O que é integração do SaaS?

A integração do SaaS permite que as aplicações solicitem e compartilhem dados sem problemas, impulsionando a automação dos fluxos de trabalho e aprimorando a funcionalidade em vários processos de negócios.

O SaaS é um modelo de entrega de software baseado em nuvem no qual os provedores de serviços hospedam aplicações e as disponibilizam aos clientes pela Internet. Os usuários podem acessar essas aplicações sob demanda sem precisar instalar ou manter o software em seus dispositivos locais. O provedor de SaaS hospeda a aplicação na nuvem e gerencia toda a infraestrutura, segurança e atualizações subjacentes.

As aplicações SaaS oferecem os benefícios de implementação rápida, despesas mínimas de gerenciamento e custos previsíveis para empresas de todos os tamanhos, desde startups até grandes organizações globais. As soluções SaaS geralmente são baseadas em assinatura e oferecem escalabilidade, atualizações automáticas e acessibilidade de qualquer local com conexão à internet. Isso ajuda as organizações a se concentrarem nas operações principais, ao mesmo tempo em que usam tecnologia de ponta sem grandes investimentos iniciais em infraestrutura.

Essas vantagens tornaram o SaaS o modelo de fornecimento de software dominante atualmente e impulsionaram a adoção do SaaS em todos os setores. Sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), como Salesforce e HubSpot, ferramentas de colaboração, como Microsoft 365 e Slack, e soluções de planejamento de recursos empresariais (ERP), como as da SAP e da Oracle, exemplificam o papel fundamental que as aplicações SaaS desempenham nas empresas modernas.

Essa onipresença ressalta o papel do SaaS como força transformadora nas operações de negócios modernas, gerando eficiência, flexibilidade e inovação em diversos setores. A incorporação de dispositivos de inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML) e Internet das Coisas (IoT) ajudou a fortalecer essas ferramentas e a impulsionar sua adoção. O analista setorial Gartner prevê que os gastos g lobais com SaaS crescerão 22%, totalizando US$ 295 bilhões até o final de 2025.1

As aplicações SaaS oferecem inúmeros benefícios, mas seu valor para as organizações depende da mitigação eficaz dos desafios e riscos que as acompanham. À medida que os ambientes de TI se tornam cada vez mais complexos, eles introduzem novos desafios, como fluxos de trabalho fragmentados, silos de dados e problemas de compatibilidade com os sistemas existentes. A integração do SaaS ajuda as organizações a lidar com esses problemas. Ele facilita a conectividade contínua e o fluxo de dados entre aplicações e sistemas diferentes, necessários para a automação dos processos de negócios.