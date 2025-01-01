Arquiteturas implementáveis no IBM Cloud

Arquiteturas implementáveis Encontre a arquitetura implementável ideal para ajudar a acelerar a inovação, aumentar a eficiência e manter a segurança e a conformidade, enquanto otimiza os custos. Gerenciamento de ciclo de vida do aplicativo DevSecOps

Utilize um conjunto de modelos predefinidos de DevSecOps para integração, implementação e conformidade contínuas.  

 Explore essa arquitetura Serviços essenciais de segurança e observabilidade do IBM Cloud

Implemente a segurança principal e outros serviços de suporte para se preparar para gerenciar a conformidade de segurança dos recursos em sua conta.

 Explore essa arquitetura Maximo Application Suite

Implemente uma instância do IBM Maximo Application Suite em um cluster Red Hat OpenShift.

 Explore essa arquitetura Power Virtual Server com zona de destino da VPC

Construa uma oferta do IBM Cloud® Power Virtual Servers (PowerVS) de acordo com as melhores práticas e requisitos do IBM Cloud®. 

 Explore essa arquitetura Power Virtual Server for SAP HANA

Implemente sistemas SAP em infraestrutura Power para arquiteturas implementáveis, otimizando o desempenho de suas cargas de trabalho SAP HANA.  

 Explore essa arquitetura Plataforma de Contêineres Red Hat OpenShift na zona de desembarque VPC.

Use a arquitetura implementável para criar clusters de carga de trabalho Red Hat OpenShift em uma rede VPC (nuvem privada virtual) segura.  

 Explore essa arquitetura Padrão de geração aumentada de recuperação (RAG)

Automatize a implementação da RAG com compatibilidade com os serviços IBM Cloud e watsonx, e incorpore seus dados empresariais na solução de IA generativa.

 Explore essa arquitetura Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud

Implemente o add-on Red Hat OpenShift AI em um cluster do OpenShift on IBM Cloud com nós de trabalho de GPU.

 Explore essa arquitetura RHEL AI na IBM Cloud com inferência de modelo

Implemente o RHEL AI em uma instância VSI baseada em GPU e execute modelos com ajuste fino para realizar inferências, tudo por meio de automação.

 Explore essa arquitetura Zona de destino de VPC

Implemente uma rede VPC segura sem exigir recursos adicionais de computação, ajudando a aprimorar sua infraestrutura em nuvem. 

 Explore essa arquitetura VSI na zona de destino VPC

Implemente uma VSI na zona de pouso do VPC para criar uma infraestrutura segura com servidores virtuais para executar suas cargas de trabalho em uma rede VPC.  

 Explore essa arquitetura

CIO da IBM O CIO da IBM alcançou uma implementação de aplicações sete vezes mais rápida com o Deployable Architectures no IBM Cloud para acelerar a entrega de IA com o Terraform. Saiba mais!
Explore as soluções IBM Cloud para construir uma infraestrutura escalável com menor custo, implantar novas aplicações instantaneamente e ampliar cargas de trabalho conforme a demanda, tudo isso em uma plataforma com alto nível de segurança.

