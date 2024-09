Quid Informatica SpA

Esse é o desafio que uniu a IBM e a Quid para criar uma solução de gerenciamento para bancos e empresas de serviços financeiros que operam no setor de crédito ao consumidor. Sua solução conjunta convenceu a Prexta, parte do Grupo Mediolanum, a inovar com uma nova linha de produtos. A Prexta era anteriormente uma empresa altamente especializada chamada EuroCQS, que operava no mercado italiano de "transferência salarial". (Na Itália, as pessoas podem tomar empréstimos cujo pagamento mensal máximo é limitado a 20% do seu salário. Os pagamentos desses empréstimos de "transferência de salário" são deduzidos diretamente dos contracheques do indivíduo.)

Para expandir sua oferta e incluir empréstimos pessoais, a Prexta pesquisou no mercado uma solução que facilitasse o estabelecimento do novo negócio. Havia dois critérios principais: implementação rápida e impacto mínimo nos negócios existentes, sem interrupção das operações atuais e sem lentidão ou gargalos na infraestrutura de TI.

A colaboração entre a IBM e a Quid resultou em uma oferta SaaS (software como serviço) na qual a aplicação Qinetic – uma plataforma inovadora para o gerenciamento de processos de crédito do consumidor – é executada em um ambiente IBM Cloud que se beneficia dos níveis superiores de disponibilidade, segurança e conformidade oferecidos pela IBM Cloud for Financial Services.