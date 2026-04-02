A abordagem típica para testes de desempenho segue o padrão simplificado de "medir os tempos de resposta em determinadas cargas/taxas de transferência". Essa abordagem responde à questão de saber se o tempo de resposta das principais transações nas magnitudes de pico atende aos acordos de nível de serviço (SLAs) existentes. E normalmente as magnitudes testadas são limitadas a "baixa", "pico" e "estresse". Essa abordagem pode responder às perguntas sobre os tempos de resposta em cargas típicas, mas não oferece uma visão completa do desempenho do sistema em todas as situações possíveis.

A abordagem mais avançada de *teste exploratório de desempenho* visa a criação do *instantâneo de desempenho* da solução testada. O instantâneo inclui um conjunto abrangente de métricas de desempenho, coletadas na mais ampla gama de cargas suportadas, desde medições de usuário único até cargas pós-ponto de ruptura (quando possível, exceto quando o sistema trava). Isso inclui uma coleção de dados sobre os tempos de resposta das transações, taxas de transferência dos dados das transações e dados de consumo de recursos coletados em condições de carga crescentes. Por "transação", entendemos uma tarefa específica realizada pelo sistema, desde macrotransações como login ou atualização da conta, até subtransações individuais (como uma chamada de autenticação dentro da transação de login) ou simples acessos de HTTP.

O conjunto abrangente de dados de desempenho, o instantâneo de desempenho, inclui as métricas de desempenho acima para a faixa de carga "linear" de baixa carga (onde os encadeamentos processados individualmente não interagem entre si e os tempos de resposta não aumentam com o aumento da carga), a faixa "não linear", onde os tempos de resposta aumentam conforme a carga aumenta, os pontos de saturação, onde a taxa de transferência para de aumentar com o crescimento da carga e atinge os níveis de saturação, e a faixa pós-ponto de ruptura, onde o desempenho diminui após a taxa de transferência atingir o máximo e os tempos de resposta excederem os níveis de SLA.

Abranger toda a gama de cargas geralmente não exige mais esforço das equipes de teste do que simplesmente testar as magnitudes de "pico" e "estresse" e os testes de resistência, já que os mesmos scripts de teste são usados (e o principal esforço geralmente é criar esses scripts). Mas as vantagens da criação desse instantâneo de desempenho são as seguintes: