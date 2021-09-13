Quais são os benefícios do ChatOps?

Implementar um ambiente ChatOps exige o uso dos seguintes tipos de ferramentas:

Sistema de notificação para enviar alertas para salas de bate-papo quando ocorrerem incidentes.

Cliente de bate-papo (por exemplo, Slack e Microsoft Teams) para executar comandos pré-programados.

Ferramentas de DevOps pré-existentes (integradas ao ambiente ChatOps) para melhorar o rastreamento de tickets e automatizar fluxos de trabalho de remediação de incidentes.

Uma vez que essas ferramentas de ChatOps tenham sido adquiridas, um ambiente eficiente pode ser implementado em três fases:

Fase 1: Estabelecer comunicações

O ChatOps permite que as equipes se envolvam em conversas para lidar com problemas, explorar opções de soluções e então concordar com uma resolução final antes de oferecê-la ao cliente.

Fase 2: Estabelecer grupos

O ChatOps permite bate-papos em grupo simples e o compartilhamento de capturas de tela, vídeos de problemas e arquivos (por exemplo, log, configuração, saída do comando). O cliente ChatOps pode armazenar mensagens, para que qualquer pessoa adicionada ao grupo possa ver as comunicações anteriores para ficar (e manter-se) “atualizado”.

Fase 3: Estabelecer canais

Quando ocorre um incidente de grande porte, algumas ferramentas de bate-papo criam automaticamente canais específicos. Você também pode configurar listas de atribuições para que os membros qualificados da equipe sejam automaticamente convidados a participar do canal para desenvolver soluções.