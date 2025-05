O que é uma fila de mensagens?

Os ambientes de computação empresarial de hoje são complexos e altamente descentralizados. O serviço de mensagens facilita a integração de aplicações e serviços em diversas plataformas, fornecendo uma estrutura de mensagens compartilhada que seja única, robusta e segura. Isso gera proteção contra perda de dados e garante que os sistemas continuem funcionando mesmo com conectividade instável.

As filas de mensagens são especialmente adequadas para integrar sistemas de back-end locais com serviços de nuvem. Nas arquiteturas de nuvem, as aplicações geralmente são divididas em componentes pequenos e independentes. Isso facilita a criação e a programação delas, além de facilitar o gerenciamento de seu desempenho. As filas de mensagens permitem que essas aplicações dissociadas em nuvem se comuniquem entre si ou com sistemas locais.

O enfileiramento de mensagens aumenta a resiliência da arquitetura porque as mensagens podem ter persistência. Isso significa que elas ficam armazenadas no disco até que o serviço que recebe a mensagem confirme o processamento. As filas de mensagens podem ser usadas em cenários que exigem altos níveis de segurança, tolerância a falhas e precisão, como processamento de transações financeiras, reservas de viagens aéreas ou atualização de registros de pacientes na área da saúde.

As filas de mensagens também podem ser usadas para permitir que aplicações e sistemas que residem em diferentes nuvens (seja nuvem pública ou nuvem privada) se comuniquem, mesmo que estejam situados em países diferentes ou até em continentes distantes. O uso de uma fila de mensagens aumenta a tolerância a falhas e pode ser usado para evitar que os dados sejam duplicados ou perdidos em sistemas geográfica e tecnicamente díspares. Como cada serviço dentro do sistema é dissociado ou logicamente separado dos demais, cada um pode continuar funcionando se outros serviços ou aplicações falharem ou pararem.

As filas de mensagens funcionam em aplicações díspares, como registros móveis, de IoT e de sistemas de transações tradicionais. Elas também são compatíveis com várias plataformas, como virtual machines e contêineres, e podem permitir a integração entre aplicações legadas e as soluções mais recentes da atualidade.