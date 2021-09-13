Tags
O ChatOps é um componente crescente de DevOps e ITOps. Aqui, explicamos como sua funcionalidade cria a cultura da equipe e acelera o desenvolvimento de software e a resolução de incidentes.

As operações de bate-papo (ChatOps) são o uso de clientes de bate-papo e ferramentas de bate-papo em tempo real para facilitar o desenvolvimento e as operações de software. Também conhecido como “colaboração orientada por conversas” ou “DevOps orientado por conversas”, o ChatOps foi projetado para mensagens instantâneas rápidas e simples entre os membros da equipe de desenvolvimento. Ao longo da experiência ChatOps, um chatbot aceita comandos em linguagem natural e inicia ações com aplicativos em segundo plano (via API) para otimizar as operações de TI (ITOps) e as operações de desenvolvimento (DevOps).

 

 

Quais são os benefícios do ChatOps?

Com suas amplas funcionalidades de comunicação, o ChatOps foi projetado para eliminar silos que dificultam a colaboração interdepartamental e a Tomada de decisão. Como resultado, traz benefícios às equipes inteiras com os seguintes:

  • Automação: oferece detecção e execução em tempo real de comandos, bem como atualizações de console.
  • Colaboração: remove silos e barreiras de comunicação entre equipes e departamentos.
  • Engajamento: constrói e sustenta a cultura da equipe distribuída para alinhar a comunicação e a tomada de decisões.
  • Produtividade: aprimora os processos de negócios por meio do fornecimento de informações em tempo real.
  • Segurança e conformidade: fornece documentação de tarefas atual e histórica para aumentar a segurança e a regulamentação.
  • Transparência: alinha os status do projeto de comunicação e documentação.

Individual e coletivamente, esses benefícios acabam fortalecendo o DevOps e o ITOps, acelerando as comunicações da equipe, o que reduz os pipelines de desenvolvimento e o tempo de resposta a incidentes.

Como implementar um ambiente de ChatOps

Implementar um ambiente ChatOps exige o uso dos seguintes tipos de ferramentas:

  • Sistema de notificação para enviar alertas para salas de bate-papo quando ocorrerem incidentes.
  • Cliente de bate-papo (por exemplo, Slack e Microsoft Teams) para executar comandos pré-programados.
  • Ferramentas de DevOps pré-existentes (integradas ao ambiente ChatOps) para melhorar o rastreamento de tickets e automatizar fluxos de trabalho de remediação de incidentes.

Uma vez que essas ferramentas de ChatOps tenham sido adquiridas, um ambiente eficiente pode ser implementado em três fases:

Fase 1: Estabelecer comunicações

O ChatOps permite que as equipes se envolvam em conversas para lidar com problemas, explorar opções de soluções e então concordar com uma resolução final antes de oferecê-la ao cliente.

Fase 2: Estabelecer grupos

O ChatOps permite bate-papos em grupo simples e o compartilhamento de capturas de tela, vídeos de problemas e arquivos (por exemplo, log, configuração, saída do comando). O cliente ChatOps pode armazenar mensagens, para que qualquer pessoa adicionada ao grupo possa ver as comunicações anteriores para ficar (e manter-se) “atualizado”.

Fase 3: Estabelecer canais

Quando ocorre um incidente de grande porte, algumas ferramentas de bate-papo criam automaticamente canais específicos. Você também pode configurar listas de atribuições para que os membros qualificados da equipe sejam automaticamente convidados a participar do canal para desenvolver soluções.

Melhores práticas para ChatOps

ChatOps é um componente valioso de ITOps e DevOps e é crítico para o desenvolvimento futuro de ambientes de TI. A seguir estão as melhores práticas para implementação e uso do ChatOps para garantir sua sustentabilidade ao longo do tempo:

  • Pesquisa de plataformas de bate-papo: selecione uma plataforma que permita consistência na web, em dispositivos móveis e desktop.
  • Pesquisa de chatbots: selecione um chatbot que seja compatível com aplicativos em segundo plano, aceite comandos em inglês simples e utilize conexões de API.
  • Escreva e implemente scripts personalizados: integre um chatbot com aplicativos em nuvem que ofereçam um back-end de API para implementação de código.
  • Use scripts e plug-ins da comunidade: permita o acesso do chatbot ao gerenciamento de código-fonte, plataformas de integração contínua (CI), gatilhos de implementação etc.
  • Desenvolva sua configuração: estenda os recursos do chatbot e adicione segurança por meio de restrições de comando.
  • Crie uma cultura orientada para o chatbot: democratize o uso do chatbot — comunique seus benefícios e mostre suas recompensas.

Em geral, essas melhores práticas ajudam a aprimorar a automação, melhorar a transparência, desenvolver processos de equipe e criar oportunidades para melhorar o desenvolvimento de software no futuro.

Casos de uso benéficos para ChatOps

Dependendo da fase de implementação em que você se encontra e de suas intenções ao criar um ambiente de ChatOps, os seguintes casos de uso se aplicam à sua empresa:

  • Controle de acesso e segurança: muitas empresas implementam o ChatOps por suas funcionalidades de engajamento ágil. A arquitetura de comunicação complexa aprimora o controle de acesso ao projeto, o que permite operações de segurança de bate-papo de longo prazo (ChatSecOps).
  • Implementação de aplicação: o ChatOps melhora a visibilidade dos pipelines de desenvolvimento de aplicação entre as equipes de DevOps. Isso os ajuda a considerar coletivamente as opções de implementação e a orquestrar suas seleções de acordo.
  • Gerenciamento de incidentes: quando se trata de detecção, resposta e resolução de incidentes, o ChatOps é uma ferramenta inestimável. Durante todo o processo de resolução, ele mantém as equipes informadas e atualiza automaticamente os tickets ao longo do fluxo de trabalho de remediação.
  • Entrega contínua (CD): ChatOps integra DevOps, ITOps e processos de automação em um fluxo de trabalho singular. Ele une a comunicação da equipe, o desenvolvimento de pipelines e as tarefas operacionais para a entrega contínua de aplicativos.

AIOps e ChatOps

Operações de IA (AIOps) são as aplicações de inteligência artificial (IA) para melhorar ITOps e DevOps. Ele aproveita o ChatOps para aumentar a visibilidade dos dados em ambientes de TI, analisa dados críticos para identificar incidentes e alerta automaticamente as equipes de TI sobre problemas, causas raiz e soluções recomendadas. A combinação de AIOps e ChatOps otimiza a comunicação e a colaboração para ajudar as equipes a resolver incidentes mais rapidamente.

Com um tamanho de mercado recentemente estimado de US$ 900 milhões a US$ 1,5 bilhão, o AIOps tem uma taxa composta de crescimento anual de cerca de 15% entre 2020 e 2025. Esse crescimento garante que o AIOps e o ChatOps continuarão aprimorando os ciclos de vida das aplicações e permitindo a entrega contínua de soluções ao longo do tempo.

IBM Cloud Pak for Watson AIOps

Usando aprendizado de máquina (ML) e processamento de linguagem natural (NLP), o IBM Cloud Pak for Watson AIOps correlaciona dados estruturados e não estruturados em tempo real para revelar insights ocultos para identificar a causa raiz e recomendar soluções mais rapidamente. Esses insights e recomendações são então entregues ao ChatOps em tempo real para uma implementação rápida.

Outras vantagens incluem o seguinte:

  • Integração de cadeia de ferramentas: conecta-se a todas as plataformas de colaboração e entrega alertas diretamente à sua ferramenta de comunicação ChatOps preferida. 
  • Centralização na aplicação: permite que as equipes integrem processos e os gerenciem de forma colaborativa, o que aprimora a experiência do ChatOps e a inteligência do DevOps.
  • Insights praticáveis: oferecem insights holísticos que identificam correlação, causalidade e identificação de padrões. Isso ajuda as equipes a aproveitar o ChatOps para priorizar problemas e processos de resolução.
  • Síntese inteligente: fornece uma visão clara das anomalias, com links para fontes viáveis para investigação e resolução mais rápidas. Várias equipes podem acessar os mesmos dados para implementar de forma colaborativa as soluções recomendadas.

O IBM Cloud Pak for Watson AIOps é a ferramenta ideal para remediar incidentes de forma proativa por meio de análise rápida de dados em ambientes de TI. Ele aproveita a cadeia de ferramentas de ITOps para maximizar a eficiência de resolução e a resiliência. Usando a síntese de dados, o IBM Cloud Pak for Watson AIOps fornece uma visão completa das aplicações e ambientes de TI, o que elimina os silos para acelerar a remediação.
