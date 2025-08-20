Publicado: 26 de janeiro de 2024
Os relatórios de ESG são a divulgação de informações sobre operações comerciais em relação às áreas ambientais, sociais e de governança (ESG) do negócio.
O objetivo dos relatórios de ESG é usar dados para medir como as iniciativas de ESG de uma empresa se comparam com referências e metas do setor. Ele também fornece aos stakeholders insights valiosos que podem informar a tomada de decisões, destacando possíveis oportunidades e riscos que podem afetar a avaliação de uma empresa.
Uma das principais diferenças entre ESG e tópicos como sustentabilidade ou responsabilidade social corporativa (CSR) é a noção de motivação versus resultados. A sustentabilidade e a CSR funcionam como o modelo ou metodologia de negócio que motiva uma empresa e os seus colaboradores a agir no melhor interesse da sociedade civil. Os relatórios ESG, por outro lado, são o resultado dessas iniciativas e fornecem às partes interessadas os dados ESG necessários para informar a tomada de decisões.
Este guia resume o que as organizações voltadas para a sustentabilidade procuram em sua plataforma de software de ESG para ajudar a atingir suas metas.
Conforme mencionado, os três principais componentes do ESG são ambiental, social e de governança.
Refere-se a se a organização está operando como um administrador do meio ambiente e abrange questões de sustentabilidade como gases de efeito estufa (GEE), perda de biodiversidade, emissões de carbono e poluição.
Refere-se ao impacto que a organização tem sobre pessoas, cultura e comunidades e explora áreas como diversidade, inclusão, direitos humanos e cadeias de suprimentos, entre outras.
Refere-se a como a organização é dirigida e controlada e inclui tópicos como remuneração executiva, práticas de gerenciamento do conselho, dados, segurança e fraude.
Nos mercados de capitais atuais, as empresas são fortemente escrutinadas pelas partes interessadas. A reputação de uma empresa pode ter um impacto direto em seus resultados. A comunidade de investidores, em particular, exige métricas ESG para garantir que as empresas sejam investimentos sólidos e também se alinhem com seus valores (ou seja, mudanças climáticas, CSR etc.).
Ter uma estratégia abrangente de ESG garante que uma empresa esteja operando de acordo com os regulamentos de ESG, identificando oportunidades e riscos potenciais e agindo no melhor interesse de seus stakeholders. Por meio de relatórios de ESG, as empresas podem mostrar como estão cumprindo os marcos e metas estabelecidos em sua estratégia de ESG, mantendo os stakeholders informados sobre a materialidade e o impacto da estratégia.
Materialidade é quando as organizações se concentram em questões de ESG que são mais relevantes para elas e provavelmente terão um impacto mensurável nos negócios. Para determinar a materialidade, as organizações podem identificar possíveis riscos de ESG e suas consequências. A partir daí, as empresas podem usar a abordagem da "matriz de risco" para prever quais áreas priorizar com base em seu perfil de risco e na gravidade potencial.
O outro lado da materialidade é o impacto e a influência. As organizações que avaliam sua abordagem de relatórios ESG podem achar benéfico considerar os fatores ESG que podem influenciar mais direta e rapidamente. Usando uma prioridade de ação ou matriz de priorização de esforço de impacto, as organizações podem identificar rapidamente seu impacto ambiental e determinar onde concentrar os esforços de sustentabilidade. Em seguida, eles podem usar os insights para determinar qual estrutura de relatórios do ESG é mais adequada para ajudá-los a atingir suas metas.
As organizações também podem considerar a dupla materialidade, que se encontra na interseção entre materialidade e impacto. A materialidade dupla incentiva as empresas a considerar a materialidade a partir de dois pontos de vista: materialidade financeira e materialidade para o mercado, o meio ambiente e as pessoas. A materialidade dupla reconhece que uma organização é responsável por gerenciar seus próprios riscos financeiros olhando internamente. Ao mesmo tempo, espera-se que as organizações olhem para os impactos externos de suas decisões e operações nas pessoas e no meio ambiente. Ao aplicar o conceito de dupla materialidade, as organizações podem identificar o impacto de uma perspectiva de relatórios financeiros e não financeiros para, em última análise, moldar uma estratégia ESG mais holística.
Além do processo de geração de relatórios, o rastreamento de métricas de ESG é um bom negócio por vários motivos:
Em todo o mundo, cada região tem seu próprio conjunto de requisitos de divulgação de ESG. Por exemplo, na Europa, os relatórios ESG são exigidos e aplicados por vários órgãos reguladores, enquanto nos Estados Unidos, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) exige apenas que as empresas relatem informações que possam ser relevantes para os investidores. Compreender as nuances dos relatórios ESG é fundamental quando se trata de decidir qual estrutura de relatórios ESG é a certa para a organização.
Um relatório abrangente de ESG faz mais do que simplesmente permitir que as partes interessadas vejam o desempenho de uma empresa em relação às iniciativas de ESG. Ele também pode ajudar a prever possíveis riscos de ESG. Ter um sistema que acompanha as métricas de ESG por meio de relatórios anuais pode ser inestimável, especialmente devido ao fato de que muitas iniciativas sustentáveis de desenvolvimento e governança corporativa são realizadas ao longo de vários anos.
Espera-se que as organizações de hoje proporcionem maior visibilidade e transparência em torno das operações comerciais, para que as partes interessadas possam avaliar os riscos e as recompensas do investimento. Ao acompanhar as métricas de ESG, as empresas podem satisfazer a procura das partes interessadas e melhorar a sua ótica, o que pode levar a pontuações de ESG mais elevadas.
Uma pontuação de ESG é usada para rastrear o desempenho de ESG de uma empresa, proporcionando maior visibilidade de suas operações para investidores, stakeholders e órgãos reguladores. As organizações que fornecem relatórios de ESG mais robustos geralmente têm pontuações mais altas, enquanto aquelas que não rastreiam ou demonstram seu desempenho de ESG geralmente têm uma pontuação de ESG mais baixa.
Nos Estados Unidos, a SEC é responsável por eliminar qualquer má conduta relacionada a ESG, como greenwashing ou fraude. No entanto, organizações terceirizadas como a Bloomberg, S&P Dow Jones Indices e outras medirão o impacto potencial dos riscos de ESG para determinar o valor econômico de uma organização. Essa classificação, ou pontuação ESG, é usada em conjunto com outros dados econômicos para determinar se vale a pena investir em uma organização.
Na Europa, as regulamentações sobre investimentos sustentáveis são obrigatórias em todos os mercados de capitais. Dessa forma, espera-se que as organizações relatem métricas de ESG em vez de serem incentivadas. No entanto, uma nova proposta para a Comissão Europeia visa reforçar os relatórios de ESG criando novas diretrizes para provedores de classificação de ESG usando estruturas de relatórios de ESG previamente estabelecidas.1
As estruturas de relatórios de ESG fornecem orientações sobre em quais tópicos de ESG uma organização deve se concentrar, bem como formas de estruturar e preparar informações para divulgação. Há várias opções para as empresas que desejam divulgar informações de ESG. Independentemente da estrutura escolhida, a precisão, a automação e a auditabilidade estão no centro das boas práticas de relatórios de ESG. As organizações que adotam essas práticas por meio de uma solução especializada de relatórios de ESG estão mais bem preparadas para o cenário de ESG em rápida mudança.
A escolha da estrutura de ESG certa depende dos objetivos de negócios, da geografia e do setor da organização, entre outros fatores. No entanto, é recomendável usar um método que se baseie em estruturas e padrões estabelecidos. Embora existam vários caminhos a explorar, a amplitude das estruturas de relatórios pode ser categorizada aproximadamente em três grupos: referência, voluntária e regulatória.
As estruturas de relatórios de referência de ESG exigem respostas a todas as perguntas da estrutura e, normalmente, têm um elemento de pontuação. Estruturas proeminentes incluem:
Projeto de Divulgação de Carbono (Carbon Disclosure Project - CDP)
O CDP é uma estrutura para que as empresas forneçam informações ambientais aos seus acionistas, consistindo em governança e política ambiental, gerenciamento de riscos e oportunidades, metas ambientais, bem como análise de estratégias e cenários.
Global real estate sustainability benchmark (GRESB)
O GRESB é uma ferramenta global usada principalmente por investidores para determinar o desempenho sustentável de portfólios imobiliários e de infraestrutura e ativos em todo o mundo.
As estruturas voluntárias de relatórios de ESG permitem que as organizações selecionem as perguntas sobre as quais desejam relatar. A pontuação geralmente não está incluída nessas estruturas, que incluem:
Global reporting initiative (GRI)
A GRI é uma estrutura de orientação aplicável globalmente que fornece padrões que detalham abordagens de materialidade, relatórios de gerenciamento e divulgação para uma ampla gama de questões de ESG. Hoje, os padrões da GRI fornecem um roteiro para empresas que desejam criar seus próprios relatórios de sustentabilidade.
Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD)
A TCFD foi explicitamente projetada para lidar com os riscos climáticos para os negócios. A TCFD ajuda organizações de todo o mundo a articular como o desempenho de ESG terá maior probabilidade de afetar materialmente o desempenho financeiro futuro e a criação de valor.
As estruturas de relatórios regulatórios de ESG são como estruturas de referência, pois todas as respostas são obrigatórias, mas nem sempre pontuadas. Essas estruturas e requisitos de relatórios também são exigidos por órgãos governamentais e incluem estes exemplos notáveis:
Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD)
A CSRD da União Europeia prescreve regras para as organizações relatarem divulgações de sustentabilidade em vários tópicos relacionados a questões ambientais e sociais. As empresas sujeitas à CSRD devem relatar de acordo com as Normas Europeias de Relatórios de Sustentabilidade (European Sustainability Reporting Standards - ESRS).
Regulamentação de Divulgações Financeiras Sustentáveis (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR)
A SFDR tem como objetivo padronizar o relatório de métricas ESG para produtos financeiros e entidades na UE. Isso é feito ao exigir que os relatores publiquem uma declaração de Impacto Adverso Principal detalhando suas divulgações. A SFDR atuará em conjunto com a taxonomia da UE e a CSRD para formar a base para a agenda financeira sustentável da UE.
