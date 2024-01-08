Conforme os eventos são reutilizados de diversas maneiras e os casos de uso tornam-se mais sofisticados, frequentemente verifica-se que os eventos precisam de mais refinamento ou devem ser combinados com outros eventos para identificar as situações comerciais mais interessantes que devem ser implementadas. Os eventos podem ser mais praticáveis quando ampliados com dados externos ou quando ocorrem junto com outros eventos em um determinado período de tempo.

A IBM oferece um recurso de processamento de eventos que ajuda os usuários a trabalhar com eventos para informar a compreensão do contexto de negócios. Ele inclui uma interface de usuário de pouco código projetada para permitir que uma ampla gama de usuários trabalhe com eventos e um poderoso mecanismo de processamento de eventos de código aberto. Novamente, onde você já tem uma infraestrutura baseada em Kafka implementada, o processamento de eventos pode trabalhar com eventos provenientes de qualquer implementação do Apache Kafka que você tenha em seu ambiente.

O tempo de execução de processamento de eventos é construído no Apache Flink, uma maneira aberta, confiável, segura e escalável de executar fluxos de processamento de eventos. O tempo de execução de processamento de eventos da IBM é totalmente compatível, implementado e gerenciado usando operadores Kubernetes. Isso simplifica a implementação e o gerenciamento, seja como um ambiente de execução compartilhado ou para implementação como parte de um aplicativo.

O conjunto de ferramentas de pouco código permite que os usuários conectem fontes de eventos a uma sequência de operações que definem a forma como os eventos devem ser processados. Você pode unir eventos de várias fontes para identificar situações derivadas da ocorrência de vários eventos, filtrar eventos para remover eventos irrelevantes do fluxo, agregar eventos para contar ocorrências em diferentes janelas de tempo, realizar cálculos usando campos dentro dos eventos para obter novas informações e muito mais mais. Tradicionalmente, esse tipo de processamento de eventos exigiria programadores altamente qualificados. Usando essa ferramenta, os usuários podem prototipar extensivamente cenários potencialmente úteis em um ambiente seguro e não destrutivo.

Ele foi projetado para permitir uma maneira intuitiva e visual de processar eventos, com arrastar e soltar fontes de eventos, destinos e operações de processamento que são então conectadas, com auxílios de produtividade e validação em cada etapa. A rápida iteração de soluções é possibilitada pela capacidade de clicar em executar e ver imediatamente o diretor de saída no editor, depois pausar o processamento para editá-lo antes de executar novamente. Os resultados podem ser exportados ou enviados como um fluxo contínuo para o Kafka.

O processamento de eventos permite a colaboração, pois muitas soluções podem ser criadas e implementadas, permitindo que vários membros da equipe compartilhem e colaborem em um espaço de trabalho. A lógica de processamento de eventos gerada pela ferramenta pode ser exportada para ferramentas como o GitHub para que possam ser compartilhadas com outras pessoas na organização. Tutoriais e ajuda contextual permitem que novos membros da equipe se familiarizem facilmente e comecem a contribuir.

Depois que uma solução é configurada no processamento de eventos, a saída pode ser enviada para vários locais para observabilidade e para impulsionar ações, incluindo aplicação nativa da nuvem, plataformas de automação ou dashboards que podem consumir entradas do Kafka.