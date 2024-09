Hoje, a Ricoh USA está colhendo vários frutos dessa implementação bem-sucedida. Ela continua desfrutando de um sólido relacionamento com a seguradora multinacional, que continua sendo um cliente satisfeito. A seguradora não só pode continuar executando as aplicações IBM i com as quais está acostumada, como também pode se concentrar em seus negócios principais, em vez de manter e pagar pela infraestrutura de TI: com o IBM Power Virtual Server, a empresa paga apenas pelos serviços e pela largura de banda que utiliza.

Ao transferir as cargas de trabalho da seguradora para a IBM Cloud, a Ricoh USA permitiu que a empresa economizasse até 40% nos custos anuais de hospedagem e operação do data center em todo o mundo. Além disso, a eliminação do espaço e da energia necessários para operar esses data centers reduziu a pegada de carbono da empresa.

Com a implementação do FalconStor StoreSafe VTL, a Ricoh USA permitiu que a seguradora melhorasse seus recursos de backup e armazenamento de dados com maior escalabilidade e velocidade. A empresa agora é capaz de atender aos requisitos regulatórios de armazenamento de dados em longo prazo e tem o potencial de ajudar a reduzir o tempo de backup das cargas de trabalho de seus clientes em até quatro horas.

A Ricoh USA também desenvolveu novos recursos e competências em suas atividades de serviços gerenciados de TI, ampliando seus conhecimentos em sistemas IBM Power para ambientes com IBM Power Virtual Server. Ela também pode aplicar seu conhecimento do FalconStor StoreSafe a implementações no mundo todo.

A relação entre a Ricoh USA e a IBM está mais forte do que nunca. “As diversas aplicações e recursos disponíveis nos serviços do IBM Expert Labs aumentam nossas chances de conquistar ainda mais oportunidades”, explica Mattera. “Esse é mais um divisor de águas para a Ricoh ITS.”

A implementação abriu portas não só para novas possibilidades na execução dos IBM Power Virtual Servers na própria nuvem da Ricoh USA, mas também para a capacidade de oferecê-lo como um serviço gerenciado na Europa. “A capacidade de operar dentro da IBM Cloud nos deu um alcance global que nunca tivemos antes“, conta Mattera. “Isso nos permite ir atrás de um segmento de mercado totalmente novo”.

Outra oportunidade empolgante é ampliar o alcance da nuvem da Ricoh USA por meio da colaboração com a IBM Cloud. “Nossa própria nuvem é composta por infraestrutura física”, afirma Mattera. “Portanto, a intenção seria reduzir a pegada física dos nossos data centers utilizando a IBM Cloud”.

“Um cliente com alcance global pode querer ter recursos de recuperação de dados geograficamente diversos ou um ambiente de alta disponibilidade (disponibilidade na América do Norte, produção na Europa ou no Círculo do Pacífico, onde quer que seja. A IBM Cloud nos traz essa flexibilidade”, conclui.