O que é um produto de dados?

McKinsey relata que empresas orientadas por dados têm 23 vezes mais chances de conquistar clientes e 19 vezes mais chances de serem lucrativas. No entanto, apesar da crescente demanda por tomada de decisão baseada em dados, muitas organizações continuam enfrentando obstáculos como silos de dados, dependência de fornecedores e riscos de conformidade devido à ausência de frameworks adequados de controle de dados.

Para lidar com esses desafios, algumas organizações adotaram a abordagem de dados como produto, tratando os dados como um ativo gerenciado e utilizável, e não apenas como subproduto das operações.

As metodologias de dados como produto enfatizam a estruturação e o controle dos dados para orientar decisões de negócios e melhorar a experiência do usuário. Com base nesse princípio, os produtos de dados oferecem uma abordagem estruturada e de autoatendimento para o gerenciamento de dados, reduzindo a dependência das equipes técnicas e permitindo decisões em tempo real.

As organizações que investem em produtos de dados podem observar melhorias no acesso a dados, interoperabilidade, armazenamento de dados e controle.Em todos os setores, os produtos de dados têm potencial para aprimorar a automação, apoiar a tomada de decisão baseada em dados e ajudar as empresas a alinhar suas estratégias de dados com objetivos de negócios de longo prazo. Ao aproveitar plataformas de dados robustas, modelos de aprendizado de máquina e ferramentas de visualização, as organizações podem capacitar as equipes a maximizar o valor dos seus dados.

Os produtos de dados frequentemente atingem esses benefícios ao capacitar diversas funções dentro da organização:

Cientistas de dados e engenheiros de IA têm acesso mais rápido a dados e ativos relevantes, acelerando o desenvolvimento e a implementação de soluções de IA e ML.

Engenheiros de dados se beneficiam de testes automatizados, implementação e curadoria de dados, garantindo que os pipelines atendam aos padrões de qualidade de dados e aos acordos de nível de serviço especificados nos contratos do produto de dados.

Analistas de dados e consumidores recebem dados confiáveis e atualizados que atendem às suas necessidades específicas de domínio e podem ser atualizados rapidamente sem depender de uma equipe central de TI.