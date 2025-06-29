O RISE with SAP no IBM Power Virtual Server é um divisor de águas para mais de 10 mil empresas que atualmente executam aplicações SAP de missão crítica em servidores IBM Power. Essa nova opção de hiperescalador foi projetada para migrar cargas de trabalho do SAP S/4HANA dos servidores IBM Power locais para a nuvem em até 90 dias e melhorar o tempo de migração do SAP S/4HANA Cloud em até 15-25% em comparação com a migração de ambientes Power para o x86.

A plataforma IBM Power é reconhecida por entregar os mais altos níveis de disponibilidade e segurança entre os servidores certificados pela SAP. Para clientes que executam o cenário SAP em servidores IBM Power ou X86 Servers, o IBM Power Virtual Server oferece uma plataforma segura e resiliente para executar as operações mais críticas para os negócios. Eles também podem aproveitar os serviços da plataforma IBM Cloud para criar aplicações impulsionadas por IA sobre fontes de dados SAP e não SAP.

A jornada de modernização do RISE with SAP da IBM em 175 países usando o SAP Cloud ERP Private no IBM Power Virtual Server é, de acordo com a SAP, um dos maiores projetos de transformação corporativa do mundo. Isso é um testemunho da eficiência e confiabilidade dessa solução. A migração de operações de cotação para caixa, finanças e fabricação para o SAP S/4HANA Cloud Private resultou em uma redução de 30% nos custos de operações de infraestrutura e tem sido executada com 100% de disponibilidade desde que entrou em operação.