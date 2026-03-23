Modelos e padrões de referência são os principais facilitadores para os esforços de arquitetura empresarial.



Eles ajudam você a pensar sobre como sua organização pode ou deve trabalhar com base no que está acontecendo em outras organizações no setor. Para fornecer aos clientes uma solução de arquitetura corporativa baseada em repositório para o IBM Hybrid Cloud Architecture Center, a UNICOM Systems criou um modelo semelhante para uso com o System Architect.