Enquanto agentes de mensagens podem operar dois ou mais padrões de mensagens, incluindo filas de mensagens e pub/sub, as plataformas de fluxo de eventos oferecem apenas padrões de distribuição no estilo pub/sub. Desenvolvidas para lidar com altos volumes de mensagens, as plataformas de fluxo de eventos são facilmente escaláveis. Elas são capazes de organizar fluxos de registros em categorias chamadas tópicos e armazená-los por um período de tempo predeterminado. No entanto, ao contrário dos agentes de mensagens, as plataformas de fluxo de eventos não podem garantir a entrega das mensagens nem rastrear quais consumidores as receberam.

Plataformas de fluxo de eventos oferecem mais escalabilidade do que agentes de mensagens, mas possuem menos recursos para garantir a tolerância a falhas (como reenvio de mensagens) e recursos limitadas de roteamento e enfileiramento de mensagens.

