir suas posições no mercado. Por exemplo, grandes cadeias de varejo usam dados para gerenciar o inventário de forma mais eficiente, prever tendências de vendas e otimizar a logística. Os gigantes da tecnologia analisam os dados do usuário para melhorar os recursos do produto e direcionar a publicidade de forma mais eficaz. Conforme os recursos de aprendizado de máquina (ML) e inteligência artificial (IA) amadurecem, os dados internos das organizações não são suficientes para criar modelos precisos e relevantes, impulsionando a necessidade de acesso a dados externos.
Esses dados externos vêm de ecossistemas de compartilhamento, como programas governamentais de dados abertos, dados de sensores de cidades inteligentes, trocas de dados urbanos e provedores de dados comerciais terceirizados. O surgimento de marketplaces de dados dá às organizações acesso aos dados necessários para a tomada de decisões informadas, business intelligence aprimorada e a aplicação de modelos de IA e ML.
O surgimento de tecnologias de análise de big data, como a Internet das Coisas (IoT), (IA), deep learning e ML, trouxe um novo valor aos dados organizacionais. As plataformas de troca de dados simplificaram o processo de aquisição de dados, tornando mais fácil do que nunca preencher a lacuna entre compradores e vendedores, semelhante aos fornecedores em um mercado de pulgas, mas para dados.
Os data marketplaces trazem três vantagens principais:
Os dados externos são usados para otimizar modelos preditivos, lidar com vulnerabilidades de segurança, aumentar a eficiência e maximizar o retorno sobre o investimento. O termo "dados externos" refere-se a dados com origem fora de uma organização, diferentes dos dados internos, que são gerados a partir das próprias operações e transações da empresa. Os dados externos são um ativo valioso para as organizações porque complementam os dados internos, fornecendo um contexto mais amplo e possibilitando insights que talvez não estivessem acessíveis com as limitações dos dados internos.
A monetização contínua dos dados abriu caminho para os dados como serviço (DaaS), permitindo que as organizações criem um fluxo de receita escalável a partir dos seus ativos de dados. Em um marketplace de dados, os provedores listam seus produtos de dados, definem preços e fornecem as informações necessárias para a transferência de dados. Os consumidores podem pesquisar, comprar e usar dados quase imediatamente, reduzindo o custo e a complexidade do fornecimento de dados e facilitando a tomada de decisões baseada em dados.
O acesso às coletas de dados não deve comprometer a privacidade dos dados. Os participantes devem cumprir todas as leis aplicáveis e padrões éticos relacionados à coleta de informações pessoais. Os fornecedores de dados devem cumprir regulamentações como o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) e a California Consumer Privacy Act (CCPA).
Globalmente, os marketplaces de dados devem navegar em ambientes regulatórios variados, o que pode representar desafios para as operações multinacionais. As plataformas do marketplace de dados devem ser adaptáveis, abertas e estar em conformidade com as leis locais de proteção de dados, que podem diferir significativamente de um país para outro.
Para prosperar, um marketplace de dados deve priorizar vários elementos importantes. Estes incluem:
Implementar verificações de validação e processos de garantia de qualidade para garantir que os dados sejam precisos e utilizáveis.
Estabelecer protocolos de segurança robustos para proteger dados confidenciais e cumprir as leis globais de privacidade.
Fornecer uma interface de autoatendimento intuitiva com funções de pesquisa avançada para ajudar os usuários a encontrar os conjuntos de dados de que precisam.
Proteja o processamento de transações, incluindo sistemas de licenciamento e pagamento de dados, com contratos de licenciamento claros que definem direitos, restrições e obrigações.
Os marketplaces de dados internos permitem a descoberta fácil e o acesso a dados reutilizáveis e prontos para negócios para domínios e casos de uso específicos. Esses mercados aceleram a monetização interna de dados, simplificando a descoberta de IA e produtos de dados de alta qualidade, permitindo que os usuários se concentrem mais na geração de insights em vez de gerenciar dados.
Os marketplaces de dados internos estão se tornando cada vez mais populares em grandes organizações e empresas que geram e usam quantidades substanciais de dados. Criados para aprimorar o compartilhamento, a descoberta e a usabilidade de dados, esses mercados eliminam os silos de dados e democratizam o acesso, garantindo que todos os usuários autorizados possam selecionar de forma rápida e eficaz os dados apropriados para seus projetos. Essa abordagem não apenas leva a altas taxas de conversão devido à especificidade dos casos de uso, o que significa que pesquisas e solicitações de dados resultam em uma transação bem-sucedida, mas também promove uma abordagem mais integrada ao tratamento de dados dentro da organização.
Ao agilizar o compartilhamento de dados em toda a organização e facilitar a descoberta simplificada de dados, os mercados internos melhoram a eficiência organizacional e promovem uma cultura de transparência e colaboração. Elas implementam estruturas de governança rigorosas com as proteções necessárias para garantir a segurança dos dados e a conformidade com os acordos de nível de serviço (SLAs) e os padrões legais. Essa framework oferece suporte ao compartilhamento de produtos de dados em toda a organização provenientes de vários ambientes, o que simplifica a integração, o compartilhamento, a descoberta e o consumo de produtos de dados.
Os marketplaces de dados internos geralmente se concentram no uso de soluções não proprietárias que se integram perfeitamente a várias stacks de tecnologia, evitando o lock-in com fornecedor e garantindo flexibilidade nas operações de dados. Essa escolha estratégica oferece suporte a uma infraestrutura de gerenciamento de dados versátil e adaptável, necessária para ambientes de negócios em constante mudança.
Ao fornecer acesso a uma ampla gama de conjuntos de dados, os marketplaces de dados ajudam as empresas a ir além de seus recursos internos de coleta de dados. A diversidade de dados leva a soluções diversas e o acesso a dados extensivos ajuda a liberar novas perspectivas e abordagens. São necessários conjuntos de dados abrangentes para alimentar a pesquisa e o desenvolvimento e ajudar as empresas a criar soluções novas para desafios complexos. Além disso, a natureza variada dos dados disponíveis permite que as organizações obtenham insights que os dados internos talvez não tenham facilitado.
Os mercados de dados nivelam o campo de atuação, especialmente para entidades menores que, de outra forma, não poderiam pagar ou acessar dados de alta qualidade. Ao democratizar os dados, essas plataformas promovem a concorrência e rompem as barreiras tradicionais do setor, levando a produtos e serviços aprimorados em vários setores. Esse acesso é transformador para startups e empresas de médio porte, permitindo que elas desafiem as grandes corporações e inovem em escala.
Com contribuições de inúmeras fontes, os mercados de dados oferecem uma riqueza de dados de alta qualidade que estão em constante atualização e expansão. Essa variedade não apenas amplia o escopo da análise, mas também aumenta a precisão e a confiabilidade dos insights, que são cruciais para a tomada de decisões embasadas. Um cenário de dados mais rico significa que as empresas podem obter análises de dados mais detalhadas e precisas.
O processo de aquisição de dados pode frequentemente ser trabalhoso e ineficiente. Os marketplaces de dados simplificam esse processo, fornecendo um local centralizado onde as organizações podem encontrar e adquirir rapidamente os dados de que precisam. Essa eficiência não apenas economiza tempo, mas também reduz as dores de cabeça logísticas associadas aos métodos tradicionais de fornecimento de dados.
O acesso a uma gama mais abrangente de dados capacita as organizações a tomar decisões informadas. Seja analisando tendências de mercado, entendendo o comportamento do consumidor ou otimizando a eficiência operacional, os mercados de dados equipam as empresas com a inteligência necessária para orientar suas estratégias e melhorar seus resultados.
O ecossistema do marketplace de dados compreende várias partes interessadas, cada uma desempenhando um papel crítico na funcionalidade e eficácia do mercado. Compreender essas funções ajuda a esclarecer como os dados fluem da criação ao consumo, garantindo que todos os participantes possam operar dentro de um ambiente seguro e regulamentado.
Provedores de dados são organizações ou indivíduos que fornecem ativos de dados para consumo. Esses provedores podem variar desde organizações de saúde que oferecem dados anonimizados de pacientes, que empresas farmacêuticas e pesquisadores de drogas podem usar, até agregadores, corretores e instituições de pesquisa que compilam e distribuem dados valiosos. Os usuários individuais que geram dados por meio de dispositivos pessoais ou aplicativos também contribuem significativamente com o ecossistema, fornecendo conjuntos de dados exclusivos que podem não estar acessíveis por meio de canais institucionais maiores.
Consumidores de dados são organizações ou indivíduos que buscam conjuntos de dados específicos para diversos propósitos, incluindo análise de dados, projetos de IA, pesquisa ou aprimoramento da business intelligence. Os consumidores confiam na qualidade e na relevância dos dados para informar suas decisões estratégicas, impulsionar a inovação e manter vantagens competitivas em seus respectivos campos. A diversidade de consumidores de dados reflete a ampla aplicabilidade dos dados em diversos setores, desde serviços financeiros que buscam melhorar o gerenciamento de riscos por meio de análise de dados preditiva de dados até empresas de marketing que buscam refinar a segmentação de consumidores e as estratégias de targeting.
Os operadores de plataforma são os arquitetos e cuidadores dos mercados de dados. Eles desenvolvem, mantêm e operam as plataformas, fornecendo a infraestrutura e medidas de segurança necessárias. Esses operadores garantem o funcionamento tranquilo do mercado, apoiando as interações entre provedores de dados e consumidores. Suas responsabilidades incluem gerenciar a framework tecnológica que dá suporte às transações de dados, garantir a integridade dos dados e manter a segurança do sistema contra possíveis violações.
Muitos mercados de dados são supervisionados por autoridades de governança de dados ou órgãos regulatórios que estabelecem políticas, padrões e requisitos de conformidade para a troca e o uso de dados. Essas autoridades são importantes para proteger os dados no mercado, garantindo que todas as transações estejam em conformidade com os padrões legais e éticos e mantendo a confiança do usuário. Elas desempenham um papel fundamental na aplicação das leis de privacidade de dados, como o GDPR na Europa e o CCPA na Califórnia, que ditam como os dados devem ser tratados e protegidos.
A interação entre os participantes é fundamental para a operação do mercado. Os provedores de dados devem garantir que seus conjuntos de dados sejam precisos e estejam em conformidade com os padrões de privacidade, que permitem aos operadores de plataformas hospedar e facilitar as trocas de dados com confiança. No entanto, os consumidores de dados dependem da robustez das medidas de segurança da plataforma e da integridade de sua governança de dados para usar os dados de forma segura e eficaz. Enquanto isso, as autoridades de governança monitoram essas interações, garantindo a adesão aos requisitos regulatórios e intervindo quando necessário para resolver quaisquer problemas de conformidade.
Os mercados de dados atendem a um amplo espectro de setores, cada um contribuindo para uma variedade diversificada de categories de dados. A compreensão desses tipos de dados ajuda organizações e indivíduos a identificar os conjuntos de dados específicos de que precisam para informar suas decisões, potencializar análises ou impulsionar estratégias de negócios.
Desde a compreensão demográfica e firmográfica até a análise de tendências de mercado e dados geoespaciais, as plataformas de mercado atendem a uma ampla gama de necessidades. Registros transacionais, insights de mídias sociais e dados de sensores de dispositivos conectados também estão disponíveis em mercados e trocas de dados, capacitando as empresas a tomar decisões informadas, impulsionar análises de dados e otimizar estratégias em vários setores. Dados públicos e extraídos da web adicionam outra camada, fornecendo insights valiosos sobre opinião pública, pesquisa de mercado e desenvolvimento de políticas.
Os marketplaces de dados são projetados para dar suporte ao comércio de dados, contando com a dinâmica de oferta e demanda para operar com eficiência. Essas plataformas empregam vários recursos sofisticados que agilizam todo o processo de transação de dados, garantindo que os dados possam ser facilmente compartilhados, acessados e gerenciados com segurança.
O primeiro passo para disponibilizar dados em um mercado é a produção de dados. Esse processo envolve o desenvolvimento, o gerenciamento de fluxo de trabalho e a manutenção de produtos de dados prontos para compra. Isso garante que os conjuntos de dados sejam empacotados de forma acessível e valiosa para potenciais compradores, aumentando a usabilidade dos dados.
Para ajudar os usuários a localizar com eficiência os dados exatos de que precisam, os mercados de dados apresentam ferramentas robustas de descoberta de dados. Essas ferramentas incluem uma biblioteca pesquisável completa com exibições detalhadas de metadados, que ajudam os usuários a identificar e acessar de forma rápida e fácil os conjuntos de dados desejados. Esse recurso é vital para maximizar a utilidade dos ativos de dados disponíveis no mercado.
APIs desempenham um papel decisivo na gestão do acesso aos produtos de dados. Juntamente com integrações de controle de acesso e outras tecnologias, as APIs garantem que os dados possam ser acessados de forma segura e confiável por usuários autorizados. Essa tecnologia facilita a interação contínua entre provedores de dados e consumidores, apoiando vários casos de uso, desde pesquisa acadêmica até business intelligence.
Os recursos de monetização de dados permitem que os fornecedores licenciem e vendam seus produtos de dados de forma eficaz. Ao fornecer as ferramentas necessárias para executar transações, como gateways de pagamento e acordos de licenciamento, os marketplaces possibilitam que os fornecedores de dados gerem receita com seus ativos de dados. Isso não beneficia apenas os provedores, mas também contribui para o crescimento do mercado ao atrair uma gama diversificada de ofertas de dados.
Os recursos de integração de dados permitem a transmissão e o recebimento de dados sem problemas entre várias fontes e plataformas. Esse recurso garante que os mercados de dados possam operar em um ecossistema tecnológico maior, integrando-se a diferentes bancos de dados, serviços em nuvem e ferramentas de análise. Ele suporta a escalabilidade das operações de dados, permitindo que compradores e vendedores de dados troquem informações de forma eficiente e segura.
Para manter sua utilidade e confiabilidade, os mercados de dados devem seguir as melhores práticas de gerenciamento de dados:
Qualidade de dados: garantir a precisão, consistência, integridade e pontualidade dos dados é fundamental.
Procedência de dados: é essencial entender quem criou os dados, como eles foram coletados e se foram anonimizados ou desidentificados para proteger a privacidade.
Governança e conformidade: os dados devem estar em conformidade com as normas legais e regulamentares, o que exige medidas de segurança robustas, incluindo armazenamento seguro e acesso controlado.
Reputação do mercado: implementar verificações de qualidade, fornecer avaliações de usuários e facilitar a resolução de disputas ajudam a manter a integridade de um mercado.
Verificação e validação: os dados devem ser rigorosamente testados quanto à precisão e relevância antes da integração no mercado.
Parcerias com provedores: relacionamentos sólidos com provedores de dados aprimoram a compreensão das limitações e usos dos dados, garantindo que os dados permaneçam atuais e relevantes.
Sem lock-in com fornecedor: garante que a tecnologia e as políticas do mercado ofereçam suporte à fácil integração com vários fornecedores e sistemas, evitando, assim, a dependência de um único provedor e permitindo flexibilidade na escolha do fornecedor e nas atualizações da tecnologia.
Os marketplaces de dados variam em estrutura e finalidade, atendendo às diferentes necessidades do usuário e aos diferentes níveis de sensibilidade dos dados. Conhecer essas variações ajuda a escolher o mercado certo para necessidades específicas de dados.
Os marketplaces de dados públicos podem ser acessados por qualquer pessoa, a qualquer momento, por meio de um link disponível publicamente. Elas oferecem uma ampla gama de dados de vários provedores e estão sujeitas a um nível de confiança diferente em comparação com os mercados internos. Os fornecedores em mercados públicos devem garantir que os dados compartilhados estejam seguros e estejam em conformidade com as leis regulatórias relevantes. Os usuários devem esperar acordos de nível de serviço e restrições baseados na governança local que podem afetar o acesso e o uso dos dados.
Os marketplaces de dados privados ou pessoais respondem às demandas dos consumidores por privacidade e controle sobre seus dados pessoais. Esses marketplaces permitem que os indivíduos sejam compensados pelo compartilhamento de dados, como comportamento on-line ou informações de localização, geralmente em troca de vouchers ou vales-presente. Esses dados são valiosos para fornecer informações sobre movimentos e comportamentos populacionais, que podem ser cruciais durante eventos como catástrofes ou pandemias.
Um marketplace de dados híbrido integra recursos de marketplaces públicos e privados. Ele oferece uma plataforma flexível em que algumas partes dos dados são acessíveis ao público, enquanto os dados mais confidenciais ou valiosos permanecem restritos e só podem ser acessados por meio de um link privado. Essa configuração permite o acesso controlado a produtos de dados para consumidores de dados internos e externos. Por exemplo, um grande conjunto de dados pode estar totalmente disponível internamente em uma organização, enquanto apenas um subconjunto é acessível a usuários externos, dependendo dos acordos de licenciamento que controlam diferentes níveis de acesso do usuário.
Os marketplaces de dados multicamadas atendem aos consumidores de dados internos e externos, mas fornecem acesso regulamentado com base nas "camadas" ou "níveis" dos dados. Essas camadas podem incluir dados brutos, processados ou derivados que foram agregados, transformados ou enriquecidos de alguma forma para oferta externa. Esse tipo de marketplace normalmente exige uma arquitetura complexa devido à necessidade de segurança aprimorada, controle de acesso e permissões baseadas em funções que precisam ser gerenciadas com cada transação.
Os marketplaces de dados B2B (Business-to-business) são projetados para a troca de dados entre organizações, geralmente sob modelos que exigem pagamento pela listagem de dados ou permitem ganhos apenas quando os dados são vendidos. Esses marketplaces são atraentes para organizações que procuram dados exclusivos de nível analítico e conjuntos de dados sofisticados, com APIs que facilitam a integração.
Os marketplaces de dados de IoT estão surgindo à medida que as organizações aproveitam cada vez mais os dados de uma crescente variedade de dispositivos de IoT. Esses marketplaces integram fluxos de informações globais, alinhando as organizações com comportamentos dos consumidores, tendências da internet e avanços tecnológicos. Muitas vezes apresentam modelos de preços flexíveis, como opções de pagamento por hora, tornando-os relativamente acessíveis.
Os mercados de dados abertos fornecem dados publicamente disponíveis que qualquer pessoa pode acessar. Um exemplo é o data.gov dos EUA, que agrega dados do governo para aumentar a transparência e a prestação de contas. Esses mercados são fundamentais para promover o acesso aberto a dados do governo e apoiar o engajamento cívico e a inovação.
Navegar efetivamente em um marketplace de dados requer uma abordagem estruturada que esteja alinhada com a estratégia de dados e os padrões de conformidade da organização. Veja aqui um guia passo a passo sobre como as organizações podem interagir com os marketplaces de dados para maximizar seus esforços de aquisição de dados:
O primeiro passo para qualquer organização é entender claramente suas necessidades de dados. Isso envolve a identificação dos requisitos de dados específicos que apoiam os objetivos de negócios e aprimoram os processos de tomada de decisões. Compreender essas necessidades ajuda a restringir a pesquisa aos conjuntos de dados mais relevantes, garantindo o uso eficiente dos recursos.
Mudar de provedor de dados pode se tornar difícil e caro. Evitar o bloqueio de fornecedores promove flexibilidade nas estratégias de fornecimento de dados. Priorizar padrões de dados abertos e evitar sistemas proprietários ajuda as organizações a manter o controle sobre seus dados.
A seleção de um marketplace de dados respeitável é importante. As organizações devem procurar plataformas conhecidas por sua confiabilidade, medidas de segurança e feedback positivo dos clientes. Um mercado respeitável não apenas fornece dados de qualidade, mas também garante que as transações sejam seguras e que as práticas de tratamento de dados estejam em conformidade com os padrões legais.
Depois que um mercado adequado for identificado, avalie as credenciais e a reputação dos provedores de dados dentro do mercado. Avaliar o histórico do provedor, os métodos de geração de dados e as avaliações anteriores de clientes pode fornecer informações sobre sua confiabilidade e a qualidade dos dados oferecidos.
É essencial entender a origem dos dados — de onde eles vêm, como foram coletados e se foram processados ou modificados. Certifique-se de que os dados estejam em conformidade com todas as leis e regulamentações relevantes, como o GDPR para dados que envolvam cidadãos da UE, para evitar repercussões legais.
A qualidade dos dados é fundamental. Avalie a precisão, pontualidade, integridade e relevância dos dados para garantir que eles atendam aos padrões da organização. Dados de alta qualidade são essenciais para tomar decisões informadas que impulsionam o sucesso dos negócios.
A implementação de práticas robustas de governança de dados é essencial ao se envolver com mercados de dados. A governança de dados garante que os dados adquiridos sejam gerenciados de acordo com padrões e políticas predefinidos durante todo o seu ciclo de vida na organização.
Antes de integrar totalmente os dados em seus sistemas, verifique e valide para garantir que eles atendam às suas necessidades e estejam livres de erros. Isso pode envolver análise estatística, cruzamento de dados existentes ou realização de testes piloto para avaliar seu impacto nos sistemas atuais.
As necessidades e a qualidade dos dados podem mudar ao longo do tempo, portanto, é importante monitorar e atualizar continuamente os dados, bem como as fontes das quais eles foram obtidos. Atualizações e verificações regulares garantem que os dados permaneçam relevantes e úteis.
Os administradores de dados, que supervisionam o gerenciamento e a segurança dos dados dentro da organização, podem ter considerações adicionais:
Garanta que os dados do mercado possam ser perfeitamente integrados aos sistemas existentes sem comprometer a integridade dos dados ou causar interrupções técnicas.
Analise a relação custo-benefício da compra versus o valor potencial derivado dos dados. Isso ajuda na tomada de decisões economicamente sólidas.
Gerencie o ciclo de vida dos dados adquiridos, desde sua entrada até sua eliminação, garantindo que eles permaneçam em conformidade e sejam relevantes durante todo o seu uso.
Mantenha metadados precisos e abrangentes para dar suporte eficaz à usabilidade dos dados e às práticas de arquivamento.
Manter os padrões éticos no uso de dados, garantindo que eles sejam usados de forma justa e responsável, especialmente os que envolvem informações pessoais ou sensíveis.
Eduque os membros da organização sobre a importância da conformidade dos dados, do uso ético e das melhores práticas para o uso de dados adquiridos.
Construa e mantenha bons relacionamentos com os provedores de dados para garantir um fornecimento confiável de dados de qualidade e suporte em caso de discrepâncias ou necessidades específicas de dados.
Mantenha-se informado sobre os aspectos legais do uso de dados adquiridos, incluindo termos de licenciamento e quaisquer restrições de uso para evitar problemas legais.
Para prosperar, as empresas devem utilizar os dados para conquistar a fidelidade do cliente, automatizar processos de negócios e inovar com soluções orientadas por IA.