Ao aproveitar a IA para o processamento de eventos em tempo real, as empresas podem conectar eventos díspares para detectar e responder a novas tendências, ameaças e oportunidades. Em 2023, o IBM Institute for Business Value (IBV) entrevistou 2.500 executivos globais e descobriu que as empresas de melhor categoria estão obtendo um ROI de 13% em seus projetos de IA, mais do que o dobro do ROI médio de 5,9%.
Como todas as empresas se esforçam para adotar a melhor abordagem para ferramentas de IA, vamos discutir as melhores práticas para saber como sua empresa pode aproveitar a IA para melhorar seus casos de uso de processamento de eventos em tempo real.
Uma arquitetura orientada a eventos é essencial para acelerar a velocidade dos negócios. Com ela, as organizações podem auxiliar as equipes de negócios e TI a adquirir a capacidade de acessar, interpretar e agir com base em informações em tempo real sobre situações únicas que surjam em toda a organização. O processamento de eventos complexos (CEP) permite que as equipes transformem seus eventos de negócios brutos em insights praticáveis, obtenham uma visão persistente e atualizada de seus dados críticos e movam rapidamente os dados para onde são necessários, na estrutura em que estão necessários.
A inteligência artificial também é fundamental para as empresas, ajudando a fornecer recursos para simplificar os processos de negócios e melhorar as decisões estratégicas. De fato, em uma pesquisa com 6.700 executivos de nível de diretoria, o IBV descobriu que mais de 85% dos adotantes avançados conseguiram reduzir seus custos operacionais com a IA. A IA não simbólica pode ser útil para transformar dados não estruturados em informações organizadas e significativas. Isso ajuda a simplificar a análise de dados e possibilita a tomada de decisão informada. Além disso, a capacidade dos algoritmos de IA de reconhecer padrões, aprendendo com os dados históricos exclusivos da sua empresa, pode capacitar as empresas a prever novas tendências e identificar anomalias mais cedo e com baixa latência. Além disso, a IA simbólica pode ser projetada para raciocinar e inferir sobre fatos e dados estruturados, tornando-a útil para navegar por cenários empresariais complexos. Além do mais, os desenvolvimentos em grandes modelos de linguagem (LLM) de código aberto e fechado estão aprimorando a capacidade da IA de entender a linguagem simples e natural. Vimos exemplos disso na mais recente evolução dos chatbots. Isso pode ajudar as empresas a otimizar a experiência do cliente, permitindo que extraiam rapidamente insights das interações na jornada dos clientes.
Ao unir inteligência artificial e processamento de eventos em tempo real, as empresas podem aprimorar seus esforços em ambas as frentes e ajudar a garantir que seus investimentos estejam causando um impacto nos objetivos de negócios. Processamento de eventos em tempo real pode ajudar a impulsionar uma IA mais rápida e precisa; e a IA podem ajudar a tornar os esforços de processamento de eventos da sua empresa mais inteligentes e responsivos aos seus clientes.
Ao combinar o processamento de eventos e a IA, as empresas estão ajudando a impulsionar uma nova era de tomada de decisão altamente precisa e baseada em dados. Aqui estão algumas maneiras pelas quais o processamento de eventos pode desempenhar um papel fundamental na alimentação dos recursos de IA.
Ao fazer a ponte entre o processamento de eventos e a IA, as empresas podem ajudar a fornecer dados em tempo real para o treinamento de modelos de IA, aproveitar o processamento de dados em movimento para calcular agregados em tempo real que ajudam a melhorar as previsões e ajudar a garantir que a IA possa ser aplicada de forma eficaz dentro dos um contexto comercial atualizado.
A inteligência artificial pode tornar o processamento de event streams mais inteligente e responsivo em cenários de dados dinâmicos e complexos. Aqui estão algumas maneiras pelas quais a IA pode aprimorar suas iniciativas orientadas a eventos:
