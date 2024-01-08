Nas empresas modernas, onde as operações deixam uma enorme pegada de carbono, os eventos de negócios permitem que as empresas se tornem mais adaptáveis e capazes de reconhecer e responder a oportunidades ou ameaças à medida que elas ocorrem. Elas podem otimizar as cadeias de suprimentos, criar experiências agradáveis e personalizadas para os clientes, identificar problemas de qualidade de forma proativa ou interceptar a rotatividade de clientes antes que ocorra.
Como resultado, as organizações que se tornam mais orientadas por eventos são capazes de se diferenciar melhor dos concorrentes e, finalmente, impactar seus resultados.
As empresas muitas vezes seguem uma jornada que atravessa vários estágios de maturidade quando estabelecem uma EDA.
Para começar, o potencial é demonstrado em projetos táticos que as equipes individuais entregam. Eles frequentemente usam o Apache Kafka como uma tecnologia aberta e o padrão de fato para acessar eventos de vários sistemas e aplicações centrais. Essa abordagem permite que eles criem novas aplicações responsivas.
Aumento da consciência nas organizações leva a uma transição para métodos padronizados de criação de um backbone de eventos que atenda a projetos existentes e novos baseados em eventos em várias equipes. Essa abordagem proporciona eficiência operacional e a capacidade de criar uma solução resiliente e escalável o suficiente para compatibilidade com operações críticas.
O aumento na adoção gera a necessidade de gerenciar melhor a socialização e a exposição de eventos. As equipes querem mais visibilidade e acesso aos eventos para que possam reutilizar e inovar no trabalho dos outros. A importância dos eventos é elevada para estar no mesmo nível da interface de programação de aplicativos (API), com instalações para descrever, anunciar e descobrir eventos. O acesso de autoatendimento é fornecido para evitar gargalos de aprovação, juntamente com instalações para manter os controles adequados sobre o uso.
Uma gama mais ampla de usuários pode acessar e processar event streams para entender sua relevância em um contexto empresarial. Eles são capazes de combinar tópicos de eventos para identificar padrões ou agregados para analisar tendências e detectar anomalias. Os gatilhos de eventos são usados para automatizar fluxos de trabalho ou decisões, permitindo que as empresas gerem notificações para que ações apropriadas possam ser tomadas tão rapidamente quanto as situações são detectadas.
A IBM criou um conjunto de recursos para ajudar você onde quer que se encontre nessa jornada de adoção orientada por eventos. Desenvolvido com base nas melhores tecnologias de código aberto, cada recurso enfatiza a escalabilidade e é projetado para oferecer flexibilidade e compatibilidade com um ecossistema inteiro para conectividade, análise de dados, processamento e outros recursos. Não importa se você está começando do zero ou desejando Dê o próximo passo, a IBM pode ajudar a ampliar e agregar valor ao que você já tem.
Um backbone de eventos é o núcleo de uma empresa orientada a eventos que disponibiliza eventos de negócios com eficiência nos locais necessários. A IBM oferece um recurso Event Streams baseado no Apache Kafka que torna os eventos gerenciáveis em toda a empresa. Onde a infraestrutura baseada em Kafka já está implementada, o Event Streams pode interoperar sem dificuldades com eventos como parte de um ambiente de corretagem híbrido.
Ele permite a implementação da infraestrutura como código usando operadores como parte de plataformas de orquestração de contêineres baseadas em Kubernetes para construir e operar os muitos componentes de uma implementação do Apache Kafka de maneira consistente e repetível. Os clusters do Kafka podem ser dimensionados automaticamente com base na demanda, com criptografia completa e controle de acesso. Configurações flexíveis e personalizáveis do Kafka podem ser automatizadas usando uma interface de usuário simples.
Ele inclui um registro de esquema integrado para validar os dados de eventos das aplicações conforme o esperado, melhorando a qualidade de dados e reduzindo erros. Os esquemas de eventos ajudam a reduzir a complexidade da integração, estabelecendo formatos acordados entre equipes que colaboram, e o Event Streams permite a evolução e a adaptabilidade do esquema à medida que a adoção orientada por eventos acelera.
O Event Streams estabelece uma estrutura de eventos resiliente e altamente disponível, oferecendo compatibilidade com a replicação de dados de eventos entre clusters em várias zonas, de modo que a infraestrutura possa tolerar a falha de uma zona sem perda de disponibilidade do serviço. Para recuperação de desastres, a funcionalidade de replicação pode criar cópias dos dados de eventos para enviar a um cluster de backup, com a interface do usuário tornando isso configurável em alguns poucos cliques.
Um backbone de evento é tão bom quanto os dados de evento que ele pode acessar, e o Event Streams é compatível com uma ampla gama de conectores para aplicações, sistemas e plataformas importantes onde os dados de eventos são gerados ou consumidos. O catálogo de conectores contém uma extensa lista de conectores principais compatíveis com a IBM e a comunidade.
A integração de todas essas funcionalidades é uma interface de gerenciamento abrangente, que possibilita o monitoramento e as operações sem percalços no ambiente do Kafka e nas aplicações conectadas. Isso inclui a integridade geral do sistema, bem como a capacidade de detalhar cargas de trabalho de eventos individuais, esquemas e taxas de publicação e consumo, além de auxiliar na identificação e resolução de quaisquer dados de eventos problemáticos.
Muitas organizações chegam a um ponto em que o uso de eventos está se expandindo rapidamente. Novos fluxos de eventos estão sendo criados todos os dias por várias equipes que não necessariamente têm visibilidade das atividades umas das outras. Começa a haver preocupação com a duplicação e como melhorar essa visibilidade e promover maior eficiência e reutilização. É claro que a reutilização pode trazer seus próprios desafios. Como o acesso será controlado? Como as cargas de trabalho serão gerenciadas para evitar sobrecarregar os sistemas de back-end? Como evitar mudanças significativas que afetam muitas equipes?
Para lidar com essas preocupações, muitas empresas começam a tratar as interfaces de eventos de forma mais formal, aplicando boas práticas desenvolvidas como parte do API Management para garantir que as interfaces de eventos sejam bem descritas e versionadas, que o acesso seja desacoplado e isolado, que o uso seja adequadamente protegido e gerenciado.
A IBM oferece um recurso de gerenciamento de endpoints de eventos que permite que os eventos existentes sejam descobertos e consumidos por qualquer usuário e gerencia fontes de eventos como APIs para reutilizá-los com segurança em toda a empresa. Esse recurso não só pode gerenciar o Event Streams da IBM, como também, mantendo a abordagem aberta já explicada, pode fazer isso para qualquer aplicação orientada a eventos baseada em Kafka e backbones que você já tenha implementado.
Permite que você descreva suas interfaces de eventos em um framework consistente baseado no padrão aberto AsyncAPI. Isso significa que podem ser entendidos pelas pessoas, são compatíveis com ferramentas de geração de código e são consistentes com as definições da API. O Event Endpoint Management produz documentos AsyncAPI válidos com base em esquemas de eventos ou mensagens de amostra.
Ele fornece um catálogo para publicar interfaces de eventos para outros descobrirem. Isso inclui gerenciamento de ciclo de vida, controle de versão e definição de controles baseados em políticas. Por exemplo, para exigir que os usuários forneçam credenciais válidas, ele se integra às soluções de gerenciamento de acesso à identidade e oferece acesso baseado em função.
Um usuário do catálogo pode então descobrir os eventos disponíveis, entender aqueles que são relevantes para eles e se registrar facilmente para obter acesso por autoatendimento. A análise de dados de uso permite que os proprietários do evento monitorem os inscritos e revoguem o acesso, se necessário. Isso reduz significativamente a carga dos administradores do Kafka, pois as equipes que fornecem tópicos para reutilização podem colocá-los no catálogo por conta própria, e os consumidores podem autoadministrar seu acesso.
O gerenciamento de endpoint de eventos fornece um gateway de eventos para garantir que os consumidores sejam desacoplados dos produtores e agentes de eventos, que estejam isolados uns dos outros e que quaisquer alterações no formato de dados sejam gerenciadas. Ele também impõe os controles baseados em políticas, aplicando-os diretamente ao próprio protocolo Kafka. Isso significa que ele é capaz de gerenciar qualquer implementação em conformidade com o Kafka que faça parte do ecossistema.
Conforme os eventos são reutilizados de diversas maneiras e os casos de uso tornam-se mais sofisticados, frequentemente verifica-se que os eventos precisam de mais refinamento ou devem ser combinados com outros eventos para identificar as situações comerciais mais interessantes que devem ser implementadas. Os eventos podem ser mais praticáveis quando ampliados com dados externos ou quando ocorrem junto com outros eventos em um determinado período de tempo.
A IBM oferece um recurso de processamento de eventos que ajuda os usuários a trabalhar com eventos para informar a compreensão do contexto de negócios. Ele inclui uma interface de usuário de pouco código projetada para permitir que uma ampla gama de usuários trabalhe com eventos e um poderoso mecanismo de processamento de eventos de código aberto. Novamente, onde você já tem uma infraestrutura baseada em Kafka implementada, o processamento de eventos pode trabalhar com eventos provenientes de qualquer implementação do Apache Kafka que você tenha em seu ambiente.
O tempo de execução de processamento de eventos é construído no Apache Flink, uma maneira aberta, confiável, segura e escalável de executar fluxos de processamento de eventos. O tempo de execução de processamento de eventos da IBM é totalmente compatível, implementado e gerenciado usando operadores Kubernetes. Isso simplifica a implementação e o gerenciamento, seja como um ambiente de execução compartilhado ou para implementação como parte de um aplicativo.
O conjunto de ferramentas de pouco código permite que os usuários conectem fontes de eventos a uma sequência de operações que definem a forma como os eventos devem ser processados. Você pode unir eventos de várias fontes para identificar situações derivadas da ocorrência de vários eventos, filtrar eventos para remover eventos irrelevantes do fluxo, agregar eventos para contar ocorrências em diferentes janelas de tempo, realizar cálculos usando campos dentro dos eventos para obter novas informações e muito mais mais. Tradicionalmente, esse tipo de processamento de eventos exigiria programadores altamente qualificados. Usando essa ferramenta, os usuários podem prototipar extensivamente cenários potencialmente úteis em um ambiente seguro e não destrutivo.
Ele foi projetado para permitir uma maneira intuitiva e visual de processar eventos, com arrastar e soltar fontes de eventos, destinos e operações de processamento que são então conectadas, com auxílios de produtividade e validação em cada etapa. A rápida iteração de soluções é possibilitada pela capacidade de clicar em executar e ver imediatamente o diretor de saída no editor, depois pausar o processamento para editá-lo antes de executar novamente. Os resultados podem ser exportados ou enviados como um fluxo contínuo para o Kafka.
O processamento de eventos permite a colaboração, pois muitas soluções podem ser criadas e implementadas, permitindo que vários membros da equipe compartilhem e colaborem em um espaço de trabalho. A lógica de processamento de eventos gerada pela ferramenta pode ser exportada para ferramentas como o GitHub para que possam ser compartilhadas com outras pessoas na organização. Tutoriais e ajuda contextual permitem que novos membros da equipe se familiarizem facilmente e comecem a contribuir.
Depois que uma solução é configurada no processamento de eventos, a saída pode ser enviada para vários locais para observabilidade e para impulsionar ações, incluindo aplicação nativa da nuvem, plataformas de automação ou dashboards que podem consumir entradas do Kafka.
O IBM Event Automation, um serviço orientado a eventos totalmente combinável, permite que as empresas impulsionem seus esforços onde quer que estejam em sua jornada. Os recursos de Event Streams, gerenciamento de endpoints de eventos e processamento de eventos ajudam a estabelecer a base de uma arquitetura baseada em eventos para liberar o valor dos eventos.
