O que é curadoria de dados?

Curadoria de dados é o processo de criar e gerenciar conjuntos de dados para que as pessoas possam encontrar, acessar, usar e reutilizar dados conforme necessário. Isso envolve adicionar ativos de dados (coleções valiosas de dados) a um repositório central para consolidar os metadados dos ativos, enriquecê-los com informações adicionais e analisar e melhorar a qualidade dos dados ao longo de seu ciclo de vida.



Atualmente, as organizações geram montanhas de dados em constante crescimento, com mais de 400 milhões de terabytes por dia. Grande parte desses dados pode ter um valor imenso, mas somente se as empresas conseguirem compreendê-los e aproveitá-los com sucesso.

Como parte do gerenciamento de dados eficaz, a curadoria de dados ajuda as empresas a extrair insights importantes dos dados corporativos e a usá-los na tomada de decisões. Dados bem organizados também são considerados fundamentais para melhorar o desempenho de iniciativas de inteligência artificial (IA) e para ajudar a garantir a conformidade regulatória com os requisitos de gerenciamento de dados e privacidade de dados.

Fora do ambiente corporativo, a curadoria de dados é um processo essencial em contextos de pesquisa e acadêmicos. Por exemplo, a curadoria de dados de pesquisa pode melhorar o compartilhamento e o arquivamento de dados entre desenvolvedores, cientistas, profissionais de saúde e outros pesquisadores.

O processo de curadoria de dados pode ser manual ou realizado com o auxílio de automação, utilizando softwares projetados para executar atividades de curadoria em escala.