O que é otimização da cadeia de suprimentos?

A globalização, a tecnologia e os consumidores mais exigentes estão mudando a forma como as empresas gerenciam suas cadeias de suprimentos. Segundo o Gartner, as cadeias de suprimentos do futuro se autorregularão e tomarão as ações apropriadas, resultando em um aumento e uma ampliação das capacidades humanas muito além do que conhecemos hoje.⁶ Operadores de cadeia de suprimentos utilizam tecnologias como torres de controle com IA para obter insights significativos sobre o desempenho e orquestrar atividades ao longo da cadeia. Eles antecipam anomalias nos custos e no desempenho logístico antes que ocorram e identificam onde a automação pode oferecer vantagens de escala significativas. Essas tecnologias continuam a transformar a otimização da cadeia de suprimentos:

Inteligência artificial: IA inteligente e autocorretiva torna o monitoramento do inventário mais preciso e reduz o desperdício de materiais.

Internet das coisas: dados de sensores IoT fornecem informações sobre a localização e o estado do inventário.

Blockchain: verificará autenticidade, melhorará a rastreabilidade e visibilidade e aumentará a confiança nas transações.

Gerenciamento inteligente de pedidos: cadeias de suprimentos dominam a visibilidade do inventário com melhor previsão de demanda e automação.

Computação quântica: poder computacional sem precedentes para resolver problemas antes insolúveis.

Digital twins: digital twins, representações virtuais de criações complexas, permitem rastrear objetos ao longo de todo o seu ciclo de vida.