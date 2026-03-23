IBM Well-Architected

Ilustração representando um framework de seis pilares transferindo dados entre si
Visão geral

O IBM Well-Architected Framework é uma coleção estruturada de materiais, recomendações e melhores práticas para ajudar os arquitetos a criar soluções de nuvem híbrida resilientes, de alto desempenho e seguras. O framework consiste em seis pilares, dimensões-chave ou qualidades essenciais que uma solução de nuvem híbrida deve conter:

  • Híbrido e portátil
  • Resiliência
  • Operações eficientes
  • Segurança e conformidade
  • Desempenho
  • Operações financeiras e sustentabilidade

Cada pilar consiste em três elementos: princípios, práticas e orientações.
Seis pilares do IBM Well-Architected Framework
Princípios de design

O Well-Architected Framework define um conjunto de princípios gerais de arquitetura e projeto que facilitam um bom projeto em um ambiente de nuvem híbrida e orientam as práticas e orientações dentro dos pilares do framework.

  • Automatize as operações 

    As operações representam 98% dos custos do ciclo de vida de uma solução. Automatizar tarefas operacionais reduz esses custos e contribui para a confiabilidade, disponibilidade e segurança geral da solução.

     

  • Respeite a gravidade dos dados 

    Os dados são caros para migrar depois de coletados. A implementação de soluções que transferem a computação para os dados onde eles residem reduz os custos operacionais e ajuda a reduzir a complexidade da solução.

     

  • A melhor plataforma para a carga de trabalho 

    Soluções implementadas em uma única plataforma são frequentemente forçadas a sacrificar características desejáveis para adquirir outras. Soluções portáteis entre plataformas podem aproveitar ao máximo os recursos da plataforma para otimizar os níveis de serviço e as características operacionais por carga de trabalho.
Elementos dos pilares
Princípios

Os princípios são as doutrinas de arquitetura que sustentam a abordagem de nuvem híbrida da IBM. Eles são constantes, independentemente das tecnologias e abordagens usadas para concretizar uma solução. Dentro do framework, os princípios impulsionam a identificação e seleção das melhores práticas. Quando o framework é aplicado a uma arquitetura de solução, os princípios orientam as escolhas de tecnologia e arquitetura para melhor usar os recursos e ativos para fornecer uma solução de nuvem híbrida.
Práticas

Práticas são abordagens para desenvolver soluções que seguem os princípios dos pilares.
Orientação

As orientações são ativos como antipadrões, listas de verificação, arquiteturas de referência de tecnologia e outros itens que ajudam ainda mais os arquitetos a criar soluções bem arquitetadas e entender como realizar essas soluções usando produtos e tecnologias específicos.
A orientação pode ser direcionada a camadas específicas da aplicação ou do stack de infraestrutura.
Pilares
Ilustração representando o pilar híbrido e portátil do IBM Well-Architected Framework
Híbrido e portátil
Criar e integrar soluções que são executadas e abrangem várias plataformas de computação. Soluções híbridas e portáteis permitem que as soluções sejam executadas em vários ambientes de computação, incluindo infraestrutura privada e provedores de nuvem pública, permitindo que os arquitetos escolham a melhor plataforma para suas cargas de trabalho e liberando-os da necessidade de aceitar as restrições de uma única plataforma.
Ilustração representando o pilar de resiliência do IBM Well-Architected Framework
Resiliência
Criar soluções que continuam funcionando diante de interrupções nos negócios e na TI. Resiliência é a capacidade de uma solução de resistir e se recuperar de falhas nos componentes da solução ou no ambiente de implementação. Soluções resilientes continuam a fornecer altos níveis de serviço aos usuários finais, independentemente da demanda das cargas de trabalho ou do estado dos componentes internos da solução.
Ilustração representando o pilar de operações eficientes do IBM Well-Architected Framework
Operações eficientes
Práticas e orientações relacionadas à implementação de equipes e ferramentas de automação e IA para monitorar, gerenciar e manter soluções de forma segura, confiável e com alto desempenho.
Ilustração representando o pilar de segurança e conformidade do IBM Well-Architected Framework
Segurança e conformidade
Projetar e desenvolver soluções que protejam os usuários finais, funcionalidades e dados contra acesso não autorizado, divulgação inadvertida e intenção maliciosa.
Ilustração representando o pilar de desempenho do IBM Well-Architected Framework
Desempenho
Práticas e orientações para a criação de soluções de alto desempenho diante de mudanças na demanda.
Ilustração representando o pilar de operações financeiras e sustentabilidade do IBM Well-Architected Framework
Operações financeiras e sustentabilidade
Práticas e orientações para a criação de soluções que sejam eficientes em termos de custos e recursos.
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