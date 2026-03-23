Os modelos de diagramas de arquitetura permitem que você crie facilmente suas próprias arquiteturas usando ícones simples para representar componentes de arquitetura. Comece com um padrão existente e adapte-o a seu ambiente ou construa seu próprio padrão a partir do zero com qualquer combinação de componentes.
Os diagramas técnicos servem a muitas finalidades na IBM. Eles podem ser usados para descrever relações entre os elementos de um sistema, a hierarquia de uma determinada estrutura ou introduzir a ideia de uma sequência de pedido para representar um fluxo de processo.
Crie diagramas do IBM Cloud usando a ferramenta Draw.io com o IBM Cloud Architecture Stencils. Esse conjunto de ativos destina-se a fornecer ícones do IBM Cloud Architecture para clientes externos e parceiros de negócios. A ferramenta de design aprovada do IBM Cloud é o Draw.io. No entanto, também fornecemos arquivos Powerpoint (.ppt) e SVG (.svg) para sua conveniência.
A edição Community do IBM IT Architect Assistant é uma ferramenta colaborativa para criar e documentar arquiteturas de soluções de TI. Crie diagramas exatamente como as arquiteturas de referência no centro de arquitetura de nuvem híbrida da IBM e, em seguida, personalize-os para projetos ou iniciativas específicos. Você também pode criar documentação para avaliações e outras comunicações.
Modelos e padrões de referência são os principais facilitadores para os esforços de arquitetura empresarial.
Eles ajudam você a pensar sobre como sua organização pode ou deve trabalhar com base no que está acontecendo em outras organizações no setor. Para fornecer aos clientes uma solução de arquitetura corporativa baseada em repositório para o IBM Hybrid Cloud Architecture Center, a UNICOM Systems criou um modelo semelhante para uso com o System Architect.
A IBM fornece os modelos "no estado em que se encontram", sem garantia de qualquer tipo. Os modelos podem conter links ou exigir acesso a software de terceiros ou outro conteúdo de terceiros ("conteúdo"). O acesso pode ser encerrado pelos terceiros relevantes, a seu exclusivo critério e a qualquer momento. O usuário final pode ser obrigado a celebrar contratos separados com terceiros para o acesso ou uso de tal conteúdo. A IBM não faz parte de nenhum desses contratos separados e, como condição expressa, o usuário final concorda em cumprir os termos de tais contratos separados.