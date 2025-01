O que é uma plataforma de dados?

A terceira camada, a transformação de dados, lida com a alteração da estrutura e do formato dos dados para torná-los utilizáveis para a análise de dados e outros projetos. Por exemplo, dados não estruturados podem ser convertidos em um formato SQL para facilitar a pesquisa. Os dados podem ser transformados antes ou depois de chegarem ao destino do armazenamento.

Até recentemente, a maioria dos modelos de ingestão de dados usava um procedimento de extrair, transformar, carregar (ETL) para obter dados de sua origem, reformatá-los e transportá-los até seu destino. Isso faz sentido quando as empresas usam sistemas de análise de dados internos. Fazer o trabalho de preparação antes de entregar os dados ao seu destino pode ajudar a reduzir os custos. As organizações que ainda usam data warehouses no local normalmente utilizam um processo de ETL.

No entanto, atualmente muitas organizações preferem data warehouses baseados em nuvem, como o IBM Db2 Warehouse, Microsoft Azure, Snowflake ou BigQuery do Google Cloud. A escalabilidade da nuvem permite que as organizações usem um modelo de extrair, carregar, transformar (ELT) , que ignora transformações de pré-carregamento para enviar dados brutos diretamente para o data warehouse mais rapidamente. Então, os dados são transformados conforme a necessidade após a chegada, normalmente ao executar uma consulta.