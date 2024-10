O que é uma camada semântica?

Os metadados são a espinha dorsal da camada semântica. Os metadados fornecem informações sobre outros dados; entregam referências estruturadas para ajudar a classificar e identificar atributos dos dados que está descrevendo. O repositório de metadados armazena definições que mapeiam itens de dados técnicos para termos amigáveis de negócios. Este repositório inclui informações sobre fontes de dados, estruturas de dados, relacionamentos entre produtos de dados e definições de negócios para métricas e dimensões.

A lógica de negócios e os cálculos são centrais para a camada semântica, o que significa que métricas predefinidas e indicadores-chave de desempenho (KPIs) são incorporados diretamente no modelo semântico. O modelo de dados lógico, que forma a camada semântica, fica sobre os dados físicos e define relacionamentos entre entidades de dados, atributos e outros objetos. Esse modelo permite que dados de diferentes fontes sejam combinados logicamente com base em casos de uso de negócios específicos.

Processos de transformação e enriquecimento de dados dentro da camada semântica, frequentemente utilizando ferramentas como data build tool (DBT) e cubos OLAP, limpam, normalizam e aumentam os dados brutos para que se relacionem com conceitos de negócios e se tornem úteis para análise. Esses processos geralmente incluem a integração de dados de múltiplas fontes e a aplicação de regras de negócios para criar conjuntos de dados enriquecidos. Os dados transformados são apresentados através da camada semântica de uma maneira que alinha com as necessidades e terminologia de negócios.

A segurança é um componente essencial em todas as unidades de negócios. Dentro da camada semântica, os controles de acesso protegem os dados para que apenas usuários autorizados possam acessar e utilizar os dados. Métodos populares incluem a implementação de controles de acesso baseados em funções, mascaramento de dados e criptografia para manter a privacidade dos dados e conformidade com os requisitos regulatórios. Gerenciar o acesso no nível da camada semântica ajuda as organizações a aplicar políticas de segurança consistentes em todas as interações de dados.

A camada semântica inclui otimização de consultas e recursos de gerenciamento de desempenho para fornecer acesso rápido aos dados. Aqui, equipes de dados, arquitetos, engenheiros e desenvolvedores de business intelligence predefinem consultas e agregações comuns. Eles armazenam em cache dados frequentemente acessados e otimizam a execução das consultas dos usuários. Essas melhorias de desempenho certificam que os usuários recebam respostas oportunas às consultas de dados, facilitando uma experiência analítica suave e produtiva.

Esses componentes criam uma interface de dados simplificada para os usuários. Essa interface pode incluir ferramentas para visualização de dados, geração de relatórios e consultas ad hoc, todas projetadas para apresentar os dados de maneira intuitiva e acessível. Ao oferecer uma experiência sem dificuldades e consistente, a camada semântica capacita os usuários a explorar e analisar dados de forma independente, promovendo análises de autoatendimento e reduzindo a dependência do suporte de TI.