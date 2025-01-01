Arquiteturas implementáveis no IBM Cloud

Utilize um conjunto de modelos predefinidos de DevSecOps para integração, implementação e conformidade contínuas.
Implemente a segurança principal e outros serviços de suporte para se preparar para gerenciar a conformidade de segurança dos recursos em sua conta.
Implemente uma instância do IBM Maximo Application Suite em um cluster Red Hat OpenShift.
Construa uma oferta do IBM Cloud® Power Virtual Servers (PowerVS) de acordo com as melhores práticas e requisitos do IBM Cloud®.
Implemente sistemas SAP em infraestrutura Power para arquiteturas implementáveis, otimizando o desempenho de suas cargas de trabalho SAP HANA.
Use a arquitetura implementável para criar clusters de carga de trabalho Red Hat OpenShift em uma rede VPC (nuvem privada virtual) segura.
Automatize a implementação da RAG com compatibilidade com os serviços IBM Cloud e watsonx, e incorpore seus dados empresariais na solução de IA generativa.
Implemente o add-on Red Hat OpenShift AI em um cluster do OpenShift on IBM Cloud com nós de trabalho de GPU.
Implemente o RHEL AI em uma instância VSI baseada em GPU e execute modelos com ajuste fino para realizar inferências, tudo por meio de automação.
Implemente uma rede VPC segura sem exigir recursos adicionais de computação, ajudando a aprimorar sua infraestrutura em nuvem.
Implemente uma VSI na zona de pouso do VPC para criar uma infraestrutura segura com servidores virtuais para executar suas cargas de trabalho em uma rede VPC.
Explore as soluções IBM Cloud para construir uma infraestrutura escalável com menor custo, implantar novas aplicações instantaneamente e ampliar cargas de trabalho conforme a demanda, tudo isso em uma plataforma com alto nível de segurança.