Práticas e orientações para a criação de soluções operacionais eficientes. Essa orientação orienta as equipes na implementação de princípios de operações eficientes e na garantia da confiabilidade, disponibilidade e desempenho de sistemas complexos. Essas práticas ajudam as organizações a atingir suas metas de confiabilidade centradas no usuário e manter a integridade de seus serviços.

As práticas operacionais eficientes são ajustáveis e podem ser dimensionadas para atender às necessidades e ao contexto específicos dos consumidores, sistemas e serviços de uma organização.

Os requisitos, cargas de trabalho e arquiteturas específicos da organização ditarão as melhores práticas a serem adotadas. A melhoria contínua por meio de feedback, avaliação e alinhamento com a estratégia de nuvem da organização é essencial para a eficiência e a eficácia contínuas.

O objetivo é criar uma cultura de confiabilidade e colaboração que aprimore a experiência do usuário, gere valor para o negócio e minimize as interrupções.