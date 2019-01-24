Recuperação de desastres como serviço (DRaaS) versus recuperação de desastres (DR): de qual você precisa?

Muitos fatores influenciam a decisão de investir e gerenciar suas soluções de recuperação de desastres (DR) no local ou optar por provedores de recuperação de desastres como serviço (DRaaS). O custo é uma consideração principal. Você pode se dar ao luxo de ter e operar sua própria solução de recuperação após desastres? Além disso, você pode projetar, implementar e gerenciar efetivamente uma solução de recuperação após desastres que se adapte aos requisitos de computação em constante mudança da sua organização? E faz sentido do ponto de vista financeiro lidar com DR em vez de investir esses fundos e pessoal em outras áreas do negócio?
Muitas organizações estão percebendo que suas soluções de DR locais existentes não conseguem fornecer ROI sobre o capital. Elas estão procurando em outros lugares soluções mais baratas e baseadas em OpEx. De acordo com uma pesquisa da IDG, 77% dos CIOs dizem querer reduzir os custos gerais das soluções de recuperação após desastres, e esses líderes buscam os fornecedores de DRaaS para resolver esse problema.
Uma solução de DRaaS gerenciada será realmente mais econômica? Vamos explorar o que está envolvido na arquitetura e no gerenciamento de sua própria solução de DR. Fundamentalmente, sua solução de DR deve imitar os recursos do seu ambiente de produção. Em um nível elevado, uma solução de DRP exigirá equipe de suporte de TI, administração, instalações e infraestrutura. Essa configuração envolve um grande investimento de capital inicial para comprar todos os data centers, redes, hardware e software necessários para compatibilidade com sua solução de DR.
Normalmente, sua solução de DR fica ociosa sem retornar valor sobre o investimento. Os custos contínuos totalmente sobrecarregados podem incluir seu data center, mão de obra, conectividade, energia, infraestrutura e manutenção de software. Esses elementos resultam em altos custos operacionais iniciais e contínuos, associados à propriedade da sua solução. Além desses custos, é necessário garantir que sua solução de recuperação de desastres (DR) seja atualizada em sintonia com seu ambiente de produção. Esse requisito efetivamente dobra os custos de cada atualização. Para complicar, novas soluções de recuperação de desastres emergentes não podem ser adotadas até que a solução comprada existente realize a amortização.
Compare uma solução de DR com uma assinatura mensal de DRaaS que inclui hardware pré-configurado de nível empresarial, manutenção e suporte associado às suas necessidades de DR. A assinatura DRaaS migra efetivamente o fardo de manter o site alternativo para o fornecedor, eliminando custos iniciais e reduzindo as despesas operacionais gerais. Da mesma forma que as organizações migraram as funções de folha de pagamento, RH e TI para SaaS e Provedores de Serviços Gerenciados, o uso do backup reduz os custos de capital e trabalho intensivo da DR em locais.
Além dos benefícios que vêm com o uso da DRaaS em vez de possuir sua solução de recuperação após desastres, considere os custos do downtime. A Gartner estima os custos médios do downtime em US$ 5.600 por minuto para a maioria das organizações de médio e grande porte. Embora a implementação do seu plano de DR no local possa ser eficaz, o DRaaS usando a computação em nuvem pode proporcionar tempos de recuperação mais rápidos se os fornecedores adaptarem o processo corretamente.
Ao mesmo tempo, os usuários querem um nível de serviço da equipe de atendimento ao cliente do provedor de DRaaS que atenda ou exceda suas expectativas. De acordo com o Gartner, os provedores menores com programas de atendimento ao cliente bem gerenciados têm os índices mais altos de satisfação geral do cliente, de 4,5 ou mais, em uma escala de 1 a 5. Um grande provedor de DRaaS com muitos clientes está suscetível a ficar sobrecarregado quando muitos clientes precisam da equipe de atendimento ao cliente. Esse desenvolvimento anula os benefícios de transferir essas responsabilidades para o provedor de DRaaS.
Um equívoco comum ao decidir qual solução é melhor para uma organização é que uma solução própria e autogerenciada é mais barata no final. Os defensores da solução de DR no local afirmam que a solução fornece ativos tangíveis para a organização. Eles gostam de como a equipe interna gerencia a solução sem envolver fornecedores externos. O problema é que essa comparação não leva em consideração o custo de propriedade totalmente carregado. Além disso, as soluções de recuperação após desastres estão depreciando ativos que exigirão atualização ou substituição. O impacto da rotatividade de funcionários também pode afetar substancialmente a solução de DR.
A realidade é que possuir e gerenciar seu próprio site de DR pode custar aproximadamente três vezes mais do que usar a DRaaS. Os termos do seu contrato ditarão o gerenciamento da solução de recuperação de desastres por um fornecedor externo. O contrato deve incluir níveis de serviço e processos de escalonamento. Ao transferir o gerenciamento de recuperação de desastres para o fornecedor, você permite que a equipe interna se concentre no gerenciamento das operações.
Outro problema é que a maioria das soluções locais funciona com a suposição de que a maioria ou todas as cargas de trabalho se enquadram em uma plataforma comum de DR ou backup. Esse serviço de recuperação sem níveis costuma ser uma das maiores falhas do backup e DR no local e pode causar os seguintes problemas:
Plataformas de backup e DR projetadas para atender apenas a uma diretriz geral de recuperação
Cargas de trabalho de missão crítica desprotegidas
Cargas de trabalho de camada inferior superprotegidas
Maior risco de downtime para cargas de trabalho de missão crítica da empresa
Pouco e excesso de investimento em ambas as extremidades do espectro de aplicações
A computação em nuvem oferece uma ampla gama de usos e serviços que uma empresa pode implementar. Funcionar 100% fora da nuvem é uma delas. As startups de tecnologia são um ótimo exemplo dessa prática.
Se sua organização pretende usar provedores de nuvem como seu ambiente de produção principal, a CPA Canada incentiva o uso de recuperação de desastres em aplicação baseada em nuvem, como faria com aplicação locais. A falha em fazer isso coloca total dependência do seu CSP (provedor de serviços de comunicação) e deixa você sem opções até que seu CSP volte a ficar on-line. Um CSP alternativo é uma solução de DR recomendada. Essa abordagem oferece à sua empresa uma opção adequada se o site principal estiver comprometido e incapaz de operar. Os provedores de DRaaS que oferecem compatibilidde com plataformas multinuvem são a maneira mais adequada de fornecer resiliência baseada na nuvem.
Embora o custo único do hardware de recuperação de desastres possa ser atraente em relação às taxas de assinatura de vários anos da DRaaS, uma comparação verdadeira orça o custo operacional total das soluções. Ao levar em consideração todos esses custos, os resultados mostram que a DRaaS é a escolha mais responsável financeiramente.
A avaliação de resiliência cibernética é conduzida por meio de um workshop virtual de 2 horas, sem custo, com especialistas em segurança e arquitetos de armazenamento da IBM.
Saiba mais sobre os recursos fornecidos pelo IBM Storage Defender para ajudar sua organização a construir e oferecer resiliência de dados.
Prepare sua força de trabalho remota e híbrida com o desktop como serviço na IBM® Cloud, alcançando desempenho e segurança sem concessões.
Saiba como o IBM Storage Defender SaaS Essentials Edition pode acelerar sua abordagem à resiliência dos dados.
Ouça os especialistas da IBM e da Continuity Software conversarem sobre estratégias para simplificar e acelerar seu roteiro de resiliência de dados e as ações que você deve tomar para lidar com os mais recentes requisitos de conformidade regulatória.
Proteja os dados contra as ameaças que estão em constante evolução, independentemente de onde estejam armazenados, com backup, detecção de ameaças por IA e recuperação rápida.
Acelere os processos de backup e recuperação corporativos para ajudar a extrair dados e recuperar os serviços de TI rapidamente para cargas de trabalho no local e na nuvem.
Proteja seus dados com um plano de recuperação de desastres na nuvem e atenue o risco de ocorrência de tempo de inatividade.
Mantenha seus dados em segurança e a disponibilidade das suas cargas de trabalho com detecção precoce de ameaças, camadas de proteção e recuperação rápida. Descubra como o IBM Storage Defender pode te ajudar a proteger sua cadeia de informações de suprimentos.