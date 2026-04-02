A IBM Cloud adotou as melhores práticas para desenvolver uma abordagem abrangente para projeto, entrega e operações de uma plataforma de nuvem para suportar cargas de trabalho regulamentadas para organizações de serviços financeiros.

A solução consiste em quatro componentes que aceleram a implementação de segurança e conformidade para a nuvem híbrida:

Framework de controles Arquitetura de referência Arquitetura implementável Conformidade contínua

As seções a seguir resumem os recursos e indicam outras fontes de informação para explorar os recursos mais detalhadamente.

Framework de controles

A base de qualquer solução de segurança é um conjunto de requisitos de segurança que um sistema precisa cumprir. A IBM desenvolveu o IBM Cloud Framework for Financial Services, em conjunto com parceiros do setor, formando a base de segurança e conformidade para cargas de trabalho regulamentadas. O framework consiste em 565 requisitos de controle derivados do NIST SP 800-53.

O mapeamento do framework de controles para a Matriz de Controles de Nuvem da Aliança de Segurança da Nuvem demonstra uma ampla aplicabilidade em todos os setores.

Explore e baixe o framework de controle na documentação da IBM Cloud.

Arquitetura de referência

A integração do framework de controle e um conjunto de melhores práticas para o desenvolvimento de software e serviços entregues em arquiteturas de referência para VMware, nuvem privada virtual (VPC), Red Hat OpenShift e nuvem distribuída.

Arquiteturas implementáveis

Uma forma eficaz de implementar segurança e conformidade de forma consistente é por meio da automação. A IBM adotou o IBM Cloud Framework for Financial Services, projetou arquiteturas de referência e, em seguida, desenvolveu arquiteturas implementáveis que automatizam processos.

Explore a documentação sobre as arquiteturas implementáveis e experimente você mesmo implementar uma arquitetura implementável simples de nuvem privada virtual.

Conformidade contínua

Uma arquitetura de referência implementada compatível requer avaliação contínua para verificar a conformidade com os requisitos de controle para os quais foi projetada e construída. A conformidade contínua de uma plataforma de nuvem híbrida é fornecida pelo IBM Cloud Security and Compliance Center (SCC), demonstrando a conformidade com o IBM Cloud Framework for Financial Services e outros benchmarks de segurança do NIST e do Center for Internet Security (CIS).

O SCC oferece um pacote integrado que demonstra a conformidade de uma plataforma de nuvem híbrida, cargas de trabalho nativas da nuvem e servidores. A documentação detalhada está disponível no Security and Compliance Center, Security and Compliance Center Workload Protection e Tanium Comply para gerenciamento de segurança de endpoints.