Arquiteturas

Ilustração com formas geométricas representando arquiteturas implementáveis

Simplifique e agilize a forma como você projeta, desenvolve e implementa suas infraestruturas de cargas de trabalho na nuvem, híbridas e no local.
Coleções de arquitetura

Coleções de padrões e soluções de arquitetura experimentados, testados e revisados que permitem o uso de tecnologias de ponta de nuvem híbrida e IA para ajudá-lo a atender melhor a seus objetivos técnicos e de negócios em constante mudança.
Padrões de arquitetura

Padrões de arquitetura comprovados que aceleram a criação de soluções de tecnologia para enfrentar seus desafios de negócios.

 Saiba mais Arquiteturas implementáveis

Arquiteturas implementáveis no IBM Cloud que ajudam você a acelerar a inovação, aumentar a eficiência e manter a segurança e a conformidade, otimizando os custos.

 Saiba mais Artigos e publicações

Documentos, guias e outras publicações para ajudar a criar e implementar soluções para sua empresa e seus clientes.

 Saiba mais
Well-Architected Framework

O IBM Well-Architected Framework fornece recomendações e melhores práticas para ajudar os arquitetos de nuvem híbrida a projetar soluções seguras e de alto desempenho.
Infográfico com cinco barras verticais em cores diferentes, cada uma com um ícone exclusivo.
Saiba mais sobre o IBM Well-Architected Framework
IBM IT Architect Assistant

O IBM IT Architect Assistant é uma ferramenta colaborativa para criar e documentar arquiteturas de soluções de TI. Crie diagramas exatamente como as arquiteturas de referência no centro de arquitetura de nuvem híbrida da IBM e, em seguida, personalize-os para projetos ou iniciativas específicos. Você também pode criar documentação para avaliações e outras comunicações.

 Solicite acesso ao IT Architect Assistant Edição Community - Termos de uso Guia do usuário do IT Architect Assistant - Edição Community
Ferramentas de diagramas

Os modelos de diagramas de arquitetura permitem que você crie facilmente suas próprias arquiteturas usando ícones simples para representar componentes de arquitetura. Comece com um padrão existente e adapte-o a seu ambiente ou construa seu próprio padrão a partir do zero com qualquer combinação de componentes.
Diagrama de arquitetura de TI usando nós aninhados para explicar a hierarquia e as relações das operações
IBM Design Language - Diagramas técnicos
Adote o IBM Design Language para diagramas técnicos para representar sistematicamente sistemas e processos e visualização de fluxos. Descreva claramente as relações entre os elementos, defina hierarquias e introduza sequências de classificação para os fluxos de processos.
Ilustração representando uma visão baseada em dados da arquitetura corporativa gerada pelo UNICOM System Architect
UNICOM System Architect
Adote os modelos e padrões de referência do IBM UNICOM System Architect, que servem como facilitadores-chave para os esforços de arquitetura empresarial. Com base no que está acontecendo em outras organizações, você pode ter um benchmark de como sua organização pode ou deve trabalhar no setor.
Exemplo de um diagrama de arquitetura
Ícones e estênceis de arquitetura
Esse repositório destina-se a fornecer ícones do IBM Cloud Architecture para clientes externos e parceiros de negócios. A ferramenta de design aprovada do IBM Cloud é o Draw.io. No entanto, também fornecemos arquivos Powerpoint (.ppt) e SVG (.svg) para sua conveniência.
Explore ferramentas e estênceis de arquitetura
Explore ferramentas e estênceis de arquitetura
Dê o próximo passo

Se você precisar de ajuda ou tiver dúvidas em qualquer ponto ao longo de sua jornada de arquitetura, podemos ajudar. Agende uma reunião com um de nossos especialistas, onde trabalharemos em colaboração com você para encontrar a resposta certa para suas necessidades de negócios.
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