Híbrido é a capacidade de executar cargas de trabalho em e por meio de uma ou mais nuvens públicas, nuvens privadas e locais. A nuvem híbrida fornece orquestração, gerenciamento e portabilidade de aplicações na infraestrutura pública, privada e no local. O resultado é um ambiente de computação distribuída único, unificado e flexível, onde uma organização pode executar e escalonar suas cargas de trabalho tradicionais ou nativas da nuvem no modelo de computação mais apropriado.

Portátil é a capacidade de migrar as cargas de trabalho e dados entre ambientes de computação em nuvem, permitindo a migração de uma nuvem pública para outra ou até mesmo para uma nuvem privada sem a necessidade de reconfiguração (significativa) da carga de trabalho.

A combinação de princípios híbridos e portáteis facilita a interoperabilidade. Isso engloba plataforma, dados e aplicação. As aplicações criadas com base em princípios de design apresentam um maior grau de interoperabilidade.

As empresas adotam uma estratégia multinuvem para evitar o lock-in com fornecedor ou por causa de requisitos de residência dos dados. E elas querem a capacidade de tirar e transferir as cargas de trabalho ou migrar as cargas de trabalho de uma nuvem para outra ou executar aplicações em várias nuvens. Projetar essas aplicações em nuvem com a portabilidade e interoperabilidade em mente é fundamental para essas empresas.