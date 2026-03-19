Operações financeiras e sustentabilidade

IBM Well-Architected Framework
O pilar de operações financeiras (FinOps) e sustentabilidade contém práticas e orientações para criar soluções que sejam eficientes em termos de custos e recursos.
O FinOps se concentra no alinhamento de equipes multifuncionais de Finanças, TI e Negócios para definir e acompanhar a economia dos recursos tecnológicos, incluindo a nuvem. Inspirado na mentalidade e na colaboração que o DevOps introduziu para construir e operar software, o FinOps busca remover silos de equipes para estabelecer, acompanhar e prever de forma transparente o custo, o uso, a capacidade e a eficiência do uso de recursos para equilibrar as metas de valor de negócios e os requisitos de desempenho. No contexto do Well Architected Framework, o FinOps se concentra em ajudar as equipes a tomar decisões capacitadas por dados para a adoção da nuvem, promovendo maneiras de projetar para a eficiência e, ao mesmo tempo, manter a conformidade aplicável.
Algumas áreas de foco do FinOps for Cloud podem incluir:
A sustentabilidade é uma área relacionada que se concentra em maneiras de reduzir o impacto ambiental negativo de atividades, incluindo as operações de TI. É uma extensão natural do objetivo das FinOps de projetar para a eficiência, uma vez que a otimização do uso de recursos também afetará positivamente os custos ambientais e sociais de desenvolvimento, operação e recuperação de recursos. Por exemplo, ao não executar instâncias de nuvem desnecessárias, as organizações podem reduzir o uso de utilitário, melhorar a utilização e a reutilização de recursos e promover um consumo sustentável.
Algumas áreas de foco dentro do Sustainability for Cloud podem incluir:
Os princípios de FinOps para o Well-Architected Framework são inspirados nos Princípios de FinOpsdefinidos pela Fundação de FinOps:
Com base nessa lista, o Well-Architected Framework elabora algumas áreas importantes para o sucesso empresarial holístico com base na experiência da IBM:
Embora a estratégia ideal de FinOps para cada organização seja diferente, implementações bem-sucedidas de FinOps sempre exigirão uma combinação abrangente de considerações sobre pessoas, processos e tecnologia. Como resultado, é necessário entender a organização e sua forma de trabalhar antes de estabelecer estratégias ou práticas específicas de FinOps.
Elementos comuns da integração do FinOps com o modelo operacional incluem a colaboração entre os stakeholders, incluindo as equipes de finanças, contas, aquisição, TI e negócios. Isso permitirá um ciclo de vida contínuo de compreensão da demanda da nuvem, de recursos solicitados e de otimização do uso de recursos da nuvem. Além disso, evita silos de conhecimento, o que impede a adoção bem-sucedida de FinOps. Isso é explorado ainda mais pela fundação de FinOps como parte do princípio da necessidade de as equipes colaborarem:
"É essencial que as equipes colaborem para aprimorar a prática de FinOps e alcançar melhorias contínuas em eficiência e inovação." A colaboração entre equipes multifuncionais pode possibilitar que o setor financeiro corresponda à velocidade e granularidade da TI, capacite os engenheiros a tratar os custos da mesma forma que tratam outras métricas de eficiência, e ajude a estabelecer governança e controles padronizados em torno do uso da nuvem.
Em resumo, um modelo operacional integrado que detalhe as funções, responsabilidades, processos, métricas, ferramentas, a governança e a capacitação padrão é crítico para uma cobertura holística de FinOps.
O FinOps geralmente se concentra em comportamentos e processos e é independente da camada de tecnologia, ou seja, as equipes de infraestrutura, plataforma, middleware e aplicações/serviços podem aplicar requisitos semelhantes para obter eficiências de suas respectivas áreas de solução. No entanto, os stakeholders na organização podem não entender seu papel para o sucesso do FinOps.
Ao estabelecer metas claras de FinOps, como otimizar ou gerenciar os custos de armazenamento em nuvem ou comunicar métricas-alvo específicas de FinOps, as organizações podem obter medidas ou ações específicas que cada stakeholder pode aplicar ao trabalho que realiza.
Esse princípio faz parte de um objetivo amplo para criar uma organização consciente dos custos que esteja ciente dos direcionadores de custos e dos ativos que podem ser usados para tomar melhores decisões. Alcançar o estado ideal requer a coleta e publicação consistente de dados oportunos, conforme mencionado no Princípio de FinOps.Os relatórios devem ser acessíveis e oportunos, para que as equipes tomem as decisões corretas baseadas em dados de uso reais. Para obter mais informações, consulte o Princípio da Fundação de FinOps de que as Decisões são orientadas pelo valor comercial da nuvem.
Um dos desafios mais comuns de uma implementação de FinOps é o alinhamento de estratégias e metas ao comportamento da equipe. Como resultado, as organizações precisam implementar processos e proteções para orientar os comportamentos desejados de FinOps. Por exemplo, estabelecer maneiras de incentivar e aplicar práticas como gerenciamento de custos variáveis, aquisição de recursos just-in-time, gerenciamento enxuto de recursos etc.
Essa governança de FinOps deve ser definida e acordada por todas as equipes envolvidas para que não haja surpresas. É importante destacar que a governança não é um gargalo para FinOps, mas sim um espaço para orientar as equipes em determinados cenários.
Por exemplo, uma organização pode desenvolver uma política que ofereça flexibilidade para as equipes selecionarem livremente os recursos de nuvem para um determinado nível de corte ou para aqueles que estiverem dentro ou abaixo de suas diretrizes orçamentárias. Dessa forma, a governança recompensa comportamentos adequados e ajuda a lidar com o equívoco de que o FinOps é apenas um meio de reduzir os gastos com nuvem, pois pode haver um motivo genuíno para selecionar um determinado tipo de instância de nuvem, mesmo que essa não seja a opção mais barata. Para obter mais informações sobre o comportamento individual no contexto do FinOps, consulte o princípio da FinOps Foundation:Todos assumem a responsabilidade pelo uso da nuvem.
No contexto de maturidade de FinOps, um estado final crítico envolve o uso da automação para não apenas reagir aos cenários, mas também ter ações proativas. A organização deve se esforçar para otimizar automatizada com base em análises; por exemplo, métricas de uso, gastos, uso etc. usando as ferramentas apropriadas.
Conforme definido pelo princípio da FinOps Foundation de aproveitar o modelo de custo variável da nuvem. Para garantir o máximo valor dos gastos em nuvem, as empresas devem aproveitar as oportunidades de redução de custos no modelo de custo de nuvem. Isso inclui comparar opções de preços e descontos de uso oferecidos por diferentes provedores de serviços e dimensionar adequadamente instâncias e serviços adquiridos.
Isso é difícil de concluir por meio de métodos manuais, portanto, a organização deve adotar um viés de automação à medida que novas práticas de FinOps são testadas e dimensionadas. A automação pode se concentrar nos seguintes elementos de um framework fictício de FinOps:
Instrumentação: ferramentas para ajudar na coleta de dados para rastrear e registrar o uso.
Marcação: ferramentas para responsabilização do uso.
Aquisição: ferramentas para corrigir e aplicar práticas específicas da nuvem para contratação; por exemplo, estruturas de contrato, tipos de preços etc.
Relatórios/faturamento: ferramentas para rastrear, prever e/ou faturar os custos de nuvem.
Eficiência da solução: ferramentas para otimizar processos de design de soluções e frameworks bem arquitetados para projetar de forma eficiente.
A sustentabilidade na nuvem é uma área de foco emergente para muitas organizações. As organizações sempre buscam equilibrar as metas ambientais, sociais e de negócios, no entanto, há duas perspectivas para visualizar esse espectro:
É crítico compreender isso, pois a nuvem como um utilitário de serviço compartilhado gera impactos externos na sustentabilidade; por exemplo, decisões que um CSP pode tomar para o fornecimento responsável de componentes que uma organização pode influenciar e considerar como parte da seleção do fornecedor, mas que permanece principalmente incapaz de controlar. Em vez disso, as organizações devem se concentrar nos impactos internos de sustentabilidade, que são o resultado direto das decisões/ações tomadas; por exemplo, o controle de quanto tempo instâncias de nuvem não utilizadas estão em execução. Nas próximas seções, vamos nos concentrar na perspectiva interna.
Como parte da estratégia de sustentabilidade existente de uma organização, pode haver métricas ou resultados específicos que as equipes se esforçam para alcançar. Embora algumas possam não afetar a TI, há outras diretrizes mais amplas, como metas de redução de emissões, metas de eficiência ou preferências de fornecedores etc., que serão relevantes para as decisões de TI e nuvem. As equipes devem estar cientes dessas metas, mas também equilibrá-las com os requisitos críticos para garantir que o desempenho dos negócios ou da carga de trabalho não seja afetado. Veja os exemplos abaixo:
Reconhecer essa diferença ajudará as equipes a avaliar as decisões e equilibrar pontos de vista, que podem incluir prioridades conflitantes. Também criará uma tomada de decisão intencional com raciocínio se uma escolha for enfatizada em detrimento de outra.
Dado o aumento do uso de recursos "como serviço" pré-desenvolvidos, como o Cloud, as organizações devem adotar uma visão proativa para garantir a sustentabilidade desde o projeto. Isso exige a aplicação de metas de sustentabilidade em relação ao ciclo de vida da aquisição, para levar em conta os requisitos desde o início. Exemplos:
Um ponto de partida básico para equipes que buscam aumentar a sustentabilidade é medir e acompanhar o impacto. Isso pode ser feito usando vários métodos, ferramentas, processos etc.; no entanto, é fundamental estabelecer uma linha de base como forma de impulsionar comportamentos relacionados à sustentabilidade e medir o progresso.
O impacto pode ser rastreado por meio de dados qualitativos ou quantitativos e alinhado com os objetivos estratégicos definidos pela organização. Além de medição e benchmarking, esse tipo de dado é crítico para decisões de investimento, pois as equipes podem usar várias métricas para justificar os requisitos de recursos e prever iniciativas futuras.
Finalmente, os dados de impacto podem ter consequências externas para uma organização. Como parte de várias políticas governamentais e não governamentais, os dados de sustentabilidade estão sendo cada vez mais usados para visualizar a conformidade regulatória e comunicar o compromisso com iniciativas de ESG. Os clientes finais também podem usar esses dados para estabelecer decisões de parceria.
Práticas e orientações para a criação de soluções que sejam eficientes em termos de custos e recursos. FinOps é um recurso que busca alinhar as equipes de finanças e TI para garantir resultados de TI alinhados aos negócios. Consiste em práticas como planejamento, forecasting, gerenciamento e otimização de custos financeiros.
Para novos serviços que estão sendo construídos com FinOps em mente, as equipes devem identificar quais componentes em cada camada são alvos aplicáveis para otimização de custos. Isso é identificado pela possibilidade de marcar ou alocar serviços de componentes específicos a uma parte responsável distinta ou categoria contábil (determinada pelas equipes de contabilidade/finanças). Os próximos componentes devem ter um elemento de custo associado para permitir preços baseados no consumo. Por fim, as tags e os dados de custos são combinados para obter visibilidade do custo por cada Categories, de acordo com os orçamentos/Forecasting (se houver).
Para os serviços existentes que precisam ser habilitados para FinOps, um ponto de partida comum é estabelecer o showback, para conscientizar as equipes sobre os custos incorridos, e/ou chargeback, para faturar formalmente as equipes pelos custos incorridos. Isso geralmente é feito trabalhando com as equipes apropriadas de finanças e contabilidade para agregar os custos de um determinado serviço e alocá-los à unidade apropriada (ou seja, por recurso, por equipe, por usuário etc.).
As estratégias, políticas e governança de FinOps devem ser conduzidas por uma única equipe centralizada responsável. Isso permite a maior clareza de foco e facilita a precisão dos dados, o que é crítico para o sucesso do FinOps. Observação: essa equipe centralizada colaborará com diversas partes responsáveis para viabilizar os resultados apropriados. Também permite maiores sinergias, que podem ser usadas como parte das negociações de preços da nuvem.
As implementações devem ser compatíveis com a marcação e a hierarquia de contas para permitir melhor alocação de uso e visibilidade. A marcação é uma forma de categorizar e agrupar instâncias para permitir a agregação de uso entre equipes, produtos, unidades de negócios etc. Por exemplo, tags obrigatórias para alocar a divisão de negócios responsável por uma carga de trabalho para obter visibilidade e permitir a otimização de custos para domínios específicos, como RH, Contabilidade, Engenharia etc.
A hierarquia de contas refere-se à configuração de contas de usuário e instância para imitar a estrutura da sua organização. Isso permite mapear e rastrear mais facilmente o uso entre uma determinada conta e o proprietário responsável.
Quando combinadas, a marcação e as estruturas de conta ganham visibilidade do custo por cada categoria, de acordo com quaisquer orçamentos e previsões.
As implementações devem ser integradas a ferramentas selecionadas de gerenciamento de custos de TI para permitir dados automatizados de custo e uso. Semelhante a outros casos de uso focados em observabilidade, a disponibilidade de dados não é um gargalo. Em vez disso, as equipes muitas vezes são limitadas por como mesclar dados financeiros entre sistemas, alocar para os usuários apropriados e estabelecer relatórios de FinOps. Ao focar na automação como parte da inicialização do FinOps, as tarefas podem ser projetadas como parte de um fluxo de trabalho para facilitar a prova do valor do FinOps e liberar as equipes para tarefas de maior valor agregado.
Uma motivação comum para altos custos na nuvem são os Recursos não produtivos criados para experimentos. Além disso, os usuários podem selecionar a maior instância de um serviço de nuvem quando níveis mais baixos forem suficientes. Para evitar isso, implemente ambientes do tipo área de testes pré-aprovados, onde os usuários são livres para escolher entre uma lista de serviços de nuvem e a recuperação automatizada evita tempo de atividade desnecessário.
Isso ajuda a gerenciar os custos e, ao mesmo tempo, permite que as equipes testem os recursos de infraestrutura/plataforma e minimizem o faturamento que não agrega valor.
Dependendo do tipo de middleware/aplicação/serviço, as implementações devem ser projetadas com uma mentalidade "como serviço" para permitir granularidade no custo de uso e relatórios.
Isso é especialmente importante para novos serviços que estão sendo construídos com o FinOps em mente. As equipes devem começar identificando quais componentes em cada camada são alvos aplicáveis para otimização de custos. Isso é determinado pela capacidade de marcar ou alocar serviços de componentes específicos a uma parte responsável responsável ou categoria contábil distinta, conforme determinado pelas equipes de contabilidade e finanças. Em seguida, os componentes devem ter um elemento de custo associado para permitir preços baseados no consumo.
Definições padrão, termos, métricas, relatórios devem ser definidos, e as equipes devem ser capacitadas na aplicação apropriada desses conceitos para produzir resultados confiáveis. As métricas são especialmente críticas, pois permitem benchmarking e uma melhor tomada de decisões.
As organizações devem criar uma cultura de consciência de custos para que cada membro da equipe entenda o que é FinOps, como ela afeta a organização e quais medidas podem ser tomadas para alcançar os resultados corretos. Isso inclui compreender os custos totalmente carregados e tomar decisões para dimensionar corretamente os recursos.
Um ponto de partida comum é estabelecer showback, que é uma forma de conscientizar as equipes sobre os custos incorridos, e/ou chargeback, o que exige faturar formalmente as equipes pelos custos incorridos. Isso geralmente é feito trabalhando com as equipes apropriadas de finanças e contabilidade para agregar os custos de um determinado serviço e alocá-los à unidade apropriada; por exemplo, por recurso, equipe ou usuário etc.
Como parte das estratégias, políticas e governança mais amplas de FinOps, defina e priorize metas de sustentabilidade para áreas como plataforma, aplicação, dados, operações e pessoas e cultura. Isso permite que as equipes meçam e acompanhem o progresso por meio de dados quantificáveis e ajuda a estabelecer responsabilidade relacionada à sustentabilidade para stakeholders em todas as partes da empresa, desde que os indivíduos entendam o que podem influenciar.
Por exemplo:
Estabeleça pontos de vista de sustentabilidade para as equipes de Enterprise Architecture que sejam um parceiro crítico das equipes de negócios ao projetarem soluções de Cloud. Eles estão em uma posição única para orientar e influenciar um projeto de soluções mais eficiente, considerando o posicionamento das cargas de trabalho.
Alguns exemplos de decisões que os arquitetos corporativos podem influenciar incluem:
Desenvolva e publique um dashboard de sustentabilidade com as principais métricas que sejam amplamente acessíveis pelas equipes. Foque em ShowCase o status atual e as metas futuras para que as equipes possam se adaptar conforme necessário para atingir determinadas metas. Além disso, isso é crítico para entender o impacto agregado e o alinhamento com as estratégias de sustentabilidade.
Os dashboards também podem facilitar os relatórios que muitas organizações reguladoras e não governamentais solicitam como parte do entendimento do impacto e do progresso da sustentabilidade.
Finalmente, os dashboards são úteis para comprovar o valor das iniciativas de sustentabilidade e direcionar os investimentos para atingir as metas desejadas.