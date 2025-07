O que é integração de dados em tempo real?

Os dados são a força motriz por trás da inovação e um ativo essencial para organizações baseadas em dados. Mas os volumes atuais de dados estão crescendo: espera-se que a esferosfera global de dados atinja 393,9 zettabytes até 2028. Os dados também estão se tornando mais distribuídos e diversos, armazenados em vários sistemas e repositórios, em ambientes de nuvem e no local.

Gerenciar essa montanha de dados cada vez mais complexa é um desafio significativo. As organizações enfrentam dificuldades com silos, obsolescência de dados (que ocorre quando há lacunas no tempo em que os dados não são atualizados), controle de dados e alta latência de rede.

Agravando o desafio do gerenciamento de dados moderno está a pressão por agilidade e inovação. Os mercados atuais são voláteis, e as organizações compreendem que precisam de processamento de dados em tempo real para responder rapidamente às mudanças. A IA generativa também surgiu como uma exigência competitiva, com expectativa de aumentar o PIB global em 7% nos próximos 10 anos.

No entanto, a IA generativa exige grandes volumes de dados de alta qualidade para gerar resultados relevantes. E, para casos de uso em que os modelos de IA generativa precisam responder em tempo real (como detecção de fraudes ou logística), é crucial que os dados estejam disponíveis assim que forem coletados. Atualmente, apenas 16% dos líderes de tecnologia estão confiantes de que seus recursos atuais de nuvem e dados podem dar suporte à IA generativa.1

A integração de dados em tempo real ajuda a suprir essa necessidade atual de acesso imediato aos dados, ao mesmo tempo que oferece os benefícios da integração de dados tradicional — isto é, redução de silos e melhoria na qualidade dos dados. Ela também aumenta a eficiência operacional ao permitir um tempo mais rápido até os insights e a tomada de decisões baseada em dados.