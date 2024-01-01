Introdução à IBM Cloud

Acesse conhecimento e recursos para começar a progredir com o IBM® Cloud
Alpinista escalando uma parede rochosa entre as nuvens

Faça um tour pelo IBM® Cloud

Conheça os papéis de acesso no console do IBM® Cloud, incluindo os diversos papéis que você pode atribuir e os tipos de recursos aos quais você pode conceder acesso.

Saiba como convidar novos usuários para sua conta do IBM® Cloud e como gerenciar o acesso para usuários novos e existentes no console do IBM® Cloud.

Saiba o que são grupos de acesso no console do IBM® Cloud, como podem poupar tempo e aumentar a organização e como começar a criá-los.

Fundamentos da nuvem
Estratégias para aplicações resilientes

Aprenda a construir arquiteturas resilientes que ofereçam máxima disponibilidade. Este tutorial destaca as capacidades do IBM® Cloud para construir soluções resilientes.

Melhores práticas para gerenciamento de usuários e apps

Tenha uma visão geral dos recursos disponíveis no IBM® Cloud para gerenciamento de acesso e identidade e como dar suporte aos múltiplos estágios de desenvolvimento de um aplicativo.

Segurança de ponta a ponta para aplicativos na nuvem

Veja os principais serviços de segurança disponíveis no catálogo do IBM® Cloud e como utilizá-los juntos, incluindo um aplicativo de compartilhamento de arquivos que ajuda a colocar conceitos de segurança em prática direta.

Recursos para ajudar a começar Acesse a documentação do produto

Obtenha informações sobre como construir aplicativos, gerenciar sua conta e utilizar ferramentas para desenvolvedores.

 Veja como usar o IBM® Cloud

Dezenas de tutoriais passo a passo mostram como aproveitar todo o potencial do IBM® Cloud.

 Leia as últimas percepções dos nossos especialistas

Obtenha insights aprofundados de líderes de opinião e desenvolvedores do IBM® Cloud.

 Receba a ajuda de que você precisa com o IBM® Cloud Support

Escolha entre as opções de suporte autoguiado e pago.

 Conquiste certificações do Cloud

Conclua treinamentos e certificações para aprimorar suas habilidades e demonstrar seu conhecimento do IBM Cloud.

Junte-se à Comunidade IBM Cloud

Conecte-se com colegas, compartilhe as melhores práticas e aprenda com especialistas em um espaço feito para você.

 Obtenha ajuda de desenvolvedores externos

No Stack Overflow, encontre respostas e conselhos sobre a plataforma IBM Cloud.

