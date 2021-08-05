Embora tanto as simulações quanto os digital twins utilizem modelos digitais para replicar os diversos processos de um sistema, um digital twin é na verdade um ambiente virtual, o que o torna significativamente mais rico para estudos. A diferença entre um digital twin e uma simulação está em grande parte na escala: enquanto uma simulação normalmente estuda um processo em particular, um digital twin pode executar várias simulações úteis para estudar múltiplos processos.

As diferenças não param por aí. Por exemplo, as simulações geralmente não se beneficiam de dados em tempo real. Já os digital twins são projetados com base em um fluxo bidirecional de informações que ocorre quando os sensores do objeto fornecem dados relevantes ao processador do sistema, e acontece novamente quando os insights gerados pelo processador são compartilhados de volta com o objeto físico original.

Com dados melhores e constantemente atualizados relacionados a uma ampla gama de áreas, combinados com o poder de computação adicional que acompanha um ambiente virtual, os digital twins podem analisar mais questões a partir de muito mais pontos de vista do que as simulações padrão, com maior potencial para melhorar produtos e processos.