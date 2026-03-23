O IBM Well-Architected Framework é uma coleção estruturada de materiais, recomendações e melhores práticas para ajudar os arquitetos a criar soluções de nuvem híbrida resilientes, de alto desempenho e seguras. O framework consiste em seis pilares, dimensões-chave ou qualidades essenciais que uma solução de nuvem híbrida deve conter:
Cada pilar consiste em três elementos: princípios, práticas e orientações.
O Well-Architected Framework define um conjunto de princípios gerais de arquitetura e projeto que facilitam um bom projeto em um ambiente de nuvem híbrida e orientam as práticas e orientações dentro dos pilares do framework.
Automatize as operações
As operações representam 98% dos custos do ciclo de vida de uma solução. Automatizar tarefas operacionais reduz esses custos e contribui para a confiabilidade, disponibilidade e segurança geral da solução.
Respeite a gravidade dos dados
Os dados são caros para migrar depois de coletados. A implementação de soluções que transferem a computação para os dados onde eles residem reduz os custos operacionais e ajuda a reduzir a complexidade da solução.
A melhor plataforma para a carga de trabalho
Soluções implementadas em uma única plataforma são frequentemente forçadas a sacrificar características desejáveis para adquirir outras. Soluções portáteis entre plataformas podem aproveitar ao máximo os recursos da plataforma para otimizar os níveis de serviço e as características operacionais por carga de trabalho.
Os princípios são as doutrinas de arquitetura que sustentam a abordagem de nuvem híbrida da IBM. Eles são constantes, independentemente das tecnologias e abordagens usadas para concretizar uma solução. Dentro do framework, os princípios impulsionam a identificação e seleção das melhores práticas. Quando o framework é aplicado a uma arquitetura de solução, os princípios orientam as escolhas de tecnologia e arquitetura para melhor usar os recursos e ativos para fornecer uma solução de nuvem híbrida.
Práticas são abordagens para desenvolver soluções que seguem os princípios dos pilares.
As orientações são ativos como antipadrões, listas de verificação, arquiteturas de referência de tecnologia e outros itens que ajudam ainda mais os arquitetos a criar soluções bem arquitetadas e entender como realizar essas soluções usando produtos e tecnologias específicos.
A orientação pode ser direcionada a camadas específicas da aplicação ou do stack de infraestrutura.