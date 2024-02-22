O que é gerenciamento de incidentes?

Incidentes podem causar uma série de problemas para as organizações, desde downtime temporário até perda de dados. Quando bem executado, o gerenciamento de incidentes pode fornecer uma maneira eficiente e eficaz de corrigir todos os tipos de incidentes com pouca interrupção e deixar as organizações mais preparadas para futuros incidentes.

Com raízes no service desk de TI, o gerenciamento de incidentes há muito tempo serve como a interface principal entre as operações de TI (ITOps) e o usuário final. À medida que a tecnologia avançou e se tornou mais complexa, a forma como as organizações veem a identificação e resposta a incidentes também evoluiu. A prática se expandiu muito além de ajudar os usuários a resolver problemas, tornando-se um processo para manter o tempo de atividade constante de aplicativos e acelerar os esforços de melhoria contínua.