Quais são os benefícios do ChatOps?

As operações de bate-papo (ChatOps) são o uso de clientes de bate-papo e ferramentas de bate-papo em tempo real para facilitar o desenvolvimento e as operações de software. Também conhecido como “colaboração orientada por conversas” ou “DevOps orientado por conversas”, o ChatOps foi projetado para mensagens instantâneas rápidas e simples entre os membros da equipe de desenvolvimento. Ao longo da experiência ChatOps, um chatbot aceita comandos em linguagem natural e inicia ações com aplicativos em segundo plano (via API) para otimizar as operações de TI (ITOps) e as operações de desenvolvimento (DevOps).
Com suas amplas funcionalidades de comunicação, o ChatOps foi projetado para eliminar silos que dificultam a colaboração interdepartamental e a Tomada de decisão. Como resultado, traz benefícios às equipes inteiras com os seguintes:
Individual e coletivamente, esses benefícios acabam fortalecendo o DevOps e o ITOps, acelerando as comunicações da equipe, o que reduz os pipelines de desenvolvimento e o tempo de resposta a incidentes.
Implementar um ambiente ChatOps exige o uso dos seguintes tipos de ferramentas:
Uma vez que essas ferramentas de ChatOps tenham sido adquiridas, um ambiente eficiente pode ser implementado em três fases:
O ChatOps permite que as equipes se envolvam em conversas para lidar com problemas, explorar opções de soluções e então concordar com uma resolução final antes de oferecê-la ao cliente.
O ChatOps permite bate-papos em grupo simples e o compartilhamento de capturas de tela, vídeos de problemas e arquivos (por exemplo, log, configuração, saída do comando). O cliente ChatOps pode armazenar mensagens, para que qualquer pessoa adicionada ao grupo possa ver as comunicações anteriores para ficar (e manter-se) “atualizado”.
Quando ocorre um incidente de grande porte, algumas ferramentas de bate-papo criam automaticamente canais específicos. Você também pode configurar listas de atribuições para que os membros qualificados da equipe sejam automaticamente convidados a participar do canal para desenvolver soluções.
ChatOps é um componente valioso de ITOps e DevOps e é crítico para o desenvolvimento futuro de ambientes de TI. A seguir estão as melhores práticas para implementação e uso do ChatOps para garantir sua sustentabilidade ao longo do tempo:
Em geral, essas melhores práticas ajudam a aprimorar a automação, melhorar a transparência, desenvolver processos de equipe e criar oportunidades para melhorar o desenvolvimento de software no futuro.
Dependendo da fase de implementação em que você se encontra e de suas intenções ao criar um ambiente de ChatOps, os seguintes casos de uso se aplicam à sua empresa:
Operações de IA (AIOps) são as aplicações de inteligência artificial (IA) para melhorar ITOps e DevOps. Ele aproveita o ChatOps para aumentar a visibilidade dos dados em ambientes de TI, analisa dados críticos para identificar incidentes e alerta automaticamente as equipes de TI sobre problemas, causas raiz e soluções recomendadas. A combinação de AIOps e ChatOps otimiza a comunicação e a colaboração para ajudar as equipes a resolver incidentes mais rapidamente.
Com um tamanho de mercado recentemente estimado de US$ 900 milhões a US$ 1,5 bilhão, o AIOps tem uma taxa composta de crescimento anual de cerca de 15% entre 2020 e 2025. Esse crescimento garante que o AIOps e o ChatOps continuarão aprimorando os ciclos de vida das aplicações e permitindo a entrega contínua de soluções ao longo do tempo.
Usando aprendizado de máquina (ML) e processamento de linguagem natural (NLP), o IBM Cloud Pak for Watson AIOps correlaciona dados estruturados e não estruturados em tempo real para revelar insights ocultos para identificar a causa raiz e recomendar soluções mais rapidamente. Esses insights e recomendações são então entregues ao ChatOps em tempo real para uma implementação rápida.
Outras vantagens incluem o seguinte:
O IBM Cloud Pak for Watson AIOps é a ferramenta ideal para remediar incidentes de forma proativa por meio de análise rápida de dados em ambientes de TI. Ele aproveita a cadeia de ferramentas de ITOps para maximizar a eficiência de resolução e a resiliência. Usando a síntese de dados, o IBM Cloud Pak for Watson AIOps fornece uma visão completa das aplicações e ambientes de TI, o que elimina os silos para acelerar a remediação.
