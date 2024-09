Com o Watson AI no núcleo, o Dubber AI traduz automaticamente chamadas telefônicas e videoconferências em texto, atribuindo a cada conversa uma classificação positiva, neutra ou negativa, dependendo do tom e do tipo de idioma usado na chamada. Os usuários da plataforma, por sua vez, podem minerar esses dados usando pesquisas simples de palavras-chave ou alimentar conteúdo relevante em dashboards personalizados.

A solução pode até configurar notificações automatizadas para palavras-chave que podem exigir ação imediata. Imagine um sistema de chamadas para um banco (ou outro negócio que exige tempo de inatividade zero), que notificará automaticamente os supervisores se a palavra "off-line" aparecer em uma conversa com um cliente. E, ao analisar a frequência dos termos usados, outros detalhes importantes podem surgir.

"Estávamos trabalhando com uma grande empresa automotiva no Reino Unido", lembra McGovern, "e semanas depois de ativar o Dubber, eles identificaram uma série de lacunas de conformidade em relação a transações em dinheiro que poderiam ter tido um impacto profundo na empresa. Quando frases não conformes como 'vamos tirar isso do ar' ou 'deixe-me enviar mensagens separadamente' aparecem como padrões, é fácil ver onde o comportamento de funcionários e clientes está violando as políticas da empresa e de conformidade."

O IBM Watson® Speech to Text supervisiona as funções de transcrição do serviço, enquanto o IBM Watson Tone Analyzer e o IBM Watson Natural Language Understanding fornecem visibilidade adicional dos dados subjacentes contidos nessas conversas.

"Queríamos casar a gravação de chamadas do Dubber, incorporada com o Watson AI, com a infraestrutura de uma rede de telecomunicações ou solução UC [comunicações unificadas] — tudo pelo preço de um utilitário", explica McGovern. "Por um preço que as empresas e os governos valorizam."

Para fornecer o IA Dubber, a empresa coordena com provedores de telecomunicações em todo o mundo, permitindo que os usuários ativem a ferramenta como um recurso de sua chamada ou plano de videoconferência. E, para simplificar essa entrega de serviços globais — junto com a tecnologia IBM subjacente — o Dubber usa um IBM® Embedded Solution Agreement (ESA). "O ESA facilita a minha vida", acrescenta McGovern. "Do ponto de vista da simplicidade, tenho um contrato para todo o mundo. Se eu for para um novo país, não vou começar do zero."