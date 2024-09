As empresas de telecomunicações estão em um ponto de inflexão. Com as crescentes pressões para atender às expectativas crescentes dos clientes, reduzir a rotatividade de agentes, diminuir os custos e aumentar as receitas, os CSPs estão buscando as oportunidades oferecidas em todos os aspectos, incluindo IA tradicional e generativa.

Embora a IA possa ser o catalisador da transformação e possa ajudar a elevar os serviços ao cliente e otimizar a automação de redes, é essencial compreender como escalar modelos de IA de maneira responsável e confiável.

Nas notícias: GSMA e IBM colaboram para acelerar a adoção e as habilidades da IA para o setor de telecomunicações