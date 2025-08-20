Materialidade é quando as organizações se concentram em questões de ESG que são mais relevantes para elas e provavelmente terão um impacto mensurável nos negócios. Para determinar a materialidade, as organizações podem identificar possíveis riscos de ESG e suas consequências. A partir daí, as empresas podem usar a abordagem da "matriz de risco" para prever quais áreas priorizar com base em seu perfil de risco e na gravidade potencial.

O outro lado da materialidade é o impacto e a influência. As organizações que avaliam sua abordagem de relatórios ESG podem achar benéfico considerar os fatores ESG que podem influenciar mais direta e rapidamente. Usando uma prioridade de ação ou matriz de priorização de esforço de impacto, as organizações podem identificar rapidamente seu impacto ambiental e determinar onde concentrar os esforços de sustentabilidade. Em seguida, eles podem usar os insights para determinar qual estrutura de relatórios do ESG é mais adequada para ajudá-los a atingir suas metas.

As organizações também podem considerar a dupla materialidade, que se encontra na interseção entre materialidade e impacto. A materialidade dupla incentiva as empresas a considerar a materialidade a partir de dois pontos de vista: materialidade financeira e materialidade para o mercado, o meio ambiente e as pessoas. A materialidade dupla reconhece que uma organização é responsável por gerenciar seus próprios riscos financeiros olhando internamente. Ao mesmo tempo, espera-se que as organizações olhem para os impactos externos de suas decisões e operações nas pessoas e no meio ambiente. Ao aplicar o conceito de dupla materialidade, as organizações podem identificar o impacto de uma perspectiva de relatórios financeiros e não financeiros para, em última análise, moldar uma estratégia ESG mais holística.