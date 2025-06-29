29 de junho de 2025
O IBM Cloud agora está disponível como a nova opção de hiperescalador para clientes que modernizam para o SAP Cloud ERP Private usando a metodologia RISE with SAP.
O RISE with SAP no IBM Power Virtual Server é um divisor de águas para mais de 10 mil empresas que atualmente executam aplicações SAP de missão crítica em servidores IBM Power. Essa nova opção de hiperescalador foi projetada para migrar cargas de trabalho do SAP S/4HANA dos servidores IBM Power locais para a nuvem em até 90 dias e melhorar o tempo de migração do SAP S/4HANA Cloud em até 15-25% em comparação com a migração de ambientes Power para o x86.
A plataforma IBM Power é reconhecida por entregar os mais altos níveis de disponibilidade e segurança entre os servidores certificados pela SAP. Para clientes que executam o cenário SAP em servidores IBM Power ou X86 Servers, o IBM Power Virtual Server oferece uma plataforma segura e resiliente para executar as operações mais críticas para os negócios. Eles também podem aproveitar os serviços da plataforma IBM Cloud para criar aplicações impulsionadas por IA sobre fontes de dados SAP e não SAP.
A jornada de modernização do RISE with SAP da IBM em 175 países usando o SAP Cloud ERP Private no IBM Power Virtual Server é, de acordo com a SAP, um dos maiores projetos de transformação corporativa do mundo. Isso é um testemunho da eficiência e confiabilidade dessa solução. A migração de operações de cotação para caixa, finanças e fabricação para o SAP S/4HANA Cloud Private resultou em uma redução de 30% nos custos de operações de infraestrutura e tem sido executada com 100% de disponibilidade desde que entrou em operação.
Ao embarcar em sua jornada para o RISE with SAP, os clientes precisam de flexibilidade para trabalhar com os parceiros em quem confiam. A IBM está expandindo a parceria com os principais parceiros validados do RISE with SAP, ISVs no ecossistema SAP e parceiros do ecossistema Power para ajudar os clientes com a experiência necessária para executar a transformação do Cloud ERP.
Aqui estão alguns dos anúncios recentes:
"Nós damos as boas-vindas a esae anúncio, pois ele capacita os clientes da Wipro que executam o cenário SAP no IBM Power a adotar facilmente uma estratégia de nuvem híbrida projetada para oferecer um desempenho fantástico, forte segurança e gerenciamento de conformidade e migrações mais rápidas para a nuvem", disse Harish Dwarkanhalli, Presidente e Chefe Global de Aplicações Empresariais da Wipro.
A IBM também está oferecendo o Transformation Suite for SAP Applications para clientes, SIs e outros parceiros de ecossistemas. Ele combina software e serviços da IBM e líderes do setor como a SNP para automatizar tarefas essenciais de migração para ajudar a fornecer uma jornada do RISE with SAP mais rápida e sem interrupções. Além do Transformation Suite, a IBM está oferecendo um programa de investimento personalizado para a metodologia RISE with SAP para enfrentar as complexidades da migração de cargas de trabalho SAP para a nuvem. Esse programa é compatível com avaliações técnicas em estágio inicial, execução de migrações e transição de cargas de trabalho que não são RISE para a nuvem. Inclui uma oferta de recompra para servidores baseados em processadores IBM Power10 qualificados que executam cargas de trabalho SAP.
Para saber mais sobre as vantagens estratégicas do IBM Power Virtual Server para a modernização do SAP Cloud ERP, participe do nosso próximo webinar. Descubra como a SAP e a IBM cootimizaram essa solução para acelerar a migração do SAP Cloud ERP para clientes do IBM Power, ouça sobre a jornada transformadora do CIO da IBM e explore os benefícios do programa de investimento diferenciado da IBM para a jornada do RISE with SAP.