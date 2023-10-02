Hoje, a maioria das empresas armazena grandes quantidades de dados obscuros. Em uma pesquisa global da Splunk com mais de 1.300 tomadores de decisão de negócios e TI, 60% dos entrevistados relataram que metade ou mais dos dados de suas organizações são considerados obscuros. Um terço completo dos entrevistados relatou que essa quantidade chega a 75% ou mais.2

Os dados obscuros se acumulam porque as organizações adotaram a ideia de que é valioso armazenar todas as informações que podem capturar em grandes data lakes. Isso se deve em parte ao advento de armazenamento de baixo custo, que tornou fácil justificar o armazenamento de tantos dados, no caso de um dia eles se tornarem valiosos.

No final, a maioria das empresas nunca usa nem uma fração do que armazena, porque o repositório de armazenamento não documenta adequadamente os rótulos de metadados, alguns dos dados estão em um formato que as ferramentas integradas não conseguem ler, ou os dados não são recuperáveis por meio de uma consulta.

Os dados obscuros são um grande limitador na produção de boas análises, porque a qualidade de qualquer análise de dados depende do conjunto de informações acessíveis às ferramentas analíticas, tanto prontamente quanto em detalhes completos.

Outros problemas com os dados obscuros incluem a criação de responsabilidades, altos custos de armazenamento e oportunidades perdidas, devido ao fato de as equipes não perceberem quais dados estão potencialmente disponíveis para elas.