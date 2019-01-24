Recuperação de desastres como serviço (DRaaS) versus recuperação de desastres (DR): de qual você precisa?

Os custos reais da recuperação de desastres

Normalmente, sua solução de DR fica ociosa sem retornar valor sobre o investimento. Os custos contínuos totalmente sobrecarregados podem incluir seu data center, mão de obra, conectividade, energia, infraestrutura e manutenção de software. Esses elementos resultam em altos custos operacionais iniciais e contínuos, associados à propriedade da sua solução. Além desses custos, é necessário garantir que sua solução de recuperação de desastres (DR) seja atualizada em sintonia com seu ambiente de produção. Esse requisito efetivamente dobra os custos de cada atualização. Para complicar, novas soluções de recuperação de desastres emergentes não podem ser adotadas até que a solução comprada existente realize a amortização.

Comparação de uma solução de DR com uma assinatura mensal de DRaaS

Compare uma solução de DR com uma assinatura mensal de DRaaS que inclui hardware pré-configurado de nível empresarial, manutenção e suporte associado às suas necessidades de DR. A assinatura DRaaS migra efetivamente o fardo de manter o site alternativo para o fornecedor, eliminando custos iniciais e reduzindo as despesas operacionais gerais. Da mesma forma que as organizações migraram as funções de folha de pagamento, RH e TI para SaaS e Provedores de Serviços Gerenciados, o uso do backup reduz os custos de capital e trabalho intensivo da DR em locais.

Além dos benefícios que vêm com o uso da DRaaS em vez de possuir sua solução de recuperação após desastres, considere os custos do downtime. A Gartner estima os custos médios do downtime em US$ 5.600 por minuto para a maioria das organizações de médio e grande porte. Embora a implementação do seu plano de DR no local possa ser eficaz, o DRaaS usando a computação em nuvem pode proporcionar tempos de recuperação mais rápidos se os fornecedores adaptarem o processo corretamente.

Considerações sobre serviço e conveniência

Ao mesmo tempo, os usuários querem um nível de serviço da equipe de atendimento ao cliente do provedor de DRaaS que atenda ou exceda suas expectativas. De acordo com o Gartner, os provedores menores com programas de atendimento ao cliente bem gerenciados têm os índices mais altos de satisfação geral do cliente, de 4,5 ou mais, em uma escala de 1 a 5. Um grande provedor de DRaaS com muitos clientes está suscetível a ficar sobrecarregado quando muitos clientes precisam da equipe de atendimento ao cliente. Esse desenvolvimento anula os benefícios de transferir essas responsabilidades para o provedor de DRaaS.

Um equívoco comum ao decidir qual solução é melhor para uma organização é que uma solução própria e autogerenciada é mais barata no final. Os defensores da solução de DR no local afirmam que a solução fornece ativos tangíveis para a organização. Eles gostam de como a equipe interna gerencia a solução sem envolver fornecedores externos. O problema é que essa comparação não leva em consideração o custo de propriedade totalmente carregado. Além disso, as soluções de recuperação após desastres estão depreciando ativos que exigirão atualização ou substituição. O impacto da rotatividade de funcionários também pode afetar substancialmente a solução de DR.

A realidade é que possuir e gerenciar seu próprio site de DR pode custar aproximadamente três vezes mais do que usar a DRaaS. Os termos do seu contrato ditarão o gerenciamento da solução de recuperação de desastres por um fornecedor externo. O contrato deve incluir níveis de serviço e processos de escalonamento. Ao transferir o gerenciamento de recuperação de desastres para o fornecedor, você permite que a equipe interna se concentre no gerenciamento das operações.

Outro problema é que a maioria das soluções locais funciona com a suposição de que a maioria ou todas as cargas de trabalho se enquadram em uma plataforma comum de DR ou backup. Esse serviço de recuperação sem níveis costuma ser uma das maiores falhas do backup e DR no local e pode causar os seguintes problemas:

Plataformas de backup e DR projetadas para atender apenas a uma diretriz geral de recuperação

Cargas de trabalho de missão crítica desprotegidas

Cargas de trabalho de camada inferior superprotegidas

Maior risco de downtime para cargas de trabalho de missão crítica da empresa

Pouco e excesso de investimento em ambas as extremidades do espectro de aplicações

Computação em nuvem e DR

A computação em nuvem oferece uma ampla gama de usos e serviços que uma empresa pode implementar. Funcionar 100% fora da nuvem é uma delas. As startups de tecnologia são um ótimo exemplo dessa prática.

Se sua organização pretende usar provedores de nuvem como seu ambiente de produção principal, a CPA Canada incentiva o uso de recuperação de desastres em aplicação baseada em nuvem, como faria com aplicação locais. A falha em fazer isso coloca total dependência do seu CSP (provedor de serviços de comunicação) e deixa você sem opções até que seu CSP volte a ficar on-line. Um CSP alternativo é uma solução de DR recomendada. Essa abordagem oferece à sua empresa uma opção adequada se o site principal estiver comprometido e incapaz de operar. Os provedores de DRaaS que oferecem compatibilidde com plataformas multinuvem são a maneira mais adequada de fornecer resiliência baseada na nuvem.

Embora o custo único do hardware de recuperação de desastres possa ser atraente em relação às taxas de assinatura de vários anos da DRaaS, uma comparação verdadeira orça o custo operacional total das soluções. Ao levar em consideração todos esses custos, os resultados mostram que a DRaaS é a escolha mais responsável financeiramente.

Mais informações