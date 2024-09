A Vi tinha uma longa história com a IBM, então ela recorreu à IBM Consulting para ajudar a planejar e executar sua enorme transformação digital e seus projetos de consolidação e integração. "Nos associamos à IBM para impulsionar a transformação digital na escala que precisávamos", diz Chauhan. "E nessa parceria com a IBM, nossos três pilares são confiança, transparência e agilidade."

Um componente chave para a fusão foi a transformação digital. "Nós nos propusemos a nos transformar", diz Chauhan. "Como uma organização digital em primeiro lugar, queríamos garantir que encantássemos os consumidores em cada ponto de contato, todas as vezes." Temos o tipo de produtos e ofertas que são inovadores, personalizados, contextuais e relevantes.""

Trabalhando em conjunto com a IBM, a Vi criou uma "fábrica digital" para ajudar a transformar as várias propriedades digitais da Vi, incluindo sites, aplicativos móveis e novas plataformas digitais. Ao lançar a nova marca Vi, a empresa lançou esses novos sites e aplicativos móveis durante o dia com tempo de inatividade zero. "Nossos consumidores usam o site para obter informações, assinar ou recarregar o celular pré-pago", diz Chauhan. "Nossos assinantes pós-pagos vêm e fazem um pagamento de conta. E podemos apresentar ofertas emocionantes. Então, transformamos todas essas funções e conseguimos fazer a transição para a nova marca."

A transformação digital permitiu novas plataformas digitais para os parceiros de canal da V. Vi trabalhou em colaboração com a IBM na fábrica digital para lançar várias soluções inéditas, como uma nova plataforma de aplicativo móvel de varejista digital que suporta recargas sem contato e transferências de saldo baseadas em UPI sem contato. Usando o aplicativo varejista digital, os clientes podem recarregar facilmente seu telefone pré-pago, mantendo a distância social necessária para a segurança COVID-19. Além disso, os distribuidores podem fazer transferências de saldo baseadas em UPI sem contato, para que os varejistas possam sempre obter as recargas de que precisam sem exigir que os representantes viajem para locais de varejo.

Essas iniciativas ajudam cerca de 300 milhões de cidadãos indianos a permanecer conectados, sem problemas, durante a pandemia COVID-19. Com o novo aplicativo varejista digital, a Vi está ganhando sete milhões de novos assinantes por mês e gerenciando a receita mensal de US$ 200 milhões. Além disso, a empresa lançou uma nova plataforma de aquisição de vendas digitais, impulsionando um aumento de 100% nas aquisições digitais em três meses.

Nirupmay Kumar, vice-presidente executivo de tecnologia na Vi, supervisionou a estratégia de integração, o design de soluções e o gerenciamento de demanda para negócios corporativos e de consumo durante os projetos de consolidação e integração. "Interagimos de forma muito próxima com a IBM para identificar nossos requisitos comerciais e determinar como projetar os sistemas", diz Kumar. "A IBM também nos ajudou a detalhar todos os nossos requisitos para garantir que nada fosse esquecido."

Kumar e sua equipe lidaram com o trabalho de design de consolidação dos sistemas de TI da Vodafone e da Idea. "Então, o desafio era como identificar o conjunto certo de aplicativos que podem suportar o dobro da base de assinantes, juntamente com o crescimento futuro e funcionalidades," diz Kumar. Essa não era uma tarefa fácil, considerando o tamanho e a maturidade do cenário de TI das duas empresas. "Um projeto de Transformação de TI para uma empresa de telecomunicações é como trocar o motor enquanto o voo está no ar; você precisa fazer o upgrade com o mínimo ou nenhum tempo de inatividade", diz Kumar.

Enquanto Kumar e sua equipe colaboravam com a IBM para determinar quais aplicativos empresariais poderiam melhor apoiar a organização recém-fundida, eles descobriram que, em alguns casos, a melhor opção era transformar um sistema existente em vez de consolidá-lo. Em alguns casos, criaram novas funcionalidades. No passado, nenhuma empresa tinha uma plataforma digital para o consumidor corporativo, então a Vi e a IBM criaram uma nova plataforma digital para oferecer opções de autoatendimento aos clientes corporativos da Vi. Na verdade, a plataforma digital empresarial Vi ganhou cinco prêmios na prestigiada competição ICMG Architecture Excellence Awards. A nova plataforma digital corporativa resultou em um aumento de 35% nos pagamentos, um crescimento de 60% na autosserviço do cliente e um aumento de 70% no número de novos registros de clientes em um ano.

Sanjeev Vadera, vice-presidente e diretor de gerenciamento de programas de integração da Vi, gerenciou a consolidação e as operações dos projetos de consolidação e integração. Parte do programa de consolidação envolveu a transferência de muitos aplicativos e serviços para uma nuvem virtualizada, visando reduzir o custo de propriedade. "Na parte de trás de nossas mentes, estávamos sempre buscando maneiras de migrar para a nuvem o máximo possível", diz Vadera. "Nós também fizemos muita virtualização." A equipe IBM e Vi executou com sucesso 32 programas de transformação paralela em apenas 18 meses. Esses projetos afetaram quase 300 milhões de clientes (ou aproximadamente um em cada quatro cidadãos indianos) e dois milhões de parceiros de canal em mais de 700 processos de negócios.

Embora o programa de consolidação e integração tenha sido projetado originalmente para levar de três a cinco anos, a Vi conseguiu concluí-lo dentro de 24 meses com a ajuda da IBM. A empresa também concluiu a transformação digital com impacto mínimo em seus consumidores. "Para a maioria dos nossos projetos de consolidação, garantimos que havia zero impacto no cliente", diz Vadera. "Com a ajuda da IBM, fizemos iterações de migrações simuladas para criar as estratégias de como podemos reduzir o tempo de inatividade."

No total, a Vi e a IBM consolidaram mais de 350 aplicativos para aproximadamente 200. Além disso, as equipes migraram 140 aplicativos de três data centers para um data center. Em última análise, o projeto resultará na consolidação de quatro data centers em um. Com essa consolidação, a Vi economizou US$ 600 milhões até agora.

Além disso, a IBM está ajudando a Vi com seus domínios de rede. A Vi colaborou com a IBM para entregar seu primeiro grande marco de produção para funções de rede central em sua nuvem híbrida universal aberta, com tecnologia IBM e Red Hat. "A plataforma possibilita que aplicativos de TI e rede sejam executados em uma arquitetura de nuvem comum, projetada para fornecer melhorias no ROI por meio da otimização de investimentos em CapEx, OpEx, habilidades e automação em ambos os domínios de rede e aplicativos de TI." A nuvem híbrida é baseada em tecnologia aberta e padrões abertos da IBM e da Red Hat, e oferece uma ampla gama de recursos, incluindo o IBM Watson AI e o Red Hat Ansible Automation Platform (link externo ao site ibm.com), que podem ajudar a fortalecer a capacidade da Vi no planejamento de rede e TI.