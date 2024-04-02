O que é DataOps?

As tarefas manuais de gerenciamento de dados são demoradas e as necessidades dos negócios estão sempre evoluindo. Uma abordagem simplificada de todo o processo de gerenciamento de dados, da coleta à entrega, garante que uma organização seja ágil o suficiente para lidar com iniciativas desafiadoras de várias etapas. Ela também permite que as equipes de dados gerenciem o crescimento explosivo de dados enquanto desenvolvem produtos de dados.

Um dos principais objetivos do DataOps é quebrar silos abertos entre produtores de dados (usuários anteriores) e consumidores de dados (usuários posteriores) para proteger o acesso a fontes de dados confiáveis. Os silos de dados são eficazes para restringir o acesso e a análise, portanto, ao unificar os dados entre departamentos, o DataOps promove a colaboração entre as equipes que podem acessar e analisar dados relevantes para suas necessidades exclusivas. Ao enfatizar a comunicação e a colaboração entre as equipes de dados e de negócios, o DataOps aumenta a velocidade, a confiabilidade, a garantia de qualidade e a governança. Além disso, a colaboração multidisciplinar que se segue permite uma visão mais abrangente dos dados, o que pode levar a análises mais perspicazes.

Em uma estrutura de DataOps, as equipes de dados compostas por cientistas de dados, engenheiros, analistas, operações de TI, gerenciamento de dados, equipes de desenvolvimento de software e stakeholders da linha de negócios trabalham juntas para definir e atingir as metas de negócios. Portanto, o DataOps ajuda a evitar que o desafio comum de gerenciamento e entrega se torne um gargalo à medida que o volume e os tipos de dados aumentam e novos casos de uso surgem entre usuários corporativos e cientistas de dados. O DataOps envolve a implementação de processos como orquestração de pipeline de dados, monitoramento de qualidade de dados, governança, segurança e plataformas de acesso a dados de autoatendimento.

As ferramentas de orquestração de pipeline gerenciam o fluxo de dados e automatizam tarefas como cronogramas de extração, transformação de dados e processos de carregamento. Elas também automatizam os fluxos de trabalho complexos e garantem que os pipelines de dados funcionem sem problemas, economizando o tempo e os recursos das equipes de dados.

O monitoramento da qualidade dos dados oferece identificação proativa em tempo real da qualidade dos dados, garantindo que os dados usados para análise sejam confiáveis e fidedignos.

Os processos de governança garantem que os dados sejam protegidos e estejam alinhados a várias regulamentações e políticas organizacionais. Eles também definem quem é responsável por ativos de dados específicos, regulam quem tem permissões para acessar ou modificar dados e rastreiam as origens e as transformações à medida que os dados fluem pelos pipelines para uma maior transparência.

Trabalhando em conjunto com a governança, os processos de segurança protegem os dados contra acesso não autorizado, modificação ou perda. Os processos de segurança incluem a criptografia de dados, correção de pontos fracos no armazenamento ou pipelines de dados e recuperação de dados de violações de segurança.

Ao adicionar o autoatendimento de acesso aos dados, os processos de DataOps permitem que as partes interessadas posteriores, como analistas de dados e usuários corporativos, acessem e explorem os dados com mais facilidade. O autoatendimento do acesso reduz a dependência da TI para a recuperação de dados e a automatização das verificações de qualidade dos dados leva a análises e insights mais precisos.