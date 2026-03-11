Simplifique e agilize a forma como você projeta, desenvolve e implementa suas infraestruturas de cargas de trabalho na nuvem, híbridas e no local.
Coleções de padrões e soluções de arquitetura experimentados, testados e revisados que permitem o uso de tecnologias de ponta de nuvem híbrida e IA para ajudá-lo a atender melhor a seus objetivos técnicos e de negócios em constante mudança.
Padrões de arquitetura comprovados que aceleram a criação de soluções de tecnologia para enfrentar seus desafios de negócios.
Arquiteturas implementáveis no IBM Cloud que ajudam você a acelerar a inovação, aumentar a eficiência e manter a segurança e a conformidade, otimizando os custos.
Documentos, guias e outras publicações para ajudar a criar e implementar soluções para sua empresa e seus clientes.
O IBM Well-Architected Framework fornece recomendações e melhores práticas para ajudar os arquitetos de nuvem híbrida a projetar soluções seguras e de alto desempenho.
O IBM IT Architect Assistant é uma ferramenta colaborativa para criar e documentar arquiteturas de soluções de TI. Crie diagramas exatamente como as arquiteturas de referência no centro de arquitetura de nuvem híbrida da IBM e, em seguida, personalize-os para projetos ou iniciativas específicos. Você também pode criar documentação para avaliações e outras comunicações.
Os modelos de diagramas de arquitetura permitem que você crie facilmente suas próprias arquiteturas usando ícones simples para representar componentes de arquitetura. Comece com um padrão existente e adapte-o a seu ambiente ou construa seu próprio padrão a partir do zero com qualquer combinação de componentes.
Se você precisar de ajuda ou tiver dúvidas em qualquer ponto ao longo de sua jornada de arquitetura, podemos ajudar. Agende uma reunião com um de nossos especialistas, onde trabalharemos em colaboração com você para encontrar a resposta certa para suas necessidades de negócios.