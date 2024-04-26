O fluxo de eventos gira em torno do fluxo ilimitado, sequencial e em tempo real de registros de dados, chamados "eventos", estruturas de dados fundamentais que registram qualquer ocorrência no sistema ou ambiente. É um termo que essencialmente se refere a cada ponto de dados no sistema. Portanto, um "fluxo" (também chamado de fluxo de dados ou dados em fluxo) é a entrega contínua desses eventos.

Cada evento normalmente inclui uma chave que identifica o evento ou a entidade a que se refere, um valor que contém os dados reais do evento, um timestamp que indica quando o evento ocorreu ou foi registrado e, às vezes, metadados sobre a fonte de dados, versão do esquema ou outro atributo.

Com a ajuda de mecanismos especializados de processamento de fluxos, os eventos podem passar por diferentes processos dentro de um fluxo. As "Agregações" realizam cálculos de dados, como médias, somas e desvio padrão. A "ingestão" adiciona dados em fluxo a bancos de dados. O processamento analítico usa padrões em dados de fluxo para prever eventos futuros, e o processamento de enriquecimento combina pontos de dados com outras fontes para fornecer contexto e gerar significado.

Eventos estão frequentemente ligados a operações de negócios ou processos de navegação do usuário e geralmente desencadeiam outra ação, processo ou série de eventos. Por exemplo, considere o internet banking.

Quando um usuário clica em "transferir" para enviar dinheiro de uma conta bancária para outra, os fundos são retirados da conta do remetente e adicionados à conta do destinatário, notificações por e-mail ou SMS são enviadas para uma ou ambas as partes e, se necessário, protocolos de segurança e prevenção de fraude são implementados.