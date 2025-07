As Arquiteturas Implementáveis (DA) na IBM® Cloud® mostraram-se uma ótima solução para esse problema. Uma arquitetura implantável é uma solução de automação em nuvem que simplifica o processo de configuração de infraestruturas de nuvem consistentes, escaláveis e seguras. Utilizando módulos reutilizáveis (unidades autônomas de código de automação projetadas para tarefas específicas de infraestrutura) e combinando-os, as equipes podem formar uma arquitetura implantável abrangente, muito parecida com um blueprint automatizado predefinido



A equipe da plataforma de nuvem híbrida CIO criou DAs personalizados baseadas no Terraform para criar e manter ambientes de aplicações. O Terraform possibilita a padronização da automação da infraestrutura e gerencia todo o ciclo de vida da infraestrutura em implementação, manutenção e desativação. Com essa abordagem, a equipe da plataforma pode empregar as melhores práticas de infraestrutura e fluxo de trabalho para implementação de aplicação, para que os desenvolvedores possam facilmente fazer o autoatendimento em escala. Os DAs resultantes foram adicionados ao catálogo de contas corporativas da plataforma de nuvem híbrida CIO, o que permitiu que a equipe de aplicativos encontrasse, configurasse e implementasse DAs em suas subcontas. Com o tempo, a equipe da plataforma aprimorou os DAs para disseminar novas capacidades para as aplicações existentes.

Por exemplo, um DA baseado no módulo DA de geração aumentada de recuperação (RAG) suportado pela IBM continha um ambiente de aplicação padrão que poderia ser implementado na plataforma Red Hat OpenShift na IBM Cloud e incluiu vários serviços provisionados pela IBM, como IBM watsonx.data, IBM watsonx.ai, gerenciamento de chaves em nuvem, Secrets Manager em nuvem, Cloud Object Storage, Cloud Logs, observabilidade na nuvem e outros. Uma cadeia de ferramentas de integração contínua (CI) também foi criada com o IBM Cloud Continuous Delivery, encapsulando as melhores práticas da IBM para desenvolvimento de software de aplicações de IA.