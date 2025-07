O IBM Cloud® oferece uma ampla variedade de GPUs NVIDIA, como as H200 e L40S, para atender às suas necessidades específicas e cargas de trabalho de IA, como treinamento, inferência ou ajuste fino. As GPUs oferecem suporte a uma ampla gama de aplicações de inferência em IA generativa, recursos e frameworks, incluindo grandes modelos de linguagem (LLM) e modelos multimodais (MMM). Leve sua carga de trabalho de IA para produção com agilidade, conforme suas metas de alocação, com suporte multiplataforma que inclui IBM Cloud Virtual Servers para VPC, IBM watsonx®, Red Hat® RHEL AI, OpenShift® AI e arquiteturas implementáveis.