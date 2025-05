Um data mesh envolve uma mudança cultural na maneira como as empresas pensam sobre seus dados. Em vez de os dados atuarem como um subproduto de um processo, eles se tornam o produto, onde os produtores de dados atuam como proprietários do produto de dados. Historicamente, uma equipe de infraestrutura centralizada manteria a propriedade dos dados em todos os domínios, mas o foco do pensamento do produto em um modelo de data mesh transfere essa propriedade para os produtores, pois eles são os especialistas no assunto. Sua compreensão dos principais consumidores de dados e como eles aproveitam os dados operacionais e analíticos do domínio permite que criem APIs com seus melhores interesses em mente.

Embora esse design baseado no domínio também torne os produtores de dados responsáveis por documentar definições semânticas, catalogar metadados e definir políticas de permissões e uso, ainda existe uma equipe centralizada de gestão de dados para impor esses padrões e procedimentos em relação aos dados. Além disso, embora as equipes de domínio se tornem responsáveis por seus pipelines de dados ETL sob uma arquitetura de data mesh, isso não elimina a necessidade de uma equipe centralizada de engenharia de dados. No entanto, sua responsabilidade se torna mais focada em determinar as melhores soluções de infraestrutura de dados para os produtos de dados que estão sendo armazenados.

Da mesma forma que uma arquitetura de microsserviços une serviços leves para fornecer funcionalidade a uma aplicação voltada para empresas ou consumidores, um data mesh usa domínios funcionais como uma forma de definir parâmetros em torno dos dados, permitindo que eles sejam tratados como um produto que pode ser acessado por usuários em toda a organização. Dessa forma, um data mesh permite uma integração de dados mais flexível e uma funcionalidade interoperável, na qual dados de vários domínios podem ser consumidos imediatamente pelos usuários para análise de dados de negócios, experimentação em ciência de dados e muito mais.