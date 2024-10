O planejamento de recuperação de desastres começa com uma análise profunda dos processos de negócios mais críticos, conhecidos como análise de impacto nos negócios (BIA) e avaliação de risco (RA). Embora cada empresa seja diferente e tenha requisitos exclusivos, há vários passos que você pode seguir, independentemente do tamanho ou setor, para garantir um planejamento eficaz de recuperação de desastres.

Passo 1: conduza uma análise de impacto nos negócios

A análise de impacto nos negócios (BIA) é uma avaliação cuidadosa de cada ameaça que sua empresa enfrenta, juntamente com os possíveis resultados. Uma BIA sólida avalia como as ameaças podem impactar as operações diárias, canais de comunicação, segurança dos trabalhadores e outras partes críticas do seu negócio. Exemplos de fatores a serem considerados ao conduzir a BIA incluem perda de receita, duração e custo do downtime, custo da reparação de reputação (relações públicas), perda de confiança de clientes ou investidores (a curto e longo prazo) e possíveis penalidades que você pode enfrentar por violações de conformidade causadas por uma interrupção.

Etapa 2: realize uma análise de risco

As ameaças variam muito dependendo do seu setor e do tipo de negócio que você administra. Realizar uma análise de risco (RA) sólida é um passo crítico na elaboração de sua estratégia. Você pode avaliar cada ameaça potencial separadamente, considerando duas coisas: a probabilidade de ocorrer e seu impacto potencial nas operações comerciais. Existem dois métodos amplamente utilizados para isso: análise qualitativa e quantitativa de risco. A análise qualitativa de risco é baseada em risco percebido, e a análise quantitativa é realizada usando dados verificáveis.

Passo 3: crie seu inventário de ativos

A recuperação de desastres depende de ter uma visão completa de todos os ativos que sua empresa possui. Isso inclui hardware, software, infraestrutura de TI, dados e qualquer outra coisa que seja crítica para as operações de negócios. Aqui estão três rótulos amplamente usados para categorizar seus ativos:

Crítico: rotule apenas os ativos como críticos se eles forem necessários para as operações normais do negócio.

rotule apenas os ativos como críticos se eles forem necessários para as operações normais do negócio. Importante: atribua esse rótulo a ativos que sua empresa utiliza pelo menos uma vez por dia e que, se interrompidos, afetariam as operações de negócios (mas não os encerrariam completamente).

atribua esse rótulo a ativos que sua empresa utiliza pelo menos uma vez por dia e que, se interrompidos, afetariam as operações de negócios (mas não os encerrariam completamente). Sem importância: esses são ativos que sua empresa usa com pouca frequência e que não são essenciais para as operações normais.

Passo 4: estabeleça funções e responsabilidades

A atribuição clara de funções e responsabilidades é, sem dúvida, a parte mais importante de uma estratégia de recuperação de desastres. Sem isso, ninguém saberá o que fazer no caso de um desastre. Embora as funções e responsabilidades variem muito de acordo com o tamanho da empresa, setor e tipo de negócio, há algumas funções e responsabilidades que toda estratégia de recuperação deve conter:

Relator de incidentes: um indivíduo responsável por se comunicar com stakeholders e autoridades relevantes quando ocorrem eventos disruptivos, além de manter informações de contato atualizadas para todas as partes envolvidas.

um indivíduo responsável por se comunicar com stakeholders e autoridades relevantes quando ocorrem eventos disruptivos, além de manter informações de contato atualizadas para todas as partes envolvidas. Gerente do plano de recuperação de desastres: o gerente de DRP garante que os membros da equipe de recuperação de desastres executem as tarefas que lhes foram atribuídas e que a estratégia funcione corretamente.

o gerente de DRP garante que os membros da equipe de recuperação de desastres executem as tarefas que lhes foram atribuídas e que a estratégia funcione corretamente. Gerente de ativos: alguém deve ser designado para garantir a segurança e a proteção dos ativos críticos quando um desastre ocorrer e relatar seu status durante o incidente.

Etapa 5: teste e refine

Para garantir que sua estratégia de recuperação de desastres seja eficaz, você precisará praticá-la constantemente e atualizá-la regularmente de acordo com qualquer mudança significativa. Por exemplo, se sua empresa adquirir novos ativos após a formação de sua estratégia de DRP, eles precisarão ser incluídos no plano para garantir que estejam protegidos no futuro. Testar e refinar sua estratégia de recuperação de desastres pode ser dividido em três etapas simples: