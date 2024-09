Espera-se que a 5G possibilite USD 13,1 trilhões em vendas anuais em todos os setores do setor até 2035.1 Para os provedores de serviços de comunicações aproveitarem as oportunidades emergentes, eles devem fazer escolhas estratégicas sobre as capacidades que oferecerão e os papéis que desempenharão nos ecossistemas de criação de valor.

A IBM Telecommunications Consulting trabalha com mais de 80% das maiores empresas de telecomunicações do mundo para desenvolver as estratégias e soluções para os modelos de negócios de comunicações do futuro.No centro desses novos modelos de negócios, nossos serviços de consultoria em telecomunicações ajudam a transformar suas redes para comercializar e aumentar a receita com 5G/borda, modernizar e automatizar sistemas operacionais e de suporte aos negócios para aprimorar a lucratividade, e projetar e oferecer experiências diferenciadas aos clientes que impulsionem a fidelidade.