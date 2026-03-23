O IBM Well-Architected Framework é uma coleção estruturada de materiais, recomendações e melhores práticas para ajudar os arquitetos a criar soluções de nuvem híbrida resilientes, de alto desempenho e seguras. O framework consiste em seis pilares, dimensões-chave ou qualidades essenciais que uma solução de nuvem híbrida deve conter:

Híbrido e portátil

Resiliência

Operações eficientes

Segurança e conformidade

Desempenho

Operações financeiras e sustentabilidade

Cada pilar consiste em três elementos: princípios, práticas e orientações.