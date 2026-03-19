Operações financeiras e sustentabilidade

O pilar de operações financeiras (FinOps) e sustentabilidade contém práticas e orientações para criar soluções que sejam eficientes em termos de custos e recursos.

O FinOps se concentra no alinhamento de equipes multifuncionais de Finanças, TI e Negócios para definir e acompanhar a economia dos recursos tecnológicos, incluindo a nuvem. Inspirado na mentalidade e na colaboração que o DevOps introduziu para construir e operar software, o FinOps busca remover silos de equipes para estabelecer, acompanhar e prever de forma transparente o custo, o uso, a capacidade e a eficiência do uso de recursos para equilibrar as metas de valor de negócios e os requisitos de desempenho. No contexto do Well Architected Framework, o FinOps se concentra em ajudar as equipes a tomar decisões capacitadas por dados para a adoção da nuvem, promovendo maneiras de projetar para a eficiência e, ao mesmo tempo, manter a conformidade aplicável.

Algumas áreas de foco do FinOps for Cloud podem incluir:

Otimização de custos: foco na redução de custos da nuvem por meio do dimensionamento correto ou da aplicação da governança para gerenciar as instâncias de nuvem.

Gerenciamento de custos: focado em entender e alocar custos usando marcação, showback e/ou chargeback.

A sustentabilidade é uma área relacionada que se concentra em maneiras de reduzir o impacto ambiental negativo de atividades, incluindo as operações de TI. É uma extensão natural do objetivo das FinOps de projetar para a eficiência, uma vez que a otimização do uso de recursos também afetará positivamente os custos ambientais e sociais de desenvolvimento, operação e recuperação de recursos. Por exemplo, ao não executar instâncias de nuvem desnecessárias, as organizações podem reduzir o uso de utilitário, melhorar a utilização e a reutilização de recursos e promover um consumo sustentável.

Algumas áreas de foco dentro do Sustainability for Cloud podem incluir: