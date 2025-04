Para entender o significado do MDS, ajuda compará-lo com o LDS:

Resumo das principais diferenças

Infraestrutura : o LDS depende de servidores físicos; o MDS é nativo da nuvem.

: o LDS depende de servidores físicos; o MDS é nativo da nuvem. Escalabilidade : o LDS requer ajuste de escala manual; o MDS escala dinamicamente de acordo com a demanda.

: o LDS requer ajuste de escala manual; o MDS escala dinamicamente de acordo com a demanda. Integração : o LDS depende de fluxos de trabalho personalizados; o MDS automatiza a ingestão de dados.

: o LDS depende de fluxos de trabalho personalizados; o MDS automatiza a ingestão de dados. Flexibilidade : o LDS é monolítico; o MDS é modular, permitindo a integração perfeita de ferramentas.

: o LDS é monolítico; o MDS é modular, permitindo a integração perfeita de ferramentas. Análise : o LDS oferece suporte a relatórios em lote; o MDS oferece insights em tempo real e painéis interativos.

: o LDS oferece suporte a relatórios em lote; o MDS oferece insights em tempo real e painéis interativos. Custo: o LDS envolve um investimento inicial considerável; o MDS usa modelos de pagamento baseados na utilização.

Os LDS tradicionais são desenvolvidos na infraestrutura local, exigindo investimentos consideráveis em hardware, manutenção e dimensionamento manual. Elas dependem de fluxos de trabalho ETL, o que significa que os dados devem ser limpos e estruturados antes do armazenamento. Embora eficaz para relatórios estáticos, o LDS enfrenta dificuldades com processamento em tempo real, escalabilidade e manipulação de dados não estruturados, como registros de sensores, imagens ou áudio.

O MDS soluciona esses desafios com uma abordagem nativa da nuvem, modular, permitindo que as Organizações armazenem, processem e analisem grandes quantidades de dados estruturados e não estruturados com mais eficiência. Os fluxos de trabalho de ELT proporcionam maior flexibilidade, muitas vezes utilizando scripts baseados em Python para automação e processamento de dados.

Ao contrário do LDS, que exige expansões dispendiosas de infraestrutura, o MDS oferece escalabilidade sob demanda e sua natureza modular significa que as empresas podem integrar ferramentas de stack de dados sem lock-in com fornecedor. Finalmente, o MDS possibilita insights em tempo real e análises de dados e automação baseados em IA, tornando os dados mais acessíveis e praticáveis em toda a organização.